El dólar tarjeta está más caro de lo esperado: ya superó los $2.000

La percepción a cuenta de Ganancias sobre compras en el exterior está vigente y afecta a quienes usan tarjetas fuera del país o en servicios digitales

El dólar tarjeta cotiza actualmente a $2.041 y se consolidó como el tipo de cambio más caro de todo el mercado argentino. Este valor rige para quienes viajan al exterior o compran bienes y servicios en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito.

Se trata de una cotización que nació durante la gestión de Alberto Fernández. Y pese a que el Gobierno levantó las principales restricciones cambiarias el año pasado, el recargo se mantiene vigente.

La razón: aunque se eliminó el impuesto PAIS en diciembre de 2024, todavía sobrevive una percepción del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias que encarece cada compra en dólares.

El cepo cambiario se levantó para los ahorristas minoristas. El impuesto PAIS dejó de existir tras cinco años de vigencia. Pero ese 30% adicional continúa aplicándose sobre el tipo de cambio oficial.

Así, mientras el dólar oficial minorista cerró durante la última rueda a $1.570 en el Banco Nación, el dólar tarjeta trepa hasta $2.041. La diferencia es sustancial: más de $470 por cada dólar consumido.

Cómo se calcula el dólar tarjeta y por qué es tan caro

El mecanismo es simple. Se toma el valor del dólar oficial minorista y se le suma un recargo del 30%. Ese porcentaje corresponde a una percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Este recargo aplica automáticamente cuando un argentino paga una suscripción digital, reserva un hotel en el exterior o compra un producto importado con tarjeta. No importa si el cepo ya no existe: la percepción tributaria sigue activa.

La medida formó parte del andamiaje de restricciones que se montó durante el kirchnerismo. En diciembre de 2024, el Gobierno dio un paso importante al eliminar el impuesto PAIS, que había encarecido durante años tanto la compra de dólares para ahorro como los consumos en moneda extranjera.

Esa decisión formó parte del proceso de normalización cambiaria. Redujo sensiblemente la carga tributaria que pesaba sobre estas operaciones. Pero no la eliminó por completo.

El 30% a cuenta de Ganancias quedó en pie. Y esa percepción es la que hoy explica por qué el dólar tarjeta es el tipo de cambio más caro del mercado.

En mayo de este año, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó el alcance de las liberalizaciones. "Los movimientos relacionados con el comercio exterior ya están liberados y a eso se sumó desde este año la liberalización para el giro de utilidades a partir de los balances de 2025, lo que va a ayudar a destrabar decisiones de inversión", afirmó.

Sin embargo, aclaró que no había cambios previstos para el resto de las operaciones. Es decir: las personas pueden comprar dólares sin restricciones, pero los consumos con tarjeta en el exterior siguen cargando ese 30% adicional.

La vía de escape: pagar con dólares propios y evitar el recargo

Existe una forma de esquivar la percepción del 30%. Si el cliente utiliza fondos propios en moneda extranjera para cancelar el saldo de la tarjeta de crédito, el recargo no se aplica.

Funciona así: en lugar de que el banco tome pesos de la cuenta y los convierta a dólares con el recargo incluido, el cliente paga directamente con dólares que ya tiene. De esa manera, el costo final depende de la moneda elegida para afrontar los gastos.

Esta alternativa está disponible para quienes tienen dólares en caja de ahorro o en efectivo. Pero no todos los argentinos cuentan con esa posibilidad.

Para muchos, el dólar tarjeta sigue siendo la única vía para acceder a bienes y servicios en moneda extranjera. La diferencia entre pagar con pesos o con dólares propios puede ser considerable.

Cada compra en el exterior que se cancela en pesos incluye automáticamente ese 30% que encarece la operación. En otras palabras: se puede comprar dólares en el mercado oficial sin las antiguas limitaciones, pero pagar una suscripción, una compra o un servicio en el exterior con pesos sigue teniendo un costo adicional.

Cuánto pesan los consumos en el exterior en el mercado cambiario

Los datos de septiembre del Banco Central permiten dimensionar el peso que tienen estas operaciones. La cuenta de Viajes y Pasajes registró egresos netos por u$s596 M, resultado de salidas brutas por aproximadamente u$s948 M e ingresos por u$s352 M.

Según el informe oficial de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, aproximadamente un 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos.

Ese porcentaje refleja que buena parte de los argentinos que viajan o consumen en el exterior prefieren usar dólares propios para evitar el recargo del 30%.

Pero también muestra que existe un segmento importante que sigue pagando con pesos. Y, por ende, afrontando el dólar tarjeta más caro del mercado.

Así, aunque el cepo se levantó y el impuesto PAIS desapareció, el dólar tarjeta a $2.041 sigue siendo la cotización más alta. Todo por un recargo que nació durante el kirchnerismo y que, por ahora, no tiene fecha de vencimiento.