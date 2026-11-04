De YPF a Pampa y Telecom, todas las empresas que pagan dividendos en noviembre con sus ON

Con apenas 17 días hábiles, noviembre tendrá pagos de ONs de YPF, Pampa, Telecom y otras empresas que distribuirán intereses y devolverán capital

Noviembre llega con un calendario cargado de vencimientos para los inversores que tienen obligaciones negociables (ONs) en sus carteras. YPF, Pampa Energía, Telecom Argentina, Vista Energy y Pan American Energy aparecen entre las empresas que distribuirán intereses durante el mes, mientras que otras firmas también deberán devolver parte o la totalidad del capital correspondiente a sus emisiones.

La agenda, este mes, adquiere particular importancia porque noviembre tendrá apenas 17 ruedas hábiles de liquidación, una cantidad inferior a la habitual por la acumulación de feriados y jornadas especiales.

Para los inversores, conocer estas fechas permite anticipar cuándo recibirán fondos en sus cuentas comitentes y evaluar si conviene reinvertirlos en nuevas ONs, destinarlos a otros activos o mantener liquidez.

Noviembre tendrá apenas 17 días hábiles

El calendario financiero de noviembre estará condicionado por una particularidad que no suele repetirse todos los años. A los feriados habituales se sumaron jornadas especiales vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El viernes 6 se celebrará el Día del Bancario, mientras que el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 habrá feriado bancario en todo el país por la llegada del pontífice. A estas fechas se agregará el lunes 23, cuando se trasladará la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

De esta manera, noviembre contará con 17 días de liquidación de operaciones bursátiles, frente a los 21 días que tendría si solamente se descontaran los fines de semana. El viernes 6, por el Día del Bancario, podrá haber negociación en BYMA, pero no liquidación. Y es que, esta distribución, también modificará la organización de algunos vencimientos dado que los pagos previstos originalmente para fines de semana o jornadas inhábiles se trasladan al siguiente día hábil correspondiente, por lo que el calendario presentado a continuación contempla las fechas efectivas de pago.

Calendario de ONs que pagan renta y amortización

Entre las obligaciones negociables que distribuirán fondos aparecen emisiones de grandes firmas argentinas, junto con otras de menor presencia entre los inversores minoristas. La diferencia principal estará en el concepto del pago, ya que algunas empresas abonarán los intereses correspondientes al período y otras también devolverán capital.

Tras los casos de Tecpetrol y Vista Energy Argentina, que pagaron renta el martes 3 de noviembre, el cronograma -ordenado por fecha de pago y con los respectivos tickers de las obligaciones negociables-, es el siguiente:

Miércoles 4 de noviembre. Ledesma (LDCGO) abonará intereses.

de noviembre. Ledesma abonará intereses. Jueves 5 de noviembre. Banco Supervielle (BPCVO) pagará renta.

de noviembre. Banco Supervielle pagará renta. Miércoles 11 de noviembre. Será una de las jornadas con mayor cantidad de compromisos. Banco Comafi (AFCIO) y Mirgor (MIC3O) pagarán renta y amortización, mientras que Genneia (GN37O) realizará una amortización de capital. También abonarán intereses Arcor (RCCRO), BBVA Argentina (BF44O y BF45O), BNA (NZC1O, NZC2O y NZC3O), Farmacity (FYC1O), Minera Exar (XMC1O), Pan American Energy (PNICO y PNRCO), Pecom Servicios Energía (MCC3O), Profertil (PFC3O), Telecom Argentina (TLCFO), Vista Energy Argentina (VSCMO) e YPF (YM37O).

de noviembre. Será una de las jornadas con mayor cantidad de compromisos. Banco Comafi y Mirgor pagarán renta y amortización, mientras que Genneia realizará una amortización de capital. También abonarán intereses Arcor BBVA Argentina y BNA y Farmacity Minera Exar Pan American Energy y Pecom Servicios Energía Profertil Telecom Argentina Vista Energy Argentina e YPF Jueves 12 de noviembre. CNH (CIC7O) pagará renta y amortización, mientras que otra de sus emisiones (CIC8O) distribuirá intereses.

de noviembre. CNH pagará renta y amortización, mientras que otra de sus emisiones distribuirá intereses. Viernes 13 de noviembre. Banco Patagonia (BGC4O) abonará renta y amortización. Pan American Energy pagará intereses de sus ONs PN36O y PN37O.

de noviembre. Banco Patagonia abonará renta y amortización. Pan American Energy pagará intereses de sus ONs y Lunes 16 de noviembre. Genneia (GN42O) y MSU (MSSBO) realizarán amortizaciones de capital. Cresud (CS47O) y Pampa Energía (MGCRO) pagarán renta.

de noviembre. Genneia y MSU realizarán amortizaciones de capital. Cresud y Pampa Energía pagarán renta. Martes 17 de noviembre. Telecom Argentina (TLCKO) realizará una amortización.

