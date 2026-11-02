Sube la tasa del plazo fijo Banco Nación: cuánto se gana ahora con $2 millones

Las colocaciones en pesos están ofreciendo una renta mayor a la ofrecida por el dólar. Cuánto se gana con $2 millones en un lapos de 30 días

El plazo fijo tradicional sigue mostrando un atractivo para los ahorristas, debido a que su renta supera al movimiento que tiene el precio del dólar, pese a que se ha recalentado el mes pasado. Y también porque las tasas en pesos han afrontado una leve suba. En definitiva, se puede dilucidar cuánto paga hoy un depósito en Banco Nación, la entidad pública que tiene 20 millones de cajas de ahorro en Argentina.

Para eso, se tomó como ejemplo una colocación de un capital inicial de $2 millones para un período de 30 días, que es el tiempo mínimo solicitado por el sistema financiero para el encaje de los fondos para este instrumento de inversión.

En las últimas semanas se destacó un leve movimiento al alza en las tasas de intereses propuestas por algunas entidades.

En el caso de Banco Nación (BNA) subió la tasa nominal anual (TNA) ofrecida a los ahorristas minoristas a 19,25%, unos 50 puntos básicos respecto a los previos 18,75%, para personas humanas que realicen depósitos en el canal digital, en un lapso de entre 30 a 59 días.

Por lo tanto, un plazo fijo tradicional en esta entidad ahora está pagando una renta de 1,58% en 30 días, en los canales electrónicos.

Plazos fijos frente al dólar e inflación

La renta que hoy propone un depósito tradicional en BNA a un mes está quedando apenas por detrás de la inflación, pero está superando al movimiento del precio del dólar.

En septiembre pasado la inflación fue de 1,9%, y según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 44 economistas privados, estimó que el índice de precios al consumidor (IPC) se iba a ubicar en octubre pasado en 1,7% mensual.

Igualmente, algunas consultoras privadas, como C&T Consultores y Fundación Libertad y Progreso, estiman que el mes pasado tuvo una inflación algo más alta, en torno al 1,9%.

Y para el corriente noviembre, según el REM del mes pasado, las estimaciones son que el incremento de precios sería de 1,6%.

En resumidas cuentas, los analistas estiman que la inflación continuará con un piso similar al actual, por lo que se sigue ubicando por encima de la tasa ofrecida por varios plazos fijos tradicionales, como en el caso de Banco Nación.

El punto positivo para los ahorristas es que los depósitos en pesos rinden más que el dólar, una de las inversiones preferidas por los argentinos, ya que, pese al recalentamiento que tuvo su precio en octubre, la divisa norteamericana avanzó 1,3% en dicho mes por el mayor riesgo país y tensiones locales y mundiales, quedó por debajo de la tasa en pesos.

De esta forma, el plazo fijo en Banco Nación, con el 1,58% en 30 días superó al movimiento del billete estadounidense.

Como dato adicional, los depósitos en pesos son más rentables en todo el año respecto al dólar, debido a que la cotización del tipo de cambio minorista asciende un acumulado de apenas 5,7% en todo el 2026.

Plazo fijo Banco Nación : cuánto ganás con $2 millones

Con la calculadora en mano, si se realiza un plazo fijo tradicional en Banco Nación con un dinero inicial de $2 millones a través del canal digital, durante un período mínimo de 30 días, se ganará un total de $2.031.644 en ese tiempo.

Así, el ahorrista minorista obtendrá un adicional de 31.644 pesos con esta inversión en un mes, que representa ganar una renta de 1,58% mensual, o una tasa de 19,25% de TNA.

El Banco Nación es una de las principales entidades financieras argentinas en cantidad de usuarios en todo el país, por su presencia federal. Además, es el canal financiero por el que cobran los haberes empleados estatales, jubilados y otros beneficiarios sociales.

En caso que se prefiera realizar un depósito para un período a un lapso de entre 60 a 89 días, para personas humanas constituidos de manera virtual, se ganará en BNA una tasa de 20% de TNA, unos 75 puntos básicos más frente a los 19,25% que se pagaba hace un mes.

Y si el inversor asiste de manera presencial a una sucursal, la tasa brindada sigue siendo la misma a la propuesta en los últimos meses, que es de 15,5% de tasa nominal anual. Así, paga 1,27% en 30 días, y el monto mínimo requerido para poder invertir de esta manera física es de $1.500.

En cuanto a la mecánica para invertir, se puede realizar un plazo fijo tradicional desde los canales electrónicos de esta banca pública, como son la aplicación BNA+ y el sitio web.

Los requisitos que se precisan cumplir en el canal digital son que la inversión mínima solicitada es de un monto simbólico de $500 en adelante. Además, el horario habilitado para operar de manera virtual es los días hábiles, en una franja amplia entre las 5 a 22 horas.

El plazo fijo tradicional sigue, por el momento, ofreciendo una renta más seductora que el dólar, aunque todavía no puede mostrar un resultado positivo frente a la inflación.