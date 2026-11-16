UBS anticipa nuevas subas de tasas de la Fed tras revés de Trump y avisa cuándo llegarán

Con el Senado en manos demócratas, Trump tendrá más dificultades para influir sobre la Fed y UBS ya anticipa dos nuevas subas de tasas

Donald Trump seguirá al frente de Estados Unidos hasta enero de 2029, pero tendrá que acostumbrarse a negociar con una oposición que ganó fuerza en el Congreso y que ahora podrá intervenir en una cuestión especialmente sensible para la Casa Blanca: la elección de los funcionarios que toman las decisiones dentro de la Reserva Federal (Fed).

Los demócratas consiguieron una amplia victoria en las elecciones legislativas del 3 de noviembre y recuperaron el control de ambas cámaras, con al menos 54 bancas en el Senado y 252 en la Cámara de Representantes. La nueva distribución del poder, que comenzará a funcionar en enero de 2027, complicará los planes económicos del presidente y pondrá límites a su capacidad para designar autoridades.

Al respecto, en informe de UBS, analizó las consecuencias de las elecciones y puso especial atención en las dificultades que enfrentará Trump para conseguir la aprobación de nuevos funcionarios. A ese diagnóstico se sumó otro análisis de la entidad, en donde, anticipó dos aumentos de las tasas de interés entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Por qué Trump tendrá más dificultades para influir sobre la Fed

La Reserva Federal funciona de manera independiente del Gobierno estadounidense y tiene la responsabilidad de mantener la inflación bajo control, procurando al mismo tiempo que la economía siga creciendo y genere empleo. Sin embargo, esa independencia no significa que el presidente carezca de influencia sobre su funcionamiento.

El mandatario puede proponer a los integrantes de la Junta de Gobernadores, el grupo que participa de las decisiones más importantes del banco central. Para que esos candidatos asuman, necesita conseguir la aprobación del Senado, algo que resultaba más sencillo mientras los republicanos tenían mayoría.

Con los demócratas controlando esa cámara desde enero, Trump ya no podrá contar con los votos de su propio partido para aprobar nuevos nombramientos y tendrá que negociar con una oposición que seguramente buscará tener mayor participación en las decisiones económicas.

UBS considera que este cambio puede tener consecuencias importantes porque varios puestos de la Junta podrían quedar vacantes durante los próximos años. En condiciones normales, esas salidas permitirían al presidente proponer reemplazantes, pero el nuevo escenario político abre la posibilidad de que algunos nombramientos terminen bloqueados.

El banco suizo incluso contempla que determinadas vacantes permanezcan sin cubrir hasta que asuma otra administración presidencial, en caso de que Trump y los demócratas no consigan ponerse de acuerdo.

Esto, cabe aclarar, no significa que el Congreso pueda decidir cuánto deben subir o bajar las tasas, aunque sí representa un límite para la Casa Blanca si pretende modificar la composición de la Fed incorporando funcionarios con posiciones más cercanas a las del presidente.

UBS anticipa nuevas subas de tasas y avisa cuándo llegarían

Mientras Washington se prepara para un Congreso dividido, UBS considera que las tasas estadounidenses todavía tienen margen para seguir aumentando y que la Reserva Federal deberá mantener una política monetaria exigente para evitar que la inflación vuelva a acelerarse.

Actualmente, la tasa de referencia se ubica entre 3,75% y 4%, después de que la Fed aprobara un incremento de 25 puntos básicos en septiembre y decidiera mantenerla sin cambios durante su reunión de octubre.

La proyección publicada por UBS Global Wealth Management contempla dos nuevos aumentos de 25 puntos básicos, equivalentes a 0,25 puntos porcentuales cada uno. Si se cumple ese pronóstico y no hay otros movimientos, el recorrido sería el siguiente:

Tasa actual : entre 3,75% y 4%.

: entre 3,75% y 4%. Diciembre de 2026 : un aumento de 25 puntos básicos llevaría el rango a 4% y 4,25%.

: un aumento de 25 puntos básicos llevaría el rango a y Marzo de 2027 : otro incremento de 25 puntos básicos ubicaría la tasa entre 4,25% y 4,50%.

: otro incremento de 25 puntos básicos ubicaría la tasa entre y Aumento acumulado previsto: 50 puntos básicos durante los próximos meses.

La explicación detrás de este pronóstico está principalmente en la fortaleza que todavía muestra la economía estadounidense, a pesar del encarecimiento del crédito y de las dificultades que enfrentan los consumidores por los precios de la energía.