de noviembre. Telecom Argentina realizará una amortización. Miércoles 18 de noviembre. Mercado Pago (SXC5O) abonará renta y amortización, mientras que Pluspetrol (PLC5O) pagará intereses.

de noviembre. Mercado Pago abonará renta y amortización, mientras que Pluspetrol pagará intereses. Viernes 20 de noviembre. Banco Hipotecario (HBCDO), BBVA Argentina (BF38O) e YPF Luz (YFCKO) pagarán renta y amortización. Transportadora de Gas del Sur (TSC4O) e YPF Luz (YFCMO) distribuirán intereses.

de noviembre. Banco Hipotecario BBVA Argentina e YPF Luz pagarán renta y amortización. Transportadora de Gas del Sur e YPF Luz distribuirán intereses. Martes 24 de noviembre. Edenor (DNC3O) pagará renta y amortización. También cobrarán intereses los tenedores de ONs de Arcor (RC5CO), Banco ICBC (ICC6O), CNH (CIC9O), Tarjeta Naranja (T671O y T672O), Tecpetrol (TTCEO) e YPF Luz (YFCLO).

de noviembre. Edenor pagará renta y amortización. También cobrarán intereses los tenedores de ONs de Arcor Banco ICBC CNH Tarjeta Naranja y Tecpetrol e YPF Luz Miércoles 25 de noviembre. Banco Provincia (PVC3O) abonará renta y amortización, mientras que Arcor (RC4CO) distribuirá intereses.

de noviembre. Banco Provincia abonará renta y amortización, mientras que Arcor distribuirá intereses. Jueves 26 de noviembre. Scania Credit Argentina (SBC3O) pagará renta y amortización. Madero Harbour (HA11M) abonará intereses.

de noviembre. Scania Credit Argentina pagará renta y amortización. Madero Harbour abonará intereses. Viernes 27 de noviembre. Club Atlético River Plate (RVS1O), John Deere (HJCIO), Pluspetrol (PLC6O) e YPF Luz (YFCFO y YFCGO) pagarán renta.

de noviembre. Club Atlético River Plate John Deere Pluspetrol e YPF Luz y pagarán renta. Lunes 30 de noviembre. Tarjeta Naranja (T661O) abonará renta y amortización. También pagarán intereses CGC (CP38O), Edemsa (OZC3O), Generación Litoral (GOC4O), Mirgor (MIC6O), Pluspetrol (PLC4O), Telecom Argentina (TLCOO, TLCPO, TLCVO y TLCWO) e YPF (YM40O).

El calendario reúne exclusivamente los pagos de ONs, por lo que quedaron fuera las rentas correspondientes a títulos públicos nacionales, bonos provinciales, dividendos de acciones y notas estructuradas.

YPF, Telecom y las energéticas, entre las protagonistas del calendario

Las empresas vinculadas con la energía volverán a ocupar un lugar destacado entre los emisores que realizarán pagos a sus acreedores durante noviembre. YPF tendrá compromisos los días 11 y 30, correspondientes a las ONs YM37O y YM40O, mientras que YPF Luz aparecerá en distintas jornadas, tanto con pagos de intereses como con devolución de capital.

Pan American Energy también tendrá una participación importante, con cuatro emisiones que distribuirán renta durante el mes. A ellas se sumarán compromisos de Tecpetrol, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol y Transportadora de Gas del Sur, entre otras.

Fuera del sector energético, Telecom Argentina tendrá pagos distribuidos en cuatro jornadas, con compromisos el 11, 17, 24 y 30 de noviembre, mientras que los bancos también ocuparán un espacio relevante a través de emisiones de Supervielle, Comafi, Patagonia, Hipotecario, BBVA, ICBC y Banco Provincia.

Otro aspecto llamativo será la concentración de vencimientos en algunas fechas, como es el caso del miércoles 11 de noviembre, el cual, reunirá una cantidad importante de pagos después de varios días sin liquidación habitual, mientras que el lunes 30 marcará un cierre de mes particularmente activo para los tenedores de deuda corporativa.

Qué deben tener en cuenta los inversores antes de cobrar

Las ONs permiten obtener ingresos periódicos a través de los intereses que pagan las empresas, pero los montos y la frecuencia dependen, naturalmente, de las condiciones establecidas en cada emisión. Por ese motivo, dos títulos de una misma empresa pueden tener fechas de pago, tasas y esquemas de amortización completamente diferentes.

Cuando una ON paga renta, el inversor recibe los intereses correspondientes al período, en cambio, cuando también existe amortización, la firma devuelve una parte o la totalidad del capital adeudado, según el cronograma de la emisión.

También conviene distinguir entre la fecha de pago programada y la acreditación efectiva de los fondos, que puede variar según las condiciones del título y la operatoria de cada intermediario.

Y es que, en un mes con menos jornadas disponibles para liquidar operaciones, revisar el calendario con anticipación permitirá a los inversores organizar las reinversiones y evitar confusiones con los vencimientos que se trasladan por feriados o fines de semana.