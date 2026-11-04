La gestión de esta crisis es clave para el grado de inversión del país. La transparencia será vital para evitar una caída en la confianza de inversores y mantener la calificación soberana estable.

Ueno Bank fue intervenido por insolvencia, afectando gravemente a depositantes y fondos estatales. Autoridades descartan un contagio sistémico, calificando el episodio como un hecho puntual y aislado.

La resolución de Ueno Bank puso bajo la lupa la estabilidad del sistema financiero paraguayo. El Banco Central y las entidades bancarias sostienen que se trata de un episodio aislado, pero la dimensión de la entidad y las conexiones políticas abrieron interrogantes sobre los controles y la confianza de los inversores. Qué puede pasar con el grado de inversión del país.

La crisis de Ueno Bank en Paraguay abrió un interrogante que trasciende a sus casi 3 millones de clientes: si el problema quedará circunscripto a una entidad o puede extenderse a otros bancos, y qué consecuencias tendrá sobre la imagen financiera del país. La preocupación también alcanza a Misiones y Formosa, dos provincias argentinas con una intensa relación comercial y cotidiana con el mercado paraguayo.

La entidad, que llegó a convertirse en el quinto banco privado de Paraguay, quedó fuera de servicio luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) resolviera iniciar un procedimiento de resolución por problemas de solvencia. La decisión impacta sobre una institución de peso: a diciembre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema financiero.

Además, administraba alrededor de u$s850 millones de fondos públicos. La dimensión de esos compromisos, sumada a las investigaciones sobre sus operaciones y a las derivaciones políticas del caso, convirtió el episodio en una prueba para los organismos de control paraguayos.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué es un caso de peso

El 2 de noviembre, el directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La autoridad monetaria informó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.

El organismo mencionó, además, problemas vinculados con la liquidez, debilidades en la documentación de operaciones crediticias y la revisión de préstamos otorgados a empresas relacionadas con el grupo controlador. La investigación sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones de los créditos pasó a ocupar un lugar central en las explicaciones oficiales.

La medida implica la intervención de la entidad y la aplicación de los mecanismos previstos por la legislación paraguaya para proteger a los depositantes y preservar los activos. En la práctica, los servicios quedaron suspendidos: no se pueden realizar transferencias ni operar con tarjetas de crédito o débito, mientras las sucursales dejaron de funcionar.

El impacto sobre los clientes es inmediato. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, unos u$s38.600 al tipo de cambio de referencia. La cobertura se aplica por persona y por entidad financiera, no por cada cuenta.

El BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, mientras se determina la situación patrimonial y se instrumentan los mecanismos para recuperar los depósitos. Las estimaciones difundidas por medios internacionales indican que la garantía alcanzaría a alrededor del 97% de los depositantes, aunque los saldos que superen el límite legal dependerán de la recuperación de los activos y de las decisiones que se adopten durante el proceso.

La dimensión pública de la crisis también es relevante. El Instituto de Previsión Social (IPS) paraguayo mantenía inversiones por unos u$s355 millones en Ueno, equivalentes a cerca del 9% de su cartera total, y la entidad gestionaba el pago de haberes de aproximadamente 32.000 jubilados. También había recursos de otras instituciones estatales, como la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.

El riesgo de contagio bancario tras la intervención de Ueno Bank

La primera respuesta oficial es que no existe una crisis sistémica. El propio Banco Central sostuvo que la situación responde a circunstancias particulares de Ueno y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo. El entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, calificó el episodio como un "hecho puntual y aislado" y aseguró que el sistema financiero en general se mantiene sólido y saludable. La explicación oficial apunta a que los problemas de solvencia y liquidez detectados corresponden a la situación específica de la entidad y no a un deterioro extendido del conjunto de los bancos.

En la misma línea se pronunció José Brítez, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). El directivo defendió la solidez y liquidez del sistema y descartó que la resolución de Ueno pueda derivar en una corrida de depósitos sobre otras entidades. "Nosotros no vemos ese riesgo", afirmó, al explicar que el problema está focalizado en una sola institución.

Sin embargo, el propio sector bancario reconoce que la dimensión de Ueno obliga a seguir de cerca el proceso. Según las estimaciones difundidas por Asoban, la entidad representaba entre el 7% y el 8% de los depósitos del sistema. Por eso, aunque sus representantes descartan un contagio financiero, admiten que el episodio tiene una dimensión importante por la cantidad de clientes involucrados.

La diferencia entre un problema individual y uno sistémico dependerá, en buena medida, de cómo reaccionen los depositantes y de la capacidad de las autoridades para garantizar el acceso a los fondos cubiertos. Si los clientes de otras entidades mantienen la confianza y no trasladan masivamente sus depósitos, el episodio podría quedar contenido. Si, en cambio, aparecen dudas sobre la supervisión, la calidad de las carteras crediticias o la protección de los ahorros, el problema podría trasladarse al conjunto del sistema a través de la pérdida de confianza.

La crisis también abrió un frente institucional. Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del BCP, aunque anunció que permanecería transitoriamente para acompañar el proceso. Su antecedente como titular de Ueno antes de asumir al frente de la autoridad monetaria alimentó cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y los posibles conflictos de intereses.

La agencia Reuters informó que la crisis generó presión sobre los bonos de Ueno y también repercusiones sobre los títulos del Gobierno paraguayo. Ese movimiento no significa por sí solo que el país esté frente a una crisis de deuda, pero muestra que los inversores comenzaron a incorporar el episodio en su evaluación del riesgo institucional y financiero.

El impacto de la crisis bancaria en la calificación crediticia de Paraguay

La otra pregunta central es si la crisis puede poner en riesgo el grado de inversión que Paraguay consiguió durante los últimos años. Por ahora, no hay anuncios de las calificadoras que indiquen una modificación de la nota soberana como consecuencia directa del caso Ueno. Pero el episodio introduce un factor de riesgo que los inversores y las agencias seguirán de cerca.

