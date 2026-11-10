Morgan Stanley avisa qué acciones pueden ganar y perder con las limitaciones para la IA

Tras las elecciones en Estados Unidos, Morgan Stanley revisó el negocio de la IA y detectó oportunidades y riesgos para varias acciones

El auge de la IA enfrenta trabas legales y energéticas para crear centros de datos, frenando el optimismo en Wall Street.

La inteligencia artificial viene moviendo miles de millones de dólares en Wall Street y se convirtió en uno de los negocios que más entusiasman a los inversores, pero el crecimiento de esta industria empezó a encontrarse con un problema que hasta hace poco parecía secundario y que ahora podría cambiar las perspectivas de muchas empresas: la dificultad para conseguir la electricidad y las autorizaciones necesarias para construir nuevos centros de datos.

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, sumada a los cambios de gobierno en estados importantes para el desarrollo tecnológico, abrió una discusión sobre los límites que deberían tener estas inversiones, especialmente en lugares donde el consumo de energía de los centros de datos empezó a generar preocupación entre los vecinos y las autoridades.

Morgan Stanley analizó este escenario y puso el foco en las acciones que podrían salir beneficiadas o perjudicadas, con una conclusión interesante para los inversores: el crecimiento de la inteligencia artificial todavía tiene mucho recorrido, pero eso no significa que todas las empresas vinculadas con el negocio vayan a ganar dinero al mismo ritmo.

Las acciones que podrían perder con las nuevas restricciones

Entre las empresas que podrían enfrentar mayores dificultades aparecen Cipher Mining (CIFR), MARA Holdings (MARA) y Galaxy Digital (GLXY), tres nombres que Morgan Stanley incluyó entre los más expuestos a las decisiones que adopten las nuevas autoridades de Texas.

El caso de Cipher permite entender por qué las restricciones preocupan tanto a los inversores, ya que la empresa pasó de concentrarse en la minería de Bitcoin a desarrollar infraestructura para centros de datos, un negocio cuyo crecimiento depende de conseguir contratos con grandes clientes tecnológicos y completar proyectos que todavía no están funcionando. Morgan Stanley estableció un precio objetivo de u$s51,50 para Cipher, pero buena parte de ese valor depende de que la empresa consiga nuevos acuerdos comerciales, dado que el banco asignó una probabilidad del 56% a la concreción de esos contratos adicionales.

En un escenario mucho más complicado, donde no pudiera desarrollar nuevos centros de datos, los analistas calcularon un valor de apenas u$s5 por acción, una diferencia considerable que muestra hasta qué punto las expectativas de crecimiento pueden modificar la valoración de una empresa.

Galaxy Digital también aparece entre los nombres que podrían sufrir por los cambios regulatorios, especialmente por su proyecto Helios II, que contempla una capacidad de 830 megavatios y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para mediados de 2028. Antes de estas elecciones, Morgan Stanley asignaba una probabilidad del 95% a que ese proyecto consiguiera contratos y empezara a generar ingresos según lo previsto, pero ahora considera necesario revisar cómo las nuevas autoridades podrían afectar los permisos pendientes.

MARA y Riot Platforms (RIOT) enfrentan dudas parecidas, porque tienen proyectos vinculados con centros de datos en Texas, donde las conexiones eléctricas aseguradas pueden convertirse en una ventaja importante frente a nuevos competidores que todavía necesitan obtener autorizaciones.

Vistra, NRG y Constellation, otras tres bajo la lupa

En este grupo, Morgan Stanley anticipó que Vistra (VST) podría sufrir una reacción negativa más fuerte en el corto plazo, seguida por NRG Energy (NRG) y Constellation Energy (CEG), aunque también destacó que las tres tienen negocios existentes que permiten sostener valoraciones atractivas.

Para Vistra, el banco calculó que sus activos actuales justificaban un valor cercano a u$s180 por acción, frente a un precio de referencia de u$s140 antes de las elecciones, sin considerar las oportunidades adicionales que podrían aparecer con nuevos contratos de inteligencia artificial.

NRG presenta una situación parecida, con un valor estimado de u$s129 frente a un precio de referencia de u$s96, mientras que para Constellation el banco calculó u$s249 por sus negocios existentes y mantuvo un objetivo de u$s378 al incorporar posibles acuerdos futuros.

Recordamos que estas cifras corresponden a los valores utilizados -y proyectados- por Morgan Stanley en su informe, no a precios actualizados de mercado, y muestran que una acción puede quedar bajo presión por las noticias políticas sin que necesariamente se deteriore todo el negocio que tiene detrás.

Las acciones que Morgan Stanley ve mejor paradas

Las dificultades para construir nuevos centros de datos también pueden generar oportunidades, especialmente para las empresas que ya tienen instalaciones funcionando, cuentan con electricidad asegurada o desarrollan sus proyectos en estados donde las restricciones son menores.

