Naranja X devuelve el 50% del boleto de colectivo con QR y permite ahorrar hasta $30.000

La billetera ofrece reintegros en transporte público hasta diciembre. Cuáles son los topes, cómo pagar con QR y qué hay que hacer para aprovecharlos

A la hora de viajar en colectivo, pagar con Naranja X mediante QR permite recuperar el 50% del valor de cada pasaje. La promoción tiene un tope de $5.000 mensuales para esa modalidad y aplica a todos los viajes en colectivos de todo el país y en subtes.

El beneficio estará vigente hasta diciembre de 2026. Además, la billetera permite acumular reintegros mediante pagos con tecnología NFC desde el celular, con los que se puede llegar a un ahorro de hasta $30.000 por mes si se utilizan los distintos medios de pago incluidos en la promoción.

Cómo pagar el colectivo con QR desde Naranja X y cuánto devuelve

Para acceder al reintegro, hay que utilizar la aplicación de Naranja X y abonar el pasaje mediante el código QR. El importe se descuenta directamente del dinero disponible en la cuenta..

La devolución equivale al 50% del valor de cada boleto y se acredita hasta 48 horas después de realizado. El límite es de $5.000 por mes para los pagos con QR, un monto que contempla tanto los viajes en colectivo como los realizados en subte.

Esto significa que, para aprovechar el tope completo, se deben acumular $10.000 en viajes alcanzados por el beneficio. Por ejemplo, si una persona paga pasajes por un total de $2.000, recibe $1.000 de reintegro; si llega a $10.000 de gastos elegibles, recupera $5.000.

Cómo llegar al ahorro de $30.000 con los pagos NFC

El reintegro de $5.000 por QR no es el único beneficio disponible. Para alcanzar los $30.000 mensuales, Naranja X permite sumar devoluciones al pagar el transporte público mediante tecnología NFC desde el celular, con tarjetas vinculadas al dispositivo.

El esquema informado por la compañía contempla otros $5.000 de reintegro con Visa Débito, $5.000 con Visa Crédito y hasta $15.000 con Mastercard. De esta forma, al combinar esas modalidades con el beneficio de QR, el ahorro potencial llega a $30.000 por mes.

Para pagar con NFC, el usuario debe tener sus tarjetas compatibles vinculadas a la billetera digital del celular, como Google Pay o Apple Pay, y acercar el dispositivo a la terminal de pago del colectivo o del subte. A diferencia del QR, en este caso no es necesario abrir la aplicación para generar un código.

Qué otras promociones permiten ahorrar en colectivos y subtes

Los usuarios de Banco Macro también pueden acceder a descuentos en el transporte público mediante pagos con QR. La entidad ofrece un reintegro del 20% en colectivos y subtes cuando se utiliza la aplicación Macro o MODO y se paga con dinero disponible en una cuenta bancaria.

El beneficio tiene un tope de $10.000 por usuario al mes y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Otra alternativa es pagar con tarjetas Visa de débito Macro mediante tecnología NFC, es decir, acercando el celular a la terminal de pago.

En este caso, el reintegro también es del 20%, con un límite de $10.000 mensuales por tarjeta. Para acceder, es necesario tener la tarjeta vinculada a una billetera digital compatible, como Apple Pay o Google Pay.

Por su parte, Banco Galicia ofrece un reintegro del 50% en viajes en colectivo durante noviembre, con un tope de $10.000 mensuales. Para acceder al beneficio, hay que pagar con tarjetas Visa, Mastercard o débito Galicia mediante tecnología NFC desde el celular. La promoción está vigente del 1 al 30 de noviembre de 2026.