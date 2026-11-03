La inversión estrella que elige Cocos más allá del resultado de las elecciones en EE.UU.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos llegan este martes con una pregunta que va mucho más allá de quién se queda con el Congreso. Hoy se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado, una votación que puede cambiar el margen de maniobra de Donald Trump para negociar impuestos, presupuestos y regulaciones durante la segunda mitad de su mandato. Para Wall Street, lo que está en juego es cómo ese nuevo reparto de poder puede afectar las ganancias de las empresas y el valor de las inversiones.

En ese contexto, Cocos Capital analizó los posibles movimientos del mercado después de las elecciones y destacó una alternativa concreta para los ahorristas argentinos. Parte de su equipo de Research considera que las empresas eléctricas ofrecen una oportunidad ligada al crecimiento de los centros de datos, mientras que Alan Versalli, estratega de Cocos Capital, repasó qué escenarios descuentan los inversores y dónde podrían aparecer las sorpresas que provoquen cambios en los precios.

Qué resultado descuentan los mercados en Estados Unidos

Los datos reunidos por Versalli en su informe muestran que las plataformas donde se negocian contratos sobre resultados electorales llegan a la votación con una marcada inclinación hacia un cambio en el control del Congreso. En Kalshi, los contratos relacionados con una mayoría demócrata reflejaban entre 93% y 94% para la Cámara de Representantes y entre 71% y 73,5% para el Senado, mientras que Polymarket mostraba niveles similares, de 95% y entre 72% y 73%, respectivamente.

El modelo de Decision Desk HQ era más prudente y ubicaba esas posibilidades en 84% para la Cámara y 64% para el Senado.

Las diferencias importan porque estos números no son votos contados ni encuestas tradicionales, dado que las probabilidades implícitas de los mercados de predicción cambian con las operaciones de sus participantes, mientras que los modelos electorales utilizan otros datos y supuestos.

Ambos sirven para entender qué escenarios están contemplando los inversores antes de conocerse los resultados.

¿Qué puede pasar con Wall Street?

Desde Research de Cocos plantearon que "lo importante no es tanto el resultado electoral en sí, sino cuánto se aleja de lo que el mercado ya tiene descontado". La explicación es bastante sencilla, ya que cuando muchos inversores esperan un mismo desenlace suelen comprar o vender con anticipación, de manera que una noticia ampliamente esperada puede generar una reacción menor que otra menos probable, incluso si esta última no parecía el escenario principal durante las jornadas previas.

Si los demócratas se quedan con el control de ambas cámaras, Trump debería negociar con una oposición fortalecida para avanzar con buena parte de sus iniciativas legislativas, especialmente las vinculadas con impuestos y gasto público. Desde Cocos advirtieron que un Congreso opositor podría encontrar mayores dificultades para aprobar nuevas medidas fiscales y regulatorias, a lo que se sumarían negociaciones presupuestarias potencialmente más largas, capaces de generar incertidumbre incluso después de que termine el recuento electoral.

El documento de Versalli también advirtió sobre la posibilidad de disputas judiciales en algunas elecciones y sobre los diferentes tiempos que maneja cada estado para contar los votos. "Hay riesgo de que el resultado se judicialice", señaló el estratega, una cuestión relevante para los mercados si la diferencia en las bancas decisivas resulta muy ajustada y no queda claro de inmediato qué partido controlará el Senado, especialmente por la importancia que puede adquirir un pequeño número de escaños en la definición de la mayoría.

A pesar de esos riesgos, el relevamiento de Versalli recoge una expectativa de recuperación de Wall Street después de las elecciones, apoyada en los resultados de las empresas y en las ventas que se produjeron en las ruedas anteriores a la votación.

"El consenso espera un rebote de las acciones después de la elección", escribió el estratega, quien también sostuvo que "el fuerte desarme de posiciones de la semana pasada habría agotado la presión vendedora", lo que podría facilitar una recuperación si el resultado no trae grandes sorpresas.

