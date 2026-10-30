Cinco acciones argentinas con mayor potencial de suba en el último bimestre, según Allaria

La Merval atraviesa un año complicado y octubre volvió a dejar números rojos para buena parte de las acciones que cotizan en el mercado local. Los bancos, las empresas energéticas y varias firmas industriales acumulan pérdidas importantes durante 2026, en un escenario que obliga a los inversores a revisar sus estrategias y preguntarse hasta dónde pueden seguir cayendo los precios.

Sin embargo, las bajas también abren otra discusión entre los analistas de la City. ¿Cuáles son las acciones que el mercado castigó demasiado y que todavía tienen margen para recuperarse? La respuesta depende de las perspectivas de cada negocio, sus ganancias futuras y el precio que los inversores estén dispuestos a pagar por ellas, pero algunos informes empiezan a encontrar diferencias considerables entre los valores actuales y las estimaciones de las empresas.

En ese contexto, Allaria publicó una nueva actualización de sus valuaciones, con precios objetivo para las principales acciones argentinas. El informe, fechado el 26 de octubre, permite identificar cuáles presentan las mayores diferencias entre su precio de mercado y el valor estimado por el bróker, con resultados que llegan a superar el 200%.

Las 5 acciones argentinas que más podrían subir

Para elaborar el ranking se utilizaron los precios objetivo publicados por Allaria en su último informe y se compararon con los valores más recientes del mercado. De esta manera, los porcentajes reflejan cuánto podrían subir las acciones desde sus precios actuales y no desde los utilizados originalmente por el bróker.

Las cinco empresas con mayor recorrido alcista hoy son:

Transener (TRAN): cotiza a $2.353, tiene un precio objetivo de $8.000 y presenta un potencial de suba del 240%.

(TRAN): cotiza a tiene un precio objetivo de y presenta un potencial de suba del Ecogas (ECOG): se negocia a $2.209, frente a un objetivo de $6.400, con un potencial del 189,7%.

(ECOG): se negocia a frente a un objetivo de con un potencial del Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): vale $2.902,50 y Allaria estima un precio de $8.100, equivalente a una suba del 179,1%.

(TGNO4): vale y Allaria estima un precio de equivalente a una suba del Sociedad Comercial del Plata (COME): opera a $35,86, mientras el bróker establece un objetivo de $100, con un potencial del 178,9%.

(COME): opera a mientras el bróker establece un objetivo de con un potencial del Edenor (EDN): cotiza a $1.506 y tiene un objetivo de $4.000, lo que representa una ganancia posible del 165,6%.

Las diferencias son importantes y cabe, en esta ocasión, hacer una aclaración necesaria. Los precios objetivos de Allaria corresponden a fines de 2026, por lo que alcanzar semejantes porcentajes en el tiempo que resta del año sería un escenario especialmente exigente. Además, se trata de estimaciones que pueden modificarse según los resultados de las empresas y las condiciones del mercado, por lo que no representan rendimientos garantizados.

Transener, la acción que podría más que triplicar su precio

El primer puesto quedó en manos de Transener, la empresa dedicada al transporte de electricidad de alta tensión, una actividad fundamental para trasladar la energía desde las centrales generadoras hasta las redes que abastecen a hogares, comercios e industrias. Su negocio depende en gran medida de las condiciones regulatorias y de los ingresos que recibe por prestar el servicio, factores que también influyen sobre las expectativas de los inversores.

Actualmente, sus acciones se negocian a $2.353, muy lejos de los $8.000 que establece Allaria como precio objetivo. La diferencia representa un potencial de recuperación del 240%, el más elevado entre todas las empresas incluidas en el relevamiento, después de un octubre especialmente negativo en el que el papel acumuló una caída del 24,3%.

A pesar del mal desempeño bursátil, el bróker espera una mejora considerable de sus resultados operativos. Según el informe, el EBITDA de Transener, un indicador utilizado para medir las ganancias del negocio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, pasaría de $313.602 millones en 2025 a $529.394 millones durante 2026, para alcanzar los $585.705 millones en 2027.

Las proyecciones también contemplan que la ganancia neta aumente desde $178.311 millones hasta $339.361 millones entre 2025 y 2027, una evolución que ayuda a explicar la diferencia entre el precio actual y el valor estimado por Allaria.

Ecogas y Transportadora de Gas del Norte, dos apuestas al negocio del gas

Ecogas aparece con un potencial de suba del 189,7%, a partir de un precio actual de $2.209 y un objetivo de $6.400. La empresa participa en la distribución de gas natural, un negocio cuyos ingresos están relacionados con el consumo de hogares e industrias y con las tarifas reconocidas por la prestación del servicio.

Sus acciones cayeron 10,7% durante octubre y acumulan una pérdida del 22,2% en lo que va del año, pero Allaria proyecta que el EBITDA aumente desde $183.037 millones en 2025 hasta $289.143 millones en 2027, mientras que las ganancias netas pasarían de $89.646 millones a $160.934 millones durante el mismo período. La recuperación esperada de sus resultados ayuda a explicar el optimismo del bróker, pese a que la baja liquidez de la acción puede generar movimientos bruscos en su precio y dificultar la salida de posiciones importantes.

Un escalón más abajo aparece Transportadora de Gas del Norte, que tiene un objetivo de $8.100 frente a los $2.902,50 actuales, con un recorrido alcista estimado del 179,1%. A diferencia de Ecogas, dedicada a la distribución, esta empresa opera gasoductos que permiten trasladar grandes volúmenes de gas desde las zonas productoras hacia distintos puntos del país, una actividad estrechamente vinculada al funcionamiento del sistema energético argentino.

