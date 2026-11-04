A contramano de Wall Street, el riesgo país volvió a subir y llegó a los 850 puntos

Los principales índices de la bolsa de Nueva York suben tras las elecciones en Estados Unidos, pero el buen clima no contagia los activos argentinos

A contramano de las subas en Wall Street tras el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término, los activos argentinos tienen otra jornada en rojo. Caen los bonos, vuelve a subir el riesgo país y también cede la bolsa porteña. De esta manera, el riesgo país alcanzó los 850 puntos básicos.

En concreto, el riesgo país trepa 2,3% y se ubica en los 850 puntos básicos, nuevo máximo en más de un año.

En tanto, la bolsa porteña opera en baja: el Merval pierde 1,6%.

Los ADR, en tanto, operan mixtos: YPF cae hasta 7,2%, mientras que Corporación América encabeza las subas con 4%

El indicador elaborado por JP Morgan se mantiene así en su registro más alto desde octubre de 2025, luego de haber acumulado un incremento durante las últimas jornadas.

La evolución de los títulos argentinos también está vinculada con el desempeño de la deuda de otros mercados emergentes. En particular, los bonos de Brasil y Chile acompañan el movimiento positivo de la región.

Para los inversores, uno de los factores centrales será la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que inciden sobre el costo del financiamiento internacional y los flujos de capital hacia países emergentes.

Los movimientos de los ADR se producen en una jornada en la que los activos financieros internacionales procesan los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses y sus posibles consecuencias sobre la política económica de Donald Trump.

La evolución de estos papeles también es seguida por los inversores locales porque permite observar cómo se posicionan los fondos internacionales frente a las compañías argentinas.

Qué sucede en los mercados internacionales

La Bolsa argentina opera en un escenario diferente al de los principales mercados internacionales, que registran avances.

En Europa, los principales índices muestran subas generalizadas:

El FTSE 100 de Londres sube un 1,96%

El CAC 40 de Francia avanza un 2,14%

El DAX de Alemania gana un 1,89%

El IBEX de Madrid registra una mejora del 3,28%

La Bolsa de Milán sube un 2,38%

En Asia, los mercados también cerraron en terreno positivo:

El índice de Shanghai cerró con un avance del 2,16%

Hong Kong ganó un 1,67%

El Kospi de Corea del Sur subió un 0,62%

En el mercado energético, el petróleo también permanece entre las variables observadas por los inversores. El barril de Brent se acercaba a los u$s100, aunque los precios internacionales del crudo mostraban retrocesos.

Cómo impactan las elecciones de Estados Unidos en los mercados

Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos constituyen uno de los principales factores externos que siguen los operadores financieros. El revés electoral de Donald Trump y el nuevo escenario legislativo abren interrogantes sobre la capacidad del presidente estadounidense para avanzar con su agenda económica, especialmente en materia de aranceles, gasto público y política fiscal.

Sin embargo, la reacción inicial de los mercados internacionales fue limitada y los inversores comenzaron a evaluar cuáles podrían ser las consecuencias sobre las tasas de interés, el dólar y los flujos de capital.

Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, sostuvo: "Por ahora, el mercado no parece tener un arranque post electoral catastrófico y por el contrario, ya mira hacia la reacción de Trump y si Irán y el Golfo Pérsico van a ser el nuevo capítulo de su ira presidencial".

Para Argentina, además del contexto internacional, los inversores mantienen la atención sobre variables domésticas como la acumulación de reservas internacionales, la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de financiamiento externo.

En ese escenario, la evolución del Merval, los ADR y los bonos soberanos será seguida durante el resto de la jornada para determinar si la recuperación inicial de algunos activos logra consolidarse.

Wall Street opera con fuertes subas tras las elecciones legislativas

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street registran avances durante la jornada:

El Dow Jones sube un 2,04% y alcanza los 52.845 puntos

El S&P 500 avanza un 1,58%, hasta los 7.688 puntos

El índice de volatilidad VIX retrocede un 16,99%, hasta los 17,29 puntos

En paralelo, el índice dólar (DXY) cae un 0,31%, hasta los 101,408 puntos.

En el mercado de materias primas, el oro sube un 2,6%, hasta los u$s4.044,40 por onza. Este comportamiento se da en una jornada en la que los inversores siguen evaluando las consecuencias políticas y económicas del resultado electoral estadounidense.

La evolución de Wall Street y del dólar internacional constituye una referencia para los mercados emergentes, en particular para Argentina, donde los bonos soberanos y las acciones locales buscan consolidar una recuperación después de varias ruedas de retrocesos.