Bonos, dólar y sectores que pueden sentir el resultado

El informe del broker de la City distingue cómo podrían reaccionar distintos activos según el reparto final de bancas. Una victoria demócrata en ambas cámaras podría favorecer a los bonos del Tesoro estadounidense de vencimiento largo si los inversores interpretan que habrá menos margen para aprobar nuevos estímulos fiscales, mientras que una victoria republicana completa podría alimentar expectativas de mayor déficit y hacer subir los rendimientos de esos bonos, con la consecuente baja de sus precios.

En el mercado cambiario, Versalli sostuvo que "el ciclo alcista estaría terminando", pero contempló un comportamiento neutral o bajista del índice DXY si los demócratas ganan ambas cámaras y una suba de la moneda estadounidense si los republicanos logran conservarlas. Son hipótesis que también dependerán de la evolución de las tasas de interés y de las decisiones de la Reserva Federal, cuyo impacto sobre el dólar puede terminar siendo más importante que el propio resultado electoral.

Entre las acciones, los bancos regionales y las empresas estadounidenses más pequeñas podrían beneficiarse de una continuidad republicana por las expectativas de menor regulación, mientras que las farmacéuticas enfrentarían más discusiones sobre los precios de sus medicamentos con un Congreso demócrata. Las empresas de defensa, por su parte, podrían quedar expuestas a nuevas negociaciones sobre el presupuesto militar, sin que eso implique necesariamente una caída de sus ingresos.

El CEDEAR que elige Cocos para mirar más allá de las elecciones

Frente a todos estos escenarios, Research de Cocos prefirió destacar un negocio cuyo crecimiento no depende exclusivamente del partido que gane el Congreso. "Vemos con buenos ojos al sector de utilities, especialmente empresas vinculadas a la generación y distribución de electricidad", explicaron desde la socidad de bolsa, que relaciona esa preferencia con una demanda energética cada vez mayor por la expansión de la inteligencia artificial y de los centros de datos.

La explicación está en la electricidad que demandan los grandes centros de datos para funcionar las 24 horas del día y en la necesidad de invertir en nuevas fuentes de generación y redes capaces de llevar esa energía hasta donde se consume. En lugar de intentar adivinar cuál será la próxima empresa tecnológica ganadora, la propuesta apunta a los negocios que abastecen la infraestructura necesaria para que esa tecnología crezca, una actividad que puede seguir recibiendo inversiones durante los próximos años.

"El ETF XLU nos parece una alternativa interesante para ganar exposición al sector, con un perfil relativamente defensivo frente a la volatilidad que puedan generar las elecciones", afirmaron los analistas de Cocos. El Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) reúne empresas de servicios públicos de Estados Unidos, entre ellas NextEra Energy, Southern Company, Duke Energy, Constellation Energy y American Electric Power, por lo que permite invertir en varias firmas del sector mediante un único instrumento.

Para el público argentino, un detalle importante es que XLU se puede comprar como CEDEAR en el mercado local, desde una cuenta comitente y sin necesidad de abrir una cuenta en Estados Unidos. BYMA informa una relación de 15 certificados por cada participación del ETF, y su precio en pesos depende del valor del fondo en Wall Street y del dólar financiero, por lo que quien lo compra debe contemplar tanto las variaciones del sector eléctrico como los movimientos del tipo de cambio.

El perfil relativamente defensivo que destaca Cocos no convierte al XLU en una inversión libre de riesgos, ya que las empresas eléctricas, pese a contar con ingresos ligados a servicios esenciales, necesitan mucho capital para ampliar sus redes y son sensibles al costo del crédito, a las decisiones regulatorias y a la posibilidad de que la demanda prevista termine siendo menor. Por eso, la apuesta por el sector tampoco elimina la importancia del precio de entrada ni reemplaza la necesidad de diversificar las inversiones.

Las urnas van a definir cómo se reparte el poder en Washington, pero no resolverán por sí solas las dudas de Wall Street sobre las tasas de interés y las ganancias empresariales. Mientras el mercado ajusta sus carteras al nuevo Congreso, la recomendación de Cocos invita a seguir un negocio que ya recibe inversiones para abastecer de energía a los centros de datos y cuya evolución se jugará bastante más allá de esta elección.