Paraguay cuenta con dos calificaciones dentro del grado de inversión. Moody's confirmó en julio de 2026 la nota Baa3, con perspectiva estable, mientras que Standard & Poor's elevó la calificación a BBB- en diciembre de 2025, también dentro de esa categoría. Fitch, por su parte, mantiene al país en BB+, con perspectiva positiva, un escalón por debajo del grado de inversión.

Las fortalezas que sostienen esas calificaciones son principalmente macroeconómicas: crecimiento, deuda pública relativamente baja, prudencia fiscal, estabilidad monetaria y disponibilidad de reservas internacionales. En septiembre, Fitch destacó que la deuda del Gobierno central equivalía al 36,1% del PBI en 2025, frente a una mediana de 51,6% para los países de la categoría BB. También valoró la liquidez externa y el desempeño de la economía paraguaya.

Por eso, la resolución de un banco privado no implica automáticamente una rebaja de la calificación soberana. Las agencias evalúan la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos financieros, no solamente la situación de una entidad bancaria. La crisis podría tener consecuencias sobre esa evaluación si termina generando un costo fiscal significativo, obliga al Gobierno a comprometer recursos públicos adicionales o revela fallas institucionales que deterioren la confianza en los organismos de supervisión.

En otras palabras, el riesgo para el grado de inversión no está únicamente en la caída de Ueno, sino en cómo se resuelva el episodio. Si el proceso es transparente, se protegen los depósitos dentro de los límites legales y las pérdidas para el sector público quedan acotadas, el impacto sobre la nota soberana podría ser limitado.

En cambio, si aparecen pérdidas importantes de fondos estatales, se comprueba que hubo deficiencias graves de supervisión o la resolución se prolonga con incertidumbre sobre los activos y los depositantes, el caso podría convertirse en un factor negativo para la percepción de riesgo del país. El análisis publicado por ABC Color sobre la imagen financiera paraguaya apunta precisamente a esa diferencia: una resolución ordenada puede reforzar la credibilidad institucional, mientras que un proceso opaco podría elevar la prima de riesgo que exigen los inversores.

El antecedente de la reciente mejora de calificación hace que el tema tenga especial relevancia. El grado de inversión permite a un país acceder a un universo más amplio de inversores institucionales y, potencialmente, conseguir financiamiento en mejores condiciones. Perder esa condición sería un retroceso, pero hoy no hay elementos para afirmar que eso vaya a ocurrir por la crisis de Ueno.

Por qué preocupa a Misiones y Formosa

Más allá de las consecuencias financieras dentro de Paraguay, la crisis puede tener efectos sobre la actividad de las provincias argentinas que mantienen una relación comercial cotidiana con ese país.

Misiones aparece como el territorio más expuesto por la intensidad del intercambio entre Posadas y Encarnación. Durante 2025 transitaron por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz 5.457.732 personas, un promedio cercano a los 15.000 cruces diarios. Fue uno de los pasos fronterizos de mayor movimiento del país. Ese flujo incluye trabajadores, estudiantes, turistas, compradores y residentes que cruzan habitualmente de un lado al otro del río Paraná. En ese contexto, la interrupción de los servicios de Ueno puede complicar pagos, compras y transferencias para los consumidores y comerciantes paraguayos que utilizaban la entidad.

El problema también puede alcanzar a los negocios que reciben compradores argentinos. Si una parte importante de sus clientes habituales no puede operar con sus medios de pago, o si los comercios tienen dificultades para cobrar y disponer de sus fondos, pueden resentirse las ventas y la actividad de los establecimientos que dependen del turismo de compras.

La preocupación no es solamente teórica. Representantes del sector comercial paraguayo advirtieron que la resolución de Ueno podía provocar una "semiparalización del mercado comercial" y señalaron que dos de cada tres operaciones electrónicas en las multitiendas se realizaban a través de cuentas de esa entidad. Esa estimación corresponde al uso de la plataforma en determinados comercios y no significa que dos de cada tres compras de argentinos en Encarnación se hayan realizado necesariamente con Ueno. Pero sí permite dimensionar la penetración que había alcanzado el banco en parte de la actividad comercial.

Formosa también mantiene una relación estrecha con Paraguay, especialmente a través del paso Clorinda-Puerto José Falcón y de su conexión con Asunción. Allí, el movimiento de personas, el abastecimiento y las compras transfronterizas forman parte de la actividad económica habitual.

La crisis podría repercutir sobre consumidores y comerciantes paraguayos que operan en esa zona, aunque todavía no existen datos públicos que permitan cuantificar cuántos negocios formoseños tienen vínculos comerciales directos con Ueno. El efecto dependerá de cuánto demore la normalización de los pagos y de la disponibilidad de fondos para los clientes y las empresas.

En Corrientes, el impacto potencial dependerá de la intensidad de los vínculos comerciales con Paraguay, mientras que en Chaco podría sentirse a través de proveedores, distribuidores y empresas que participan de circuitos regionales.

La dimensión de Ueno explica por qué la crisis excede a sus ahorristas. Con millones de clientes y una participación significativa en los depósitos paraguayos, su salida de funcionamiento obliga a reorganizar pagos y operaciones comerciales. Para el sistema financiero de Paraguay, el desafío es demostrar que se trata efectivamente de un episodio aislado. Para el Gobierno, además, está en juego la credibilidad de los organismos de control y la confianza que permitió al país alcanzar el grado de inversión. Y para las provincias del NEA, la preocupación pasa por cuánto puede durar la interrupción de una entidad que tenía una presencia relevante en la vida económica del país vecino.