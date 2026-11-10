Analistas privados consideran que la carrera entre plazo fijo tradicional, ajustado por UVA y el dólar tiene un ganador con vencimiento en abril

Los ahorristas que buscan preservar sus pesos y obtener algún rendimiento vuelven a enfrentarse a una decisión conocida: apostar por un plazo fijo tradicional, protegerse de la inflación con un depósito UVA o comprar dólares para cubrirse ante una eventual suba del tipo de cambio. El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central permite actualizar esa comparación para los próximos seis meses, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, y deja un resultado interesante: la tasa fija aparece como la alternativa de mayor rendimiento proyectado, aunque su ventaja frente al dólar es muy acotada.

De acuerdo con los acumulados informados en el cuadro elaborado sobre la base del REM, el plazo fijo tradicional tendría un rendimiento de 12,3% en el semestre, frente al 11,3% estimado para el dólar y al 10,7% del plazo fijo UVA. La diferencia entre la tasa fija y la cobertura cambiaria sería de apenas un punto porcentual, mientras que el UVA quedaría 1,6 puntos por debajo del plazo fijo tradicional.

La conclusión, sin embargo, no es que convenga abandonar los dólares. El período analizado desemboca en 2027, un año de elecciones presidenciales, y los especialistas advierten que la incertidumbre política puede modificar el comportamiento de los ahorristas, acelerar la demanda de divisas y alterar las condiciones financieras. Por eso, la decisión requiere mirar tanto el rendimiento esperado como los riesgos que pueden aparecer a medida que se acerquen los comicios.

Plazo fijo tradicional: la tasa en pesos vuelve a quedar primera

La proyección acumulada del cuadro ubica al plazo fijo tradicional en el primer lugar, con un rendimiento estimado de 12,3% entre noviembre y abril. La ventaja se explica por una tasa mensual que, según las estimaciones utilizadas, se mantiene en torno al 2% durante buena parte del período.

En el primer tramo, noviembre-enero, el rendimiento acumulado informado para la tasa fija es de 6,2%. Para febrero-abril, la estimación baja levemente a 5,8%. De esta manera, el semestre completo muestra una rentabilidad nominal superior a la proyectada para el dólar y para el UVA.

Para dimensionar el resultado, quien coloque $1 millón y obtenga ese rendimiento acumulado terminaría con unos $1.123.000, sin considerar impuestos, costos ni eventuales diferencias entre la tasa proyectada y la que efectivamente ofrezca cada banco al renovar el depósito. Con $5 millones, el capital final sería de aproximadamente $5.615.000.

La principal ventaja de esta alternativa es que permite conocer de antemano la tasa pactada para cada colocación. Sin embargo, hay una condición importante: para sostener el rendimiento durante seis meses, el ahorrista deberá renovar el plazo fijo y conseguir tasas similares a las previstas. No se trata de una rentabilidad garantizada desde el primer día para todo el semestre.

Además, el resultado es nominal. Si la inflación termina siendo superior a la esperada, el rendimiento real puede reducirse o incluso volverse negativo. En otras palabras, ganar pesos no necesariamente significa ganar poder adquisitivo.

Plazo fijo UVA: cobertura frente a una inflación mayor a la prevista

El plazo fijo UVA tiene otra lógica. En lugar de ofrecer una tasa nominal fija, ajusta el capital según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, que sigue al índice CER y, por esa vía, a la inflación. Por eso, suele ser una herramienta considerada por quienes quieren preservar el poder de compra de sus ahorros.

El cuadro ubica su rendimiento acumulado en 10,7% para noviembre-abril. La estimación es de 5,3% para noviembre-enero y de 5,1% para febrero-abril. Así, quedaría por debajo de la tasa fija y también ligeramente detrás de la variación prevista para el dólar. En el ejemplo de un capital inicial de $1 millón, el resultado estimado sería de unos $1.107.000. Para una colocación de $5 millones, el monto final rondaría los $5.535.000.

Su atractivo no está tanto en superar a las otras alternativas en un escenario de inflación controlada, sino en ofrecer protección si los precios aumentan más de lo previsto. Si se produce una aceleración inflacionaria, el ajuste por UVA puede mejorar su posición relativa frente a un plazo fijo tradicional pactado a una tasa que luego quede rezagada, aunque la contracara es la disponibilidad del dinero. Los depósitos UVA tienen condiciones de plazo y cancelación diferentes de las de un plazo fijo tradicional, por lo que no resultan adecuados para quien necesita disponer de los fondos en cualquier momento. Antes de elegirlos, conviene revisar las condiciones de contratación de cada entidad.

Dólar: una ventaja como cobertura, pero no como inversión que paga intereses

El dólar aparece en segundo lugar en el acumulado semestral, con una suba estimada de 11,3%. La proyección contempla una trayectoria de aumentos graduales, aunque el comportamiento cambiario puede modificarse si cambian las expectativas del mercado. En el tramo noviembre-enero, el acumulado informado para la divisa es de 5,8%, mientras que para febrero-abril se proyecta otro 5,1%. En el semestre, el resultado queda un punto porcentual por debajo del plazo fijo tradicional y seis décimas por encima del UVA.

Si un ahorrista parte de $1 millón y el tipo de cambio aumenta 11,3%, el equivalente en pesos de esos dólares sería de aproximadamente $1.113.000. Con $5 millones iniciales, el valor final rondaría los $5.565.000. Se trata de una comparación de variación cambiaria en pesos: mantener dólares billete no genera intereses por sí mismo.

