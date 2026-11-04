El BCRA retomó la compra de reservas tras dos días sin intervenir y bajó el dólar oficial

El Banco Central volvió a adquirir divisas tras no intervenir el resto de la semana al sumar u$s9 millones. Por alza del oro, reservas subieron más

Tras la definición de las elecciones en Estados Unidos, el Banco Central volvió a intervenir al comprar u$s9 millones para acrecentar la cantidad de reservas, luego de no haber participado en el mercado cambiario durante los primeros dos días de la semana.

Este dato cobra relevancia, más allá del monto acotado adquirido, debido a que en las últimas 8 ruedas consecutivas la entidad monetaria apenas intervino solo en 3 de ellas, en las que sumó un total de u$s152 millones.

Asimismo, las reservas brutas llegaron este miércoles a los u$s50.435 millones, es decir, se registró un incremento en la jornada de u$s142 millones, principalmente, debido a que el precio del oro escaló en el día alrededor de 3,6%.

Por lo tanto, al contar el BCRA con este metal precioso dentro de sus tenencias internacionales, incidió en una mayor suba del monto contabilizado, más allá de los u$s9 millones cash adquiridos.

Cabe recordar que el Banco Central lleva comprados desde principios de enero hasta la actualidad un total de u$s15.974 millones para acrecentar las reservas, en un marco en que el convenio de metas a cumplir en todo el corriente año, estipulado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), abarcaba una cifra de u$s10.000 millones.

La señal de la jornada de la autoridad monetaria ocurrió en un escenario en que el precio del dólar minorista se mantuvo a $1.570 para la venta al público en Banco Nación, por lo que asciende 0,6% en los pocos días que ya pasaron de noviembre.

Al mismo tiempo, en la plaza mayorista el tipo de cambio cayó 5 pesos el miércoles, para ubicarse a $1.546, por lo que avanza 0,8% en el mes y 6,1% en todo el 2026.

El descenso en el día en el valor mayorista de spot también repercutió en los mercados a futuros de A3 (Matba-Rofex), ya que el dólar mayorista para fin de diciembre se negoció a $1.597,5, una caída de 0,4%.

Y para fines de octubre del año que viene, en la previa electoral, se posiciona en los $2.010. Es decir, desde ahora hasta entonces implicaría un incremento de 30%.

Dólar, reservas y riesgo país

Por otra parte, el riesgo país ha escalado 2,5% en la jornada, para ubicarse a 852 puntos básicos, el nivel más alto de todo el año, luego del resultado en las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump y el partido republicano perdieron el control del Congreso.

Cabe recordar que el riesgo país refleja la distancia que se ubica por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, algo que repercute en el costo de financiamiento en dólares para el país y las empresas. Por ende, es un factor que puede ponerle más presión a la búsqueda de divisas y, en consecuencia, a su cotización.

Uno de los últimos niveles más elevados que llegó a tocar el riesgo país fue en octubre del año pasado, en plena previa electoral de medio término argentino, cuando alcanzó los 1.300 puntos básicos.

Al panorama más tenso en el plano mundial por las altas tasas de interés, que repercute en el mayor riesgo país, se le suman factores domésticos.

Es decir, el ascenso del riesgo país se sustenta en la suba de las tasas mundiales de referencia y por el incremento de la incertidumbre política y económica local, tras los negativos datos de actividad difundidos días atrás en el EMAE y una inercia inflacionaria que no logra bajar más allá del 1,7% mensual.

A ello se le agrega la incertidumbre electoral del año que viene, ante las dudas que continúe el gobierno de Javier Milei.

"Desde ya, un retiro del apoyo de Estados Unidos a la Argentina implicaría un menor margen de maniobra ante un aumento de la demanda de divisas", afirma Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A ello suma Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), al sentenciar: "No creo que los resultados de las elecciones de Estados Unidos afecten de manera tan directa a la Argentina. Es más el impacto en el mercado internacional lo que se refleja, más allá que el resultado genera incertidumbre política, porque puede haber una búsqueda de cobertura más grande en el mundo y un dólar más fuerte genera presión en monedas emergentes".