El papel, TGNO4, acumula una pérdida del 36% durante 2026 y retrocedió 8,8% solamente en octubre, pero las estimaciones de Allaria contemplan una mejora progresiva de su negocio, con un EBITDA que pasaría de $323.829 millones en 2025 a $490.829 millones durante 2027.

Comercial del Plata y Edenor completan el ranking

Sociedad Comercial del Plata ocupa el cuarto puesto del ranking y aparece como una de las acciones más castigadas de la Bolsa argentina, después de acumular una caída del 39,7% desde comienzos de 2026 y perder otro 9,4% durante octubre. Con un precio actual de $35,86 y un objetivo de $100 establecido por Allaria, el papel presenta un potencial de recuperación del 178,9%, una diferencia que refleja las expectativas del bróker sobre una mejora de los resultados de la empresa durante los próximos ejercicios.

Las proyecciones contemplan que Comercial del Plata consiga revertir las pérdidas registradas en 2025, cuando su resultado neto fue negativo en $58.200 millones, para pasar a una ganancia estimada de $42.070 millones en 2026 y alcanzar los $65.297 millones durante 2027. De concretarse este escenario, la empresa mostraría una recuperación importante de su rentabilidad, que podría ayudar a despertar nuevamente el interés de los inversores por una acción que viene perdiendo terreno desde principios de año.

Por su parte, Edenor cierra el grupo de las cinco acciones con mayor potencial de suba, con un precio actual de $1.506 y un objetivo de $4.000, lo que representa una posible ganancia del 165,6%. La distribuidora eléctrica tampoco consiguió escapar del mal desempeño de las acciones argentinas, ya que acumula una pérdida del 35,4% durante 2026 y retrocedió otro 10,8% en octubre, una combinación que amplió la distancia respecto de las estimaciones de Allaria.

El optimismo del bróker encuentra respaldo en las proyecciones de resultados de Edenor, cuyo EBITDA pasaría de $323.890 millones en 2025 a $541.898 millones durante 2026, para alcanzar los $755.362 millones en 2027. La mejora prevista entre 2025 y 2027 supera el 130%, un crecimiento que podría favorecer la recuperación de sus acciones si la empresa logra sostener sus ingresos y mantener bajo control los costos operativos.

Cuánto se podría ganar al invertir $500.000 en cada acción

Para dimensionar lo que representan estos porcentajes, se puede realizar un ejercicio hipotético con una inversión de $500.000 en cada una de las cinco acciones, suponiendo que todas alcancen exactamente los precios objetivo establecidos por Allaria.

Los resultados serían los siguientes:

Transener: los $500.000 pasarían a aproximadamente $1.699.957, con una ganancia de $1.199.957.

los $500.000 pasarían a aproximadamente $1.699.957, con una Ecogas: el capital crecería hasta $1.448.619, con una ganancia de $948.619.

el capital crecería hasta $1.448.619, con una Transportadora de Gas del Norte: la inversión alcanzaría $1.395.349, con una ganancia de $895.349.

la inversión alcanzaría $1.395.349, con una Comercial del Plata: los $500.000 se transformarían en $1.394.311, con una ganancia de $894.311.

los $500.000 se transformarían en $1.394.311, con una Edenor: el monto llegaría a $1.328.021, con una ganancia de $828.021.

De esta manera, una inversión total de $2.500.000 distribuida en partes iguales entre los cinco papeles podría convertirse en aproximadamente $7.266.256, con una ganancia conjunta de $4.766.256, equivalente a un rendimiento del 190,7%.

Es imporante aclarar que estos cálculos son teóricos y no incluyen comisiones ni impuestos, mientras que los montos finales pueden variar al comprar cantidades enteras de acciones. Además, las ganancias están expresadas en pesos, por lo que una suba importante de los precios no necesariamente implicaría un rendimiento equivalente medido en dólares. A su vez, es fundamental tener presente que estos rendimientos no están garantizados, ya que los precios objetivo de Allaria son estimaciones que pueden no cumplirse y las acciones podrían incluso seguir cayendo, lo que implicaría pérdidas para los inversores.

Qué tener en cuenta antes de apostar por estas acciones

Más allá de todo esto, el ranking de Allaria deja una situación interesante para los inversores, en donde, las cinco empresas vienen de sufrir pérdidas importantes durante 2026, pero el bróker considera que sus negocios podrían justificar precios considerablemente más elevados, especialmente si consiguen cumplir con las mejoras de resultados previstas para los próximos ejercicios.

Sin embargo, una acción que perdió mucho valor no necesariamente está barata, ya que una caída puede responder tanto a un exceso de pesimismo del mercado como a problemas reales que afecten sus perspectivas. En este caso, además, cuatro de las cinco alternativas están vinculadas al sector energético, por lo que invertir en todas implicaría concentrar buena parte del capital en empresas expuestas a condiciones económicas y regulatorias similares.

Al analizar estas oportunidades, creemos que resulta más razonable observar cómo evolucionan los próximos balances y qué tan cerca quedan las ganancias reales de las estimaciones de Allaria, antes que tomar los porcentajes de recuperación como resultados que necesariamente terminarán ocurriendo.

La diferencia entre los precios actuales y los objetivos es enorme, pero también lo es el desafío de alcanzarlos en el corto plazo. El verdadero atractivo de estas acciones dependerá de cuánto mejoren sus negocios y de si el mercado vuelve a reconocerles un valor mayor, algo que podría abrir oportunidades importantes, pero que también exige paciencia y tolerancia a posibles nuevas caídas.