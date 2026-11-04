La plataforma de inversiones etoro compró una fintech argentina y desembarca en el país

La plataforma global de trading que cotiza en Nasdaq, que opera en 75 países, compró a LB Finanzas y busca que el país sea hub regional

La fusión busca combinar la oferta global de eToro con los productos locales para millones de usuarios.

Argentina será el hub regional de eToro, aprovechando el equipo y los 140.000 clientes locales.

La plataforma global de trading e inversión etoro, que cotiza en Nasdaq, puso un pie en Argentina a través de la compra de una fintech rosarina, llamada LB Finanzas, en el marco de su expansión en América Latina.

La importancia de este desembarco es que, a nivel mundial, etoro, creada hace 15 años, cuenta con 4,36 millones de cuentas fondeadas en 75 países, u$s20.200 millones en activos bajo administración y 10 oficinas alrededor del mundo.

La compañía internacional "considera a la región un mercado clave y buscaba un equipo local, con conocimiento de sus particularidades, para desarrollar su negocio y aprovechar su potencial de crecimiento", detallaron las fuentes a iProfesional, aunque no revelaron el monto desembolsado en la operación.

La adquisición combinará la propuesta local de LB Finanzas, que ofrece cuentas en pesos y dólares, con la oferta global de inversiones de etoro.

Como dato relevante en esta transacción, es que la fintech rosarina hoy cuenta con más de 140.000 clientes individuales y 1.000 empresas.

La plataforma etoro y Argentina como hub de la región

Según las fuentes, la idea es incorporar algunos de los productos de etoro a la plataforma nacional y "establecer en Argentina su hub, desde el cual seguir creciendo en la región".

"Esta adquisición nos da la plataforma para responder a una demanda a gran escala para poder invertir. Argentina no es solo nuestra puerta de entrada a América Latina, es la base sobre la que vamos a construir en toda la región. Para mí, es como volver a casa", detalla Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de etoro.

Por su parte, Yoni Assia, cofundador y CEO de etoro, acota: "Las dos empresas comparten la misma convicción: que todas las personas deberían tener acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer crecer su patrimonio. Al combinar la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la oferta de productos de etoro, podemos llevar esa misión a millones de personas en una de las regiones más dinámicas del mundo".

Para completar que esta adquisición marca "un paso importante en nuestro compromiso de construir una presencia localizada en América Latina. LB Finanzas ha creado una plataforma financiera integral, y unir fuerzas con ellos nos permitirá avanzar más rápido y llegar más lejos en toda la región".

Finalmente, Camilo Cristia, CEO de LB Finanzas, concluye: "Fundamos LB Finanzas en Rosario hace ocho años con una idea simple: que cualquier argentino pudiera invertir con las mismas herramientas que se usan a nivel internacional. Unirnos a etoro nos permite llevar esa idea mucho más lejos. Para nuestros clientes, hoy nada cambia. Lo que viene son más productos y más escala, con el mismo equipo que ya conocen".-