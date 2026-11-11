Cuáles acciones del Merval necesitan subir hasta 100% para recuperar lo perdido en 2026

Prácticamente todas las acciones que cotizan en el Panel Líder muestran fuertes caídas en lo que va del año, por lo que algunas serían una oportunidad

El mercado bursátil argentino presenta una situación dispar, ya que después de un año de fuertes movimientos, varias de las principales acciones del panel líder todavía cotizan muy por debajo de los precios que registraban a fines de diciembre de 2025. En este contexto, algunas de ellas necesitan subir casi 100% para recuperar aquel nivel, mientras que solo algunas consiguieron superar sus cotizaciones de referencia.

Pero más allá de las pérdidas acumuladas, surge otro dato que agrega atractivo a la comparación y es que varias de las acciones más castigadas también figuran entre las preferidas de los analistas. De hecho, según las proyecciones de las sociedades de bolsa y los relevamientos de bancos de inversión, determinados papeles del sector financiero y energético podrían ofrecer potenciales de suba muy importantes durante los próximos meses.

La pregunta para los inversores es doble: cuánto tienen que recuperar las acciones para volver a los precios de fines de 2025 y qué recorrido adicional les asignan los analistas a partir de sus cotizaciones actuales.

Acciones del Merval: cuánto deben subir para recuperar los precios de diciembre

La comparación entre los precios de cierre del 30 de diciembre de 2025 y las últimas cotizaciones permite dimensionar el terreno que todavía deben recuperar las principales empresas argentinas que cotizan en BYMA. Debe tenerse en cuenta que la medición se realiza sobre las cotizaciones nominales en pesos, sin ajustar por inflación ni por la evolución del dólar. Además, y para evitar distorsiones, se considera el precio de las acciones ordinarias y se ajustó el valor histórico de YPF por el "split" de 10 a 1 realizado durante 2026.

Las acciones con mayor atraso

Edenor es la compañía que presenta el mayor atraso entre las seleccionadas, pues al cierre de diciembre cotizaba a $2.336 y en noviembre se ubicaba en $1.184, por lo que necesita avanzar 97,3% para recuperar aquel precio. En el sector financiero, las diferencias también son importantes, ya que Grupo Financiero Galicia pasó de $8.150 a $4.900 y necesita subir 66,3%. BBVA Argentina, que cerró diciembre a $9.122,67 y se ubicaba en $5.880 y requiere una recuperación de 55,1%.

En igual sentido, Central Puerto también se encuentra entre las más rezagadas, ya que su cotización pasó de $2.612,50 a $1.672, por lo que necesita avanzar 56,2%. BYMA, por su parte, debe recuperar 47,6%, mientras que Banco Macro necesita una suba de 39,6%.

Entre las energéticas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) necesita subir 29,3% para volver a los $9.325 de diciembre, mientras que Pampa Energía requiere una recuperación de alrededor de 23%. Aluar también se encuentra por debajo de su valor de referencia, con una distancia de 28,4%.

Pero no todas las empresas muestran el mismo panorama, ya que Ternium ya superó su cotización de diciembre, al pasar de $672 a $699,50, al igual que YPF que también se encuentra por encima de aquel nivel: luego de ajustar su precio histórico por el split, su cotización de referencia era de $5.460 y en noviembre se ubicaba en $6.450.

Las acciones que pueden duplicarse según los analistas

El dato más interesante para un potencial inversor aparece cuando se cruza el atraso de las cotizaciones con las proyecciones de los analistas, pues algunas de las acciones que más terreno deben recuperar también figuran entre las apuestas más importantes de las sociedades de bolsa.

De acuerdo a un informe de Allaria sobre valuación de acciones argentinas, que puso el foco en cinco entidades financieras: Galicia, Supervielle, Banco de Valores, Macro y BBVA Argentina, estableció precios objetivo que permiten proyectar subas superiores al 100% para todos estos papeles, tomando como referencia sus cotizaciones de noviembre.

En este caso, Galicia encabeza la clasificación, pues Allaria estableció un precio objetivo de $15.500, frente a una cotización de $4.900, ´por lo que si alcanzara esa valuación, tendría un recorrido potencial de 216,3%. En igual sentido, Supervielle también presenta un margen muy importante, pues con un objetivo de $5.900 y una cotización de $1.871, el potencial alcanza 215,3%.