Hay que tener presente, además, que las estimaciones del REM para el tipo de cambio corresponden al dólar mayorista. El precio al que una persona puede comprar dólares en el mercado minorista o mediante instrumentos financieros puede ser diferente. También influyen las cotizaciones de entrada y salida, los spreads y los costos de operación.

Por eso, una diferencia de un punto porcentual frente al plazo fijo tradicional no alcanza por sí sola para descartar la cobertura cambiaria. El dólar cumple otra función: protege ante un salto que no esté contemplado en las proyecciones y permite reducir la exposición a una eventual pérdida de confianza en el peso.

Qué advierten los expertos sobre el año electoral

El calendario político es uno de los factores que pueden cambiar la ecuación durante 2027. Aunque el período de comparación termina en abril, las decisiones de los inversores pueden anticiparse varios meses a las elecciones presidenciales previstas para octubre. El analista financiero Salvador Di Stefano advirtió que el dólar seguirá ocupando un lugar central en la agenda económica durante el año electoral. "En 2027 la tapa de los diarios va a seguir siendo el dólar, porque la psicología y el inconsciente de los argentinos no pueden superar eso", señaló en declaraciones publicadas por El Cronista.

El especialista también describió cómo puede cambiar el comportamiento de los ahorristas cuando se acercan los comicios: "El 2027 va a ser un año de elecciones y el argentino, en un año de elecciones, empieza a paniquear". Su advertencia apunta a un factor que no siempre aparece en las proyecciones económicas: la memoria de las crisis cambiarias y la tendencia a buscar cobertura aun cuando los indicadores corrientes no anticipen un salto inmediato.

En la misma línea, un análisis de Cohen Perspectivas firmado por Justina Gedikian, analista de su Oficina de Inversiones, plantea que los instrumentos en pesos pueden conservar atractivo en el corto plazo, pero recomienda no perder de vista el riesgo electoral. La estrategia que describe combina instrumentos ajustados por inflación en el tramo corto, tasa fija en plazos más largos y una cobertura cambiaria acotada para el período de mayor incertidumbre.

La lectura es importante porque evita una conclusión extrema: no se trata de dolarizar toda la cartera desde ahora, pero tampoco de apostar todo a una tasa en pesos suponiendo que el escenario cambiario permanecerá sin cambios hasta las elecciones.

Por su parte, un análisis publicado por La Nación recogió la visión de Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro, quien anticipó que la presión dolarizadora podría aumentar a medida que se acerquen los comicios. El especialista describió como escenario posible una "depreciación controlada", con intervención del Banco Central para evitar movimientos bruscos. En ese enfoque, el riesgo no necesariamente es una devaluación abrupta, sino un proceso de mayor demanda de cobertura que obligue a las autoridades a administrar el mercado cambiario.

¿Cuál conviene para cada horizonte?

La comparación permite distinguir tres objetivos diferentes. Para quien prioriza el rendimiento nominal y puede renovar sus colocaciones, el plazo fijo tradicional aparece como la alternativa más atractiva en el escenario central del cuadro. Su ventaja, sin embargo, depende de que las tasas se mantengan cerca de las estimadas y de que la inflación no sorprenda al alza.

Para quien teme una aceleración de los precios, el UVA ofrece una cobertura directa frente a la inflación, aunque su rendimiento proyectado sea menor en el escenario base. Es una opción que cobra valor si el índice de precios termina superando las previsiones y el ahorrista puede mantener el dinero inmovilizado durante el plazo requerido.

El dólar, en cambio, funciona como cobertura ante un cambio de expectativas. En la proyección central queda apenas por debajo de la tasa fija, pero puede ganar atractivo si aumenta la incertidumbre política, se acelera la demanda de divisas o el tipo de cambio sube más de lo previsto.

La diferencia entre las alternativas también permite calcular algunos puntos de referencia. Si el plazo fijo tradicional rinde 12,3% en el semestre, el dólar debería subir más que ese porcentaje para superarlo en términos de pesos, siempre que se comparen cotizaciones y costos equivalentes. Si la divisa aumenta el 11,3% proyectado, la tasa fija conservaría una ventaja de un punto. En cambio, para superar al UVA, al dólar le alcanzaría con una suba mayor al 10,7%.

La estrategia: aprovechar la tasa sin quedar expuesto

El escenario que surge del REM favorece moderadamente a las colocaciones en pesos, pero no elimina la necesidad de diversificar. Para un ahorrista conservador, una estrategia razonable consiste en mantener una parte del capital disponible, aprovechar las tasas de corto plazo mientras resulten competitivas y reservar otra porción para cubrirse frente a la inflación o el tipo de cambio.

La proporción dependerá de las necesidades de liquidez, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo. Quien necesite disponer de los fondos ante cualquier imprevisto no debería inmovilizar todo el capital en depósitos UVA. Quien tenga gastos futuros en dólares puede mantener una cobertura en esa moneda, independientemente de cuál sea la alternativa con mayor rendimiento proyectado.

La principal conclusión es que, con los números del escenario central, el plazo fijo tradicional lidera la comparación para noviembre-abril de 2027, pero no por una diferencia contundente. El dólar queda muy cerca y el UVA conserva valor como seguro frente a una inflación mayor a la esperada. La cercanía de las elecciones presidenciales agrega una variable que puede modificar los resultados: en la Argentina, las expectativas cambiarias suelen moverse antes que las cotizaciones.