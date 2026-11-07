A partir de qué precio del dólar el carry trade deja de ser negocio para inversores

El rendimiento del carry trade depende del camino del dólar MEP y estos son los precios que pueden dejar sin ganancias a los inversores

El carry trade vuelve a poner a los inversores frente a una decisión que parece fácil, pero que puede resultar bastante más complicada de lo esperado. Las tasas en pesos ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos extraordinarios en dólares, siempre y cuando el tipo de cambio no avance lo suficiente como para consumir las ganancias acumuladas durante el período de inversión.

La estrategia consiste en aprovechar los rendimientos de instrumentos en pesos, como las LECAP y BONCAP, para posteriormente convertir el capital y los intereses a dólares. El resultado depende tanto de la tasa obtenida como del precio al que se consiga comprar la divisa al finalizar la operación.

Con el dólar MEP ubicado en $1.583,82, los títulos de tasa fija analizados ofrecen rendimientos directos que van desde apenas 0,14% para el vencimiento más cercano hasta 18,08% para una inversión que se extiende hasta junio de 2027.

A partir de qué precio del dólar el carry trade deja de ser negocio

Para responder esta pregunta aparece el denominado dólar de equilibrio o breakeven, que representa el precio que debería alcanzar el MEP al vencimiento para que el inversor termine con exactamente la misma cantidad de dólares que habría podido comprar al iniciar la apuesta.

Si el dólar finaliza por debajo de ese precio, la estrategia habrá generado una ganancia medida en moneda estadounidense. Si lo supera, los intereses obtenidos en pesos no habrán sido suficientes para compensar el encarecimiento de la divisa.

El cálculo parte del MEP de $1.583,82 y considera el precio de compra de cada LECAP o BONCAP, junto con el monto que pagará a su vencimiento. De esta manera, se obtiene un valor de equilibrio diferente para cada instrumento, sin incorporar comisiones ni diferencias entre puntas de compra y venta.

Con los precios relevados al cierre del viernes 6/11, estos son los niveles de dólar MEP a partir de los cuales desaparece la ganancia del carry trade:

S13N6: vence el 13 de noviembre de 2026, ofrece un rendimiento directo de 0,14% y tiene un dólar MEP de equilibrio de $1.585,99.

vence el 13 de noviembre de 2026, ofrece un rendimiento directo de y tiene un de equilibrio de S30N6: vence el 30 de noviembre de 2026, rinde 1,15% y admite un MEP de hasta $1.601,95.

vence el 30 de noviembre de 2026, rinde y admite un MEP de hasta T15E7: vence el 15 de enero de 2027, acumula un rendimiento de 4,34% y establece su punto de equilibrio en $1.652,55.

vence el 15 de enero de 2027, acumula un rendimiento de y establece su punto de en S29E7: vence el 29 de enero de 2027, ofrece un retorno de 5,21% y permite soportar un dólar de hasta $1.666,33.

vence el 29 de enero de 2027, ofrece un retorno de y permite soportar un dólar de hasta S26F7: vence el 26 de febrero de 2027, presenta un rendimiento directo de 7,24% y alcanza un dólar de equilibrio de $1.698,55.

vence el 26 de febrero de 2027, presenta un rendimiento directo de y alcanza un dólar de equilibrio de T30A7: vence el 30 de abril de 2027, rinde 12,96% y conserva su ventaja frente al dólar hasta $1.789,06.

vence el 30 de abril de 2027, rinde y conserva su ventaja frente al dólar hasta $1.789,06. T31Y7: vence el 31 de mayo de 2027, ofrece un rendimiento de 15,78% y alcanza un punto de equilibrio de $1.833,65.

vence el 31 de mayo de 2027, ofrece un rendimiento de y alcanza un punto de equilibrio de T30J7: vence el 30 de junio de 2027, acumula un rendimiento de 18,08% y permite soportar un dólar MEP de hasta $1.870,14.

Los números, como es de esperar, muestran diferencias considerables entre los vencimientos. En la LECAP que vence el 13 de noviembre, una suba de apenas $2,17 del dólar MEP alcanza para borrar la rentabilidad prevista, mientras que la Boncap de junio de 2027 admite un incremento de aproximadamente $286 antes de llegar a su punto de equilibrio.

Sin embargo, esa mayor tolerancia a una suba cambiaria tiene una contrapartida importante, ya que el inversor deberá permanecer expuesto durante más tiempo a las variaciones del dólar y de las condiciones financieras.

¿Las tasas en pesos tientan?

Las LECAP y BONCAP, al ser instrumentos a "tasa de interés fija", permiten conocer de antemano el monto en pesos que recibirá el inversor si compra el instrumento al precio considerado y lo mantiene hasta su vencimiento, una característica que facilita el cálculo del rendimiento esperado.

Sin embargo, una tasa nominal anual elevada no representa necesariamente una ganancia importante en el corto plazo, porque el interés efectivamente obtenido depende de cuánto tiempo falta hasta que el título termine de pagar.

