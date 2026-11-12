Permite centralizar y gestionar las cuentas de toda la familia desde un mismo lugar.

La administración del dinero en una familia suele involucrar distintas necesidades: organizar los gastos del hogar, transferir fondos, acompañar a los hijos en sus primeras decisiones financieras y asistir a los adultos mayores. Con el avance de las operaciones digitales, los bancos buscan incorporar herramientas que permitan centralizar esas tareas.

En ese escenario, Supervielle presentó SuperFamilia, una nueva funcionalidad de su SuperApp que permite conectar y administrar las cuentas de distintos integrantes de una familia desde un mismo lugar. La propuesta reúne opciones para organizar los gastos cotidianos, transferir dinero y establecer permisos y límites de uso, de acuerdo con los roles y las autorizaciones de cada persona.

Los grupos pueden integrar a adultos y menores junto con un organizador. Desde la aplicación es posible consultar las cuentas y los movimientos autorizados de cada integrante, además de configurar límites de gasto, programar mensualidades y pausar tarjetas de débito o crédito cuando sea necesario.

Otra de las alternativas es la posibilidad de solicitar dinero directamente desde la aplicación. Por ejemplo, un adolescente puede enviar un pedido de fondos y el adulto responsable aprobar o rechazar la operación con un solo clic, sin necesidad de coordinarla mediante mensajes o realizar una transferencia por separado.

Cómo funcionan las cuentas para adolescentes de Supervielle

Uno de los componentes de SuperFamilia es la posibilidad de abrir cuentas digitales remuneradas para adolescentes de entre 13 y 17 años. La apertura se realiza desde el grupo familiar y permite que los menores comiencen a administrar su propio dinero y realizar operaciones cotidianas.

Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

La herramienta busca combinar esa autonomía con el acompañamiento de los adultos responsables, que pueden establecer límites de consumo y aprobar o rechazar las solicitudes de dinero.

La funcionalidad también contempla a los integrantes adultos y a las personas mayores. En particular, permite incorporar al grupo a jubilados que cobran sus haberes y necesitan asistencia para realizar distintas gestiones. Esto incluye los casos en los que otro integrante de la familia actúa como apoderado.

En cuanto a la privacidad, cada persona conserva el control sobre su información y las autorizaciones que concede. Puede decidir qué datos compartir con el organizador y abandonar el grupo en cualquier momento, sin perder la titularidad de su cuenta.

La estrategia de Supervielle para ampliar sus servicios digitales

El lanzamiento se enmarca en la evolución de la propuesta de Supervielle hacia un ecosistema financiero que integra operaciones bancarias, pagos, inversiones y soluciones para distintas necesidades de personas y empresas.

"Nuestro desafío es anticiparnos a la forma en que viven las personas y evolucionar junto a ellas. SuperFamilia expresa esa convicción: muchas decisiones financieras se comparten en familia, y por eso diseñamos una herramienta que facilita esa organización y fortalece la autonomía de cada integrante. Es una muestra concreta de lo que significa para Supervielle seguirles el ritmo a nuestros clientes", afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Bajo el concepto "Te sigue el ritmo", la nueva identidad de la entidad acompaña esta evolución. Con SuperFamilia, el banco busca trasladar esa estrategia a una necesidad concreta de la vida cotidiana: facilitar la organización de las finanzas familiares y acompañar a cada integrante en el manejo de su dinero, con herramientas de gestión compartida y autonomía.