Entre los nombres que Morgan Stanley destacó aparecen Williams Companies (WMB), Equinix (EQIX), Digital Realty (DLR), TeraWulf (WULF), Applied Digital (APLD), Talen Energy (TLN) y Bloom Energy (BE), empresas con negocios diferentes que podrían aprovechar la necesidad de conseguir infraestructura lista para utilizar.

Williams recibió una evaluación especialmente favorable porque posee una extensa red de gasoductos y desarrolla soluciones para abastecer de electricidad a grandes clientes tecnológicos, con la ventaja de poder trabajar en distintas regiones sin depender exclusivamente de lo que ocurra en Texas.

Morgan Stanley considera que el mercado todavía no reconoce completamente las oportunidades de crecimiento de esta empresa, que podría poner en funcionamiento soluciones energéticas dentro de un período de entre 18 y 24 meses desde la firma de los contratos.

Equinix y Digital Realty también podrían beneficiarse de las dificultades para construir nuevas instalaciones, ya que ambas operan centros de datos que cuentan con conexiones eléctricas y podrían ganar poder para negociar mejores precios si aumenta la demanda por espacios disponibles. Y es que, en el caso de Equinix, el banco destacó sus nueve instalaciones operativas en Texas, mientras que para Digital Realty explicó que el área de Dallas representaba el 4,2% de sus ingresos anuales por alquileres al tercer trimestre de 2026.

Otra empresa que Morgan Stanley considera bien posicionada es Bloom Energy (BE), que desarrolla sistemas para producir electricidad mediante celdas de combustible y podría beneficiarse si aumentan las restricciones ambientales sobre las turbinas tradicionales a gas. Sus equipos presentan ventajas relacionadas con las emisiones contaminantes, el ruido y el consumo de agua, características que podrían resultar atractivas para proyectos ubicados en regiones donde las autoridades quieren reducir el impacto de los nuevos centros de datos sobre las comunidades.

Un caso particular es Solaris Energy Infrastructure (SEI), que aparece entre las empresas expuestas a los riesgos de Texas, pero que al mismo tiempo tiene contratos firmados que Morgan Stanley considera valiosos. El banco calculó que los cuatro contratos principales de Solaris justificaban un valor de u$s81 por acción, frente a un precio de referencia de u$s69, incluso sin incorporar nuevos proyectos, por lo que su evaluación resulta más favorable de lo que podría suponerse al observar únicamente su exposición a Texas.

No todas las empresas que venden equipos eléctricos tendrían la misma suerte, ya que Morgan Stanley también advirtió que fabricantes como INNIO, identificado en el mercado con el ticker INIO, podrían enfrentar una menor cantidad de pedidos si se retrasan construcciones previstas para los próximos años.

Nvidia, un párrafo aparte

El informe del banco también mencionó a Nvidia (NVDA) por su participación en un proyecto de aproximadamente 10 gigavatios en Ohio, donde los cambios políticos podrían demorar nuevas instalaciones, aunque el banco no presentó ese riesgo como un motivo suficiente para anticipar un deterioro general del negocio de los procesadores.

De hecho, Morgan Stanley mantiene su expectativa de que las grandes empresas tecnológicas continúen invirtiendo en inteligencia artificial, porque la demanda de capacidad de procesamiento sigue creciendo y los proyectos que se demoren en un estado podrían terminar desarrollándose en otro.

Por eso, el cambio más importante podría estar en cómo se reparte el dinero dentro de la industria, ya que las empresas que todavía necesitan construir instalaciones enfrentarían más obstáculos, mientras que aquellas que tienen electricidad disponible y contratos asegurados podrían conseguir mejores condiciones comerciales.

Qué hacemos con las acciones de inteligencia artificial

Si algo nos dejó el informe de Morgan Stanley es que ahora ya no alcanza con comprar cualquier acción vinculada con la IA y esperar que acompañe el crecimiento del sector, porque detrás de las inversiones aparecen problemas bastante más concretos, como conseguir electricidad a un precio razonable, obtener permisos para construir y encontrar clientes dispuestos a firmar contratos de largo plazo.

Desde nuestra mirada, tampoco sería acertado interpretar las nuevas restricciones como el principio del fin de este negocio, especialmente cuando las grandes tecnológicas siguen necesitando más capacidad para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial. Lo que sí deberíamos empezar a mirar con mayor atención es cuánto de las ganancias futuras que promete cada empresa depende de proyectos que todavía están sobre el papel y cuánto proviene de instalaciones que ya funcionan y generan ingresos.

Nos encontramos, entonces, con un mercado en el que dos empresas pueden apostar al mismo negocio y tener perspectivas muy diferentes, porque mientras una necesita que le aprueben la construcción de un centro de datos para justificar su precio en Wall Street, otra ya tiene electricidad disponible, contratos firmados y clientes que pagan por utilizar sus instalaciones.

Y quizás ahí esté una de las oportunidades más interesantes para los próximos meses, porque si las trabas para construir nuevos centros de datos terminan siendo mayores de lo esperado, podríamos ver cómo algunas empresas que hoy pasan inadvertidas ganan protagonismo frente a otras que fueron las favoritas de Wall Street durante buena parte del auge tecnológico.