UBS destacó que el PBI creció a un ritmo anualizado cercano al 2,5% durante la primera mitad del año y que la expansión se aproximó al 3% en el tercer trimestre, cifras que muestran que la actividad mantiene un ritmo considerable. A eso se sumaron los datos de empleo de octubre, cuando Estados Unidos creó 165.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó al 4,1%, una combinación que reduce la urgencia de aplicar medidas para estimular la economía.

Para el banco, este comportamiento permite que la Fed mantenga tasas altas durante más tiempo sin provocar necesariamente una recesión, aunque la evolución de los precios seguirá siendo determinante.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, registró una variación interanual del 2,6% en septiembre y continuó por encima de la meta del banco central. UBS señaló que los mayores costos energéticos y la resistencia del consumo mantienen las preocupaciones sobre los próximos meses.

Por eso, su proyección de tasas responde principalmente a la situación económica y no al triunfo demócrata. El cambio político puede limitar la influencia de Trump sobre los nombramientos, pero las decisiones sobre el costo del dinero seguirán dependiendo de la inflación, el empleo y el crecimiento.

Qué puede pasar con Wall Street y las inversiones

La posibilidad de nuevas subas de tasas no resulta una buena noticia para todos los sectores de la economía. Cuando la Fed encarece el dinero, los préstamos se vuelven más caros, las empresas enfrentan mayores costos para financiarse y los consumidores pueden encontrar menos incentivos para comprar viviendas, autos u otros bienes mediante créditos.

Para los inversores, además, las tasas elevadas hacen que los bonos estadounidenses resulten más atractivos frente a otras alternativas, aunque los títulos (bonos) que ya están en circulación pueden perder precio cuando aumentan los rendimientos exigidos por el mercado.

Sin embargo, UBS considera que Wall Street todavía tiene argumentos para sostener su buen desempeño, especialmente porque las ganancias de las grandes empresas estadounidenses siguen creciendo.

El banco proyecta que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumentarán 25% en 2026 y otro 14% durante 2027, un crecimiento que podría ayudar a compensar el efecto negativo de una política monetaria más restrictiva.

En el mercado de bonos, UBS encuentra oportunidades en instrumentos de buena calidad crediticia y recomienda prestar atención a los títulos de corta y mediana duración, que permiten aprovechar los intereses actuales sin quedar tan expuestos a los movimientos de las tasas de largo plazo.

De hecho, el rendimiento del bono estadounidense a diez años llegó al 5,36% a comienzos de octubre, su nivel intradiario más alto desde 2002, aunque posteriormente retrocedió hasta ubicarse alrededor del 4,87%.

Para los inversores argentinos, estas cifras también importan porque los movimientos de las tasas estadounidenses pueden influir sobre los bonos soberanos, la deuda de empresas y las acciones internacionales que se compran mediante CEDEARs. Si los rendimientos en Estados Unidos aumentan, las inversiones de países emergentes pueden enfrentar una mayor competencia por los dólares.

El otro problema que UBS advierte

Más allá de todo esto, la discusión sobre las tasas no será el único frente económico que deberá atender Trump durante los próximos meses. Con ambas cámaras en manos demócratas, las negociaciones por el presupuesto y el límite de endeudamiento podrían volverse más difíciles, especialmente si la oposición exige cambios en programas de salud, vivienda o beneficios impositivos.

UBS calcula que el déficit fiscal estadounidense se mantendrá alrededor del 6,5% del PBI en los próximos años, debido al elevado gasto público, los intereses de la deuda y la posibilidad de que algunas medidas de ajuste terminen postergándose. El banco considera que una eventual negociación entre republicanos y demócratas podría incluir nuevos gastos, aunque sus efectos sobre la actividad económica serían más visibles en 2028 que durante 2027.

En este contexto, la Casa Blanca tendrá que convivir con un Congreso que podrá exigir concesiones y revisar con mayor intensidad sus decisiones, mientras la Fed seguirá concentrada en controlar los precios.

Por eso mismo, la próxima reunión monetaria de diciembre será una prueba importante para el escenario que plantea UBS. Si la Reserva Federal confirma un nuevo aumento, como anticipa el banco, las tasas estadounidenses podrían terminar 2026 más altas de lo que esperaban quienes apostaban a un alivio del costo del crédito, mientras Trump enfrenta un margen político más estrecho para influir sobre los futuros nombramientos del organismo.