El precio más alto al que puede llegar el dólar en diciembre según 15 bancos y consultoras

En plena tensión por un riesgo país que escala, el dólar vuelve al centro de la escena. Las proyecciones de economistas top del mercado

El riesgo país alcanza máximos anuales y presiona al Gobierno por la falta de reservas y dudas sobre deuda.

El riesgo país parece no encontrar techo y las presiones domésticas y del exterior siguen metiéndole presión al precio de dólar.

En el mercado mayorista, el dólar abre la semana en $1545,5 y un grupo de analistas de bancos y consultares nacionales y del exterior advierte que puede llegar a ubicarse en un máximo de hasta $1.850 a fines de diciembre, cifra que representa un potencial incremento cambiario de casi 20%.

Las tensiones son numerosas para el gobierno de Javier Milei, debido a que el riesgo país ha escalado en las últimas semanas sin pausa hasta los actuales 939 puntos básicos, su nivel más elevado en todo el corriente año y una escalada de 19% en los pocos días que ya han pasado de noviembre.

Las derrotas electorales de los aliados mundiales del oficialismo argentino fueron diversas, como el revés de Flávio Bolsonaro en Brasil y la del partido republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. A ello se suma el caso del cierre de uno de los principales bancos de Paraguay (Ueno Bank) y la renuncia del presidente de dicho país, Santiago Peña, otro aliado de Milei.

A esto se suma que las altas tasas de interés de referencia a nivel mundial y la pérdida electoral de los principales aliados del Gobierno, están generando dudas respecto a las posibilidades de financiamiento que tendrá la Argentina en 2027, cuando debe pagar compromisos de deuda por unos u$s29.000 millones, en plena volatilidad por las elecciones presidenciales.

A ello se suma un dato no menor, que es que en las últimas 10 ruedas el Banco Central redujo de forma notoria la compra de reservas, y sólo participó en 4 de ellas, cuando apenas sumó u$s194 millones. Por lo que preocupa para poder cumplir con el objetivo de cancelar las cuantiosas deudas mencionadas.

"El riesgo país argentino alcanzó su nivel más alto del año y se despegó del comportamiento de otros países de la región. Sin embargo, las presiones financieras no se trasladaron con la misma intensidad al tipo de cambio. La combinación de factores externos, incertidumbre local y condiciones monetarias restrictivas ayuda a explicar esta aparente contradicción", resume el economista Maximiliano Gutiérrez de la Fundación Mediterránea.

El precio más alto del dólar mayorista esperado para fin de año por los economistas.

Precio de dólar más alto, según economistas más pesimistas

La escalada del riesgo país en las últimas semanas no se ha reflejado en el precio del dólar, que subió 0,8% en el mercado mayorista en lo que va de noviembre y en todo 2026 acumula un incremento de 6,1%.

"La convivencia entre un dólar relativamente estable y bonos soberanos cada vez más castigados muestra que el mercado cambiario responde a los flujos de corto plazo, mientras la deuda refleja dudas de cara al período electoral del año que viene. La liquidez en pesos siguió ajustada: antes del feriado bancario, la tasa a un día llegó momentáneamente a rozar el 200% el jueves, aunque el promedio ponderado fue del 29%", destaca el equipo de research de Puente.

En esa línea, Gutiérrez define que el "dólar está contenido, pero con tensiones: la contracción de la cantidad de pesos en la economía contribuyó a moderar la depreciación cambiaria. Sin embargo, la brecha alcanzó el 9,5% y aumentaron las expectativas de depreciación", alerta.

En resumidas cuentas, el precio del dólar mayorista proyectado por los distintos economistas de bancos y consultoras locales y mundiales, relevados por el informe mundial FocusEconomics, se mantiene estable por quinto mes seguido en un máximo de $1.850 para fin de año.

El ranking de bancos y consultoras que pronostican un tipo de cambio mayorista más alto para fin de diciembre, está liderado por Pantheon Macroeconomics, que espera que alcance los $1.850. Le siguen, con $1.700, Santander, Invecq Consulting y UBS. Luego se ubica Aurum, que espera para fin de año un billete de $1.680.

"El Tesoro tiene que comprar muchos dólares para poder pagar los vencimientos del 9 de enero, por lo que si no los compra, no creo que con este riesgo país puedan conseguir otro REPO, o bien se deberá pagar una tasa muy alta", indica Pablo Repetto, gerente en Aurum, a iProfesional.

Y completa: "La verdad que esta es una expectativa medianamente normal de precio, considerando las necesidades de dólares que tiene hoy por hoy el Tesoro. Y la inflación tampoco espero que tenga un impacto muy grande, ya que va a estar en torno del 2%, como en los últimos meses. Por lo que es algo lógico, dado la inercia que con la que viene".

Para tener en cuenta, en los mercados a futuros de A3 (Matba-Rofex), el dólar mayorista para fin de diciembre se negoció a $1.599, un nivel inferior que los $1.625,3 esperados en el consenso del FocusEconomics para la misma fecha

Y para fines de octubre del año que viene, en la previa electoral, se posiciona en los $1.998. Es decir, desde ahora hasta entonces implicaría un incremento de 29%.

A ello se le deben sumar las tensiones políticas y económicas, locales y mundiales, debido a que Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital, sostiene que el dólar "podría continuar bajo presión si disminuyen las expectativas de crecimiento y se comprimen los diferenciales de tasas frente a otras economías".

Para agregar que "también será importante seguir la continuidad del rol de Scott Bessent en esta relación. De todos modos, entendemos que el respaldo de Estados Unidos a Argentina responde principalmente a intereses geopolíticos y estratégicos, por lo que trasciende la dinámica partidaria y el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense".

En conclusión, para Vector Investments, la evolución de las reservas, el flujo cambiario y el riesgo país "serán determinantes para evaluar la sostenibilidad de la estabilidad financiera y su transmisión a la economía real".

Por lo pronto, el precio del dólar sigue con relativa calma y controlado por el Gobierno, pese a las diferentes tensiones locales y mundiales que presionan a una suba mayor.