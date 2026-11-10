Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes

Las tasas de los bancos presentan diferencias importantes en noviembre. Cuánto dinero hay que depositar a 30 días para obtener $100.000 de intereses

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los argentinos que buscan obtener un rendimiento conocido de antemano por sus ahorros en pesos. Sin embargo, las diferencias entre las tasas ofrecidas por los bancos pueden modificar considerablemente el capital necesario para alcanzar una determinada ganancia.

En noviembre de 2026, una pregunta que pueden hacerse muchos ahorristas es cuánto dinero necesitan depositar para obtener $100.000 de intereses en un mes. La respuesta depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera y del plazo elegido para realizar la inversión.

Según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para conseguir ese rendimiento en una colocación tradicional a 30 días es necesario invertir aproximadamente entre $5,1 millones y $7,6 millones, considerando las entidades seleccionadas para esta comparación.

Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $100.000 en 30 días

La TNA determina los intereses que genera un depósito durante un período determinado. Aunque se expresa en términos anuales, puede utilizarse para calcular cuánto paga un plazo fijo a 30 días.

Tomando como referencia las tasas informadas por el BCRA el 9 de noviembre, estos son los montos aproximados que se necesitan para obtener $100.000 de intereses:

Banco CMF: ofrece una TNA del 24%. Se necesitan $5.069.444.

Banco Provincia: ofrece una TNA del 21%. Se necesitan $5.793.651.

Banco Nación: ofrece una TNA del 19,25%. Se necesitan $6.320.346.

Banco Galicia: ofrece una TNA del 18,25%. Se necesitan $6.666.667.

Banco Patagonia: ofrece una TNA del 16%. Se necesitan $7.604.167.

Los valores son aproximados y corresponden a una inversión durante 30 días, sin reinversión de intereses. Las tasas pueden variar según el tipo de cliente y las condiciones de contratación.

La diferencia resulta significativa: mientras que con una tasa del 24% se necesitan alrededor de $5,07 millones, con una del 16% el capital requerido supera los $7,6 millones. Esto representa una diferencia de más de $2,5 millones para obtener exactamente el mismo rendimiento nominal.

Cómo calcular cuánto paga un plazo fijo

Para determinar los intereses de un plazo fijo tradicional se utiliza una fórmula que considera el capital depositado, la TNA y la cantidad de días de la inversión.

Por ejemplo, si un ahorrista coloca $6 millones durante 30 días en un banco que ofrece una TNA del 20%, el cálculo es el siguiente:

$6.000.000 × 0,20 × 30 / 365 = $98.630

De esta manera, al finalizar el plazo recibirá aproximadamente $6.098.630, entre capital e intereses. Si el objetivo es ganar $100.000, será necesario invertir algo más de $6 millones con esa tasa.

El plazo fijo tradicional tiene una duración mínima de 30 días. Durante ese período, el dinero permanece inmovilizado y los intereses se cobran al vencimiento, junto con el capital depositado.

Qué conviene revisar antes de invertir en un plazo fijo

Uno de los aspectos fundamentales es comparar las tasas que ofrecen las distintas entidades. El Banco Central publica un listado de rendimientos para depósitos online a 30 días, que permite consultar las alternativas disponibles.

También es importante verificar si la tasa corresponde a clientes o no clientes. Algunas entidades ofrecen condiciones diferentes según el vínculo comercial con el ahorrista, el monto depositado o el canal utilizado.

Otro punto relevante es la inflación. Los $100.000 obtenidos representan una ganancia nominal, pero el rendimiento real dependerá de cuánto aumenten los precios durante el período de inversión.

Por último, hay que considerar que las tasas pueden modificarse. Por lo tanto, conseguir $100.000 en una colocación de 30 días no garantiza que pueda repetirse el mismo resultado al mes siguiente con idéntico capital.