En el caso del Banco Macro, que tiene un precio objetivo de $22.600, frente a los $9.680 de referencia de mercado, la suba potencial implica un recorrido de 133,5% y para BBVA Argentina, que tiene un objetivo de $15.000 y una cotización de $5.880, presenta un potencial de 155,1%. Por último, Banco de Valores (VALO) tiene un precio objetivo de $1.200. Frente a su cotización de $531,50, la diferencia equivale a un potencial de 125,8%.

Wall Street también ve oportunidades en las acciones argentinas

Las perspectivas de Allaria no son las únicas que alimentan las expectativas de recuperación. Un reciente relevamiento de Bloomberg, sobre la base del consenso de analistas, identificó varias compañías argentinas con importantes márgenes de apreciación en Wall Street.

En dicho relevamiento Central Puerto aparece entre las más destacadas, pues su precio objetivo para los analistas era de u$s23,51 por ADR, frente a una cotización de u$s11,77, por lo que esta diferencia representaba un potencial de 99,7%. En este caso, los precios objetivos que fijaban algunas estimaciones mostraban una dispersión interesante: Citi esperaba u$s22, Allaria u$s23, Adcap u$s20 y Santander u$s25,05.

BBVA Argentina también figuraba entre las preferidas, con un precio objetivo promedio de u$s21,55 frente a u$s12,50, lo que implicaba un margen de apreciación de 72,4% y en el caso de Supervielle, el consenso esperaba una cotización de u$s12,06 frente a los u$s7,23 de referencia, con un potencial de 66,8%. TGS mostraba una expectativa similar: los analistas proyectaban u$s43,23 frente a los u$s25,94 de entonces, equivalente a una suba potencial de 66,65%.

Qué acciones combinan mayor atraso y potencial de recuperación

El cruce de los dos indicadores permite identificar algunos casos particularmente interesantes, en el que Galicia y Supervielle sobresalen porque combinan fuertes caídas respecto de los precios de diciembre con los mayores potenciales de suba proyectados por Allaria. BBVA Argentina también reúne ambas características: necesita subir 55,1% para volver a su precio de fines de 2025 y Allaria le asigna un potencial teórico de 155,1%.

Central Puerto presenta otra combinación atractiva desde el punto de vista de las expectativas: requiere recuperar 56,2% para volver a diciembre y el consenso de Wall Street le asignaba un margen de suba de 99,7% en dólares, mientras que Edenor merece una mención especial. Es la empresa que más terreno debe recuperar entre las acciones seleccionadas, con una suba necesaria de 97,3% y también aparece con un potencial superior al 122% en el relevamiento de Bloomberg, aunque con la salvedad de contar con pocas coberturas.

TGS, por su parte, necesita recuperar 29,3% en pesos para volver al nivel de diciembre, mientras que los analistas de Wall Street le asignaban un potencial de 66,65% en dólares.

¿Conviene comprar las acciones que más cayeron?

La distancia respecto de los precios anteriores no alcanza por sí sola para determinar si una acción está barata. Una cotización puede caer mucho y continuar sobrevaluada si las perspectivas de ganancias se deterioran, o puede ofrecer una oportunidad si el mercado anticipa una recuperación de los resultados.

En los bancos, la evolución de la morosidad, la recuperación del crédito y la capacidad de generar ingresos serán variables centrales. Para las energéticas, tendrán peso las tarifas, las inversiones, la regulación y la evolución de la demanda.

La conclusión es que el mercado ofrece dos lecturas diferentes. Por un lado, hay acciones que todavía necesitan subir casi 100% para recuperar los precios de fines de 2025 y por otro, los analistas identifican papeles que, si se cumplen sus escenarios de valuación, podrían incluso duplicar su cotización actual.

La combinación de ambas variables deja a los bancos y a determinadas energéticas entre los sectores que concentran las expectativas más importantes de recuperación, aunque también entre aquellos donde los inversores deberán evaluar con mayor cuidado los riesgos.