Morgan Stanley anticipa lo que viene en Wall Street tras revés de Trump en las elecciones

El banco de inversión analizó más de cuatro décadas de elecciones legislativas y encontró una señal alentadora para las acciones estadounidenses

Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron un nuevo escenario político para Donald Trump y abrieron una pregunta que comenzó a circular entre los inversores: ¿qué puede pasar con Wall Street ahora que los demócratas recuperaron el control del Congreso? Aunque la victoria opositora introdujo nuevos interrogantes sobre la política económica estadounidense, los antecedentes históricos ofrecen algunas pistas sobre cómo podrían comportarse las acciones durante los próximos meses.

En ese contexto, Morgan Stanley publicó un informe en el que analizó el desempeño del mercado estadounidense después de las elecciones de medio término desde 1982, con resultados que podrían entusiasmar a los inversores que apuestan por las acciones.

El relevamiento encontró que, históricamente, los meses posteriores a las elecciones estuvieron acompañados por importantes subas bursátiles, con rendimientos que llegaron a superar el 20% al cabo de un año. Sin embargo, el banco también advirtió que la victoria demócrata de 2026 podría generar volatilidad en el corto plazo, especialmente entre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Cuánto subió Wall Street después de otras elecciones de medio término

Uno de los datos más interesantes del informe aparece al revisar el comportamiento de las acciones estadounidenses durante los meses posteriores a las elecciones legislativas, un acontecimiento que se repite cada cuatro años, a mitad del mandato presidencial.

Según Morgan Stanley, desde 1982 las acciones de las grandes empresas estadounidenses registraron avances históricos cercanos al 15% durante los seis meses posteriores a los comicios, cuando se utiliza una medición que pondera a cada firma por su capitalización bursátil. El resultado fue incluso ligeramente superior al considerar un índice en el que todas las empresas tienen la misma importancia, independientemente de su tamaño. Bajo ese criterio, el rendimiento alcanzó aproximadamente el 16%.

Pero el dato más atractivo apareció al extender el horizonte de inversión ya que, al analizar los doce meses posteriores a las elecciones, ambas mediciones registraron ganancias cercanas al 22%, lo que permitió observar que las subas históricas no se limitaron exclusivamente a las primeras semanas después de conocerse los resultados.

Los principales números que destacó el banco fueron:

A seis meses : rendimiento histórico cercano al 15% para las acciones de grandes empresas, ponderadas por capitalización.

: rendimiento histórico cercano al para las acciones de grandes empresas, ponderadas por capitalización. A seis meses con igual ponderación: avance de aproximadamente 16%.

avance de aproximadamente A doce meses: ganancias acumuladas cercanas al 22% en ambas mediciones.

Para dimensionar esos rendimientos, podemos imaginar una inversión hipotética de u$s1.000 realizada inmediatamente después de las elecciones. Si se repitiera la suba histórica del 15%, el capital alcanzaría los u$s1.150 al cabo de seis meses. En cambio, con una ganancia del 22%, llegaría a u$s1.220 después de un año, sin considerar impuestos ni comisiones.

Por supuesto, los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Tampoco significa que todas las elecciones hayan generado ganancias idénticas, ni que el relevamiento corresponda exclusivamente a triunfos demócratas.

Aun así, las cifras sirven para entender por qué los estrategas encuentran motivos para mantener una perspectiva favorable sobre las acciones estadounidenses.

Qué espera Morgan Stanley para Wall Street

La victoria demócrata llegó en un momento en el que los mercados ya venían atravesando un período de incertidumbre, con