Los factores que hacen subir el riesgo país y hasta qué nivel puede trepar, según la City

El indicador que mide el JP Morgan subió más de 6% este viernes y acumuló un alza del 30% en octubre, para llevar a su nivel máximo en un año

El riesgo país sube más de 6% este viernes y se disparó 30% en todo octubre, cierra el mes en torno a los 787 puntos básicos, y ya duplicó el nivel que alcanzó a mediados de julio. Un denso panorama local e internacional, donde las altas tasas mundiales de referencia y la incertidumbre doméstica de cara a las elecciones del año que viene, generó una mayor exposición al riesgo de los inversores. Por eso, desde la City indican hasta dónde puede escalar en las próximas semanas.

En resumidas cuentas, ya alcanzó su nivel más alto en todo 2026, aunque todavía se ubica más lejos del último máximo registrado, que fue de 1.300 puntos básicos en la previa de las elecciones legislativas del año pasado.

Qué factores impulsan un nuevo salto del riesgo país

En este caso, el ascenso del riesgo país se sustenta en la suba de las tasas mundiales de referencia, donde el bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años se posiciona por encima del 5%. Por lo que genera la salida de capitales de los mercados emergentes.

Y, desde la plaza doméstica, está incidiendo el incremento de la incertidumbre política y económica local, tras los negativos datos de actividad difundidos a mediados de mes en el EMAE, y los ruidos tras la reelección como Presidente en Brasil de Lula da Silva, hecho que debilitó a la moneda brasileña (el real) y que genera presión al tipo de cambio argentino. Más allá de la incidencia en el comercio internacional.

"El componente internacional hoy es muy importante ya que los inversores pueden obtener un rendimiento elevado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es un activo considerado prácticamente libre de riesgo. Eso obliga a Argentina a ofrecer tasas mucho mayores para atraer capital. A esto se suma que el mercado doméstico comienza a incorporar el calendario electoral de 2027", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, a iProfesional.

Para tener en cuenta, el riesgo país es un indicador económico que mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra reflejada es la distancia que se ubica por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Por lo que este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Incluso, la suba del riesgo país implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto.

A cuánto puede llegar el riesgo país

Con este panorama tan incierto tanto en Argentina como en el exterior, que el riesgo país haya escalado 30% en octubre y haya tocado el mayor valor de 790 puntos básicos es motivo de preocupación, aunque desde la City se considera que no habrá un salto mayor en el corto plazo.

"El escenario solo puede empeorar si la agresión al riesgo en los mercados no se detiene, como son los factores del precio del petróleo al alza y gran cuestionamiento a las empresas tecnológicas por su nivel de gasto y cash flow negativo, en los que están incurriendo para resto de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, entre la inversión en servidores centros de datos microprocesadores y memorias", resume Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), a iProfesional.

De esta manera, considera que el riesgo país puede "tranquilamente" superar los 800 puntos básicos si ese escenario continúa, o bien, "entrar en una zona de mediano plazo entre 600 y 700 puntos básicos, si la macroeconomía acompaña con indicadores de actividad económica mejores a los que hemos visto y una gradual normalización de la inflación convergiendo a la zona de 1,5% mensual", reflexiona Neffa.

Al respecto coincide Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la consultora Quaestus: "El próximo umbral a mirar en el corto plazo es la zona de 800 puntos básicos. La suba de octubre no vino solo de la tasa de Estados Unidos, sino de factores propios y regionales: el resultado electoral en Brasil, datos de actividad muy flojos y la incertidumbre que genera mirar de reojo el año electoral".

Por eso, considera que lo que podría devolverlo hacia el rango entre 650 a 700 puntos es que "el Banco Central siga acumulando reservas y que se despeje cómo se pagan los vencimientos de enero, que son cerca de u$s4.400 millones. Sin esas señales, es probable que el riesgo país se quede en esta zona por un tiempo".

Para Castro, el próximo nivel "relevante a mirar" es la zona de 800 puntos básicos.

"No necesariamente esa cifra como un techo, sino como una señal de que el mercado sigue exigiendo una prima cada vez mayor para asumir riesgo argentino, en un contexto de tasas internacionales elevadas y mayor sensibilidad política de cara a 2027", opina este analista.

Por lo que, para que se consolide por encima de ese nivel, Castro opina que debería aparecer "algún deterioro adicional, externo o local".

De todas formas, aclara que este nivel "no lo interpretaría automáticamente como un problema de solvencia, sino como un aumento en la tasa de retorno exigida por los inversores para mantener bonos argentinos".

Por su parte, Fernando Baer, economista jefe de la Consultora Quantum, opina: "Veo tensiones. Si sirve de referencia datos del pasado, y ante un escenario de incertidumbre política, en septiembre del año pasado el riesgo país llegó a los 1.200, por ejemplo".

Para Federico Zerba, economista y jefe de Economía Sectorial del Instituto de Economía Sectorial (IES), "un valor de referencia como para observar, son, más o menos, los 900 puntos, que nos indican una situación de más de riesgo político, como ocurrió en las elecciones legislativas del año pasado, cuando el riesgo político superó los 1.200 puntos".

Como resumen, Dario Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, indica: "Las causas del aumento del riesgo país son variadas. Las dudas sobre el financiamiento para 2027, que tienen que ver con la renovación de los vencimientos de la deuda y la sostenibilidad del superávit financiero. A ello se suman el ritmo de acumulación de reservas y pagos, dada la ralentización del mismo recientemente".

Además, se menciona al contexto internacional, que hace prever un comportamiento creciente, o por lo menos constante, de las tasas en Estados Unidos, que encarece el crédito para los países emergentes más riesgosos, como Argentina.

Y termina con "otros factores geopolíticos, que generan un salto en los precios internacionales del petróleo lo que incrementó la aversión global al riesgo".