La S30N6, por ejemplo, presenta una TNA de 19,67%, pero su rendimiento directo hasta fines de noviembre es de apenas 1,15%. Esto significa que una suba del MEP de poco más de 1,14% desde el precio utilizado como referencia sería suficiente para neutralizar la ganancia en dólares.

La situación cambia al extender los plazos, como en el caso de la T30A7, con vencimiento en abril, ofrece una TNA de 27,28% y un rendimiento acumulado de 12,96%, por lo que el dólar necesitaría avanzar prácticamente ese mismo porcentaje para eliminar la ventaja de permanecer invertido en pesos.

En junio de 2027 aparece el instrumento con mayor rendimiento directo de la selección, la T30J7, cuya TNA alcanza el 28,17% y permite acumular 18,08% hasta el vencimiento. Su punto de equilibrio de $1.870,14 representa el mayor margen frente a una eventual suba cambiaria, pero también supone mantener la inversión durante varios meses.

Esta diferencia obliga, necesariamente, a evaluar el horizonte de inversión ya que, los títulos cortos permiten recuperar rápidamente los pesos y decidir qué hacer con ellos, mientras que los instrumentos de mayor duración ofrecen más rendimiento acumulado y exponen el capital durante un período considerablemente más extenso.

Qué pasaría con una inversión de $1 millón

Para llevar estos números a un ejemplo concreto, se puede considerar una inversión inicial de $1 millón, equivalente a aproximadamente u$s631,38 al dólar MEP de $1.583,82 utilizado como referencia.

Si ese capital se coloca en la S30N6 y se mantiene hasta el vencimiento, el rendimiento calculado a partir de los precios relevados permitirá recibir aproximadamente $1.011.447.

El resultado final dependerá de cuánto cueste recomprar dólares en ese momento.

Con un MEP de $1.600: el inversor podría comprar aproximadamente u$s632,15, apenas por encima de los u$s631,38 iniciales.

el inversor podría comprar aproximadamente apenas por encima de los Con un MEP de $1.650: conseguiría alrededor de u$s613, por lo que terminaría perdiendo unos u$s18,39 frente a la alternativa de comprar dólares desde el principio.

La comparación cambia al considerar la T30A7, que vence en abril de 2027. Con la misma inversión de $1 millón, el capital acumulado ascendería aproximadamente a $1.129.586.

Con un MEP de $1.750: podrían recomprarse u$s645,48, lo que representaría una ganancia cercana al 2,23% medida en dólares.

podrían recomprarse lo que representaría una ganancia cercana al medida en dólares. Con un MEP de $1.800: el capital permitiría adquirir u$s627,55, una pérdida aproximada de 0,61% respecto de la posición inicial en dólares.

El ejercicio permite observar cómo una inversión puede generar ganancias nominales en pesos y, al mismo tiempo, terminar ofreciendo un resultado negativo cuando se mide en moneda estadounidense.

Qué riesgos pueden complicar al carry trade

Al analizar los resultados del carry trade, debemos tener presente que los cálculos anteriores suponen que mantenemos cada instrumento hasta su vencimiento y que podemos operar al dólar MEP utilizado como referencia. En la práctica, encontramos factores que pueden modificar la rentabilidad de nuestra inversión y que conviene considerar antes de decidir cuánto capital destinar a esta estrategia.

Uno de los primeros aspectos que debemos evaluar es el costo de entrar y salir del mercado, ya que las comisiones y las diferencias entre los precios efectivos de compra y venta del dólar MEP reducen nuestra rentabilidad y pueden provocar que el punto de equilibrio real sea inferior al que calculamos teóricamente.

También debemos contemplar la posibilidad de necesitar los fondos antes del vencimiento. Si las tasas de interés suben y los precios de las LECAP o BONCAP retroceden, podríamos encontrarnos con una pérdida de capital al vender anticipadamente, incluso cuando el rendimiento previsto al momento de comprar el instrumento parecía atractivo.

A esto debemos sumarle la incertidumbre cambiaria, dado que podemos calcular con bastante precisión cuánto recibiremos en pesos al vencimiento, pero desconocemos a qué precio podremos comprar dólares cuando decidamos cerrar la operación. Por eso, no alcanza con elegir el bono que ofrece la tasa más elevada, también necesitamos evaluar cuánto puede subir el MEP antes de que desaparezca nuestra ganancia.

Por eso mismo, si buscamos aprovechar las tasas en pesos, tendremos que encontrar un equilibrio entre el rendimiento que pretendemos obtener y el riesgo cambiario que estamos dispuestos a asumir, especialmente porque una tasa más alta no garantiza que terminemos consiguiendo una mayor cantidad de dólares.

Con el MEP de partida en $1.583,82, calculamos que la rentabilidad del carry trade comienza a desaparecer entre $1.585,99 y $1.870,14, dependiendo del instrumento que elijamos y de su vencimiento. Estos valores nos permiten identificar cuánto puede encarecerse el dólar antes de que nuestra inversión en pesos deje de superar a la alternativa de comprar divisas desde el principio.