En septiembre, la compra de dólares de los argentinos fue la segunda más alta del año

Los números mostraban que hasta agosto el acumulado del año de compras de dólares netos para atesoramiento de los argentinos era de u$s18.778 millones, pero con el dato de septiembre, entre enero y septiembre la compra para atesoramiento llegó a unos u$s21.300 millones netos.

El BCRA mide la compra de dólares para ahorro con la formación de activos externos del sector privado: la compra neta de billetes y las transferencias al exterior sin un destino específico, de personas y empresas. En septiembre, ese número fue de u$s2.538 millones, con un promedio de unos u$s2.300 millones por mes en el año.

El BCRA calcula que la salida neta de billetes y divisas de septiembre fue de unos u$s2.400 millones, donde u$s800 millones se usaron para pagar consumos con tarjeta, como viajes y servicios digitales, otros u$s800 millones quedaron depositados en bancos del país y los u$s800 millones restantes quedaron guardados en efectivo o en cuentas del exterior. Esto coincide con la suba de los depósitos privados en dólares, que crecieron unos u$s1.023 millones en septiembre y llegaron a un total de u$s41.910 millones.

Por otro lado, el último informe del BCRA muestra que en septiembre las personas compraron más dólares que los u$s3.313 millones que liquidó el sector agroexportador industrial de Oleaginosas y Cereales, que es el que más dólares aporta al mercado. También muestra que los argentinos compraron siete veces más que el BCRA, que adquirió unos u$s474 millones en el mes.

Cómo impactó la compra de dólares en las reservas del BCRA

Por su parte, las reservas internacionales brutas cayeron unos u$s2.167 millones en septiembre y cerraron en u$s46.092 millones. La caída se explica por los pagos de capital por unos u$s800 millones al FMI y a otros organismos internacionales por unos u$s808 millones, y por la caída del valor en dólares de los activos de las reservas en unos u$s525 millones.

El turismo también pesó, ya que la cuenta Viajes y Pasajes mostró un saldo negativo de u$s596 millones. Esa cuenta muestra que los argentinos gastaron unos u$s948 millones en el exterior y los turistas extranjeros gastaron unos u$s352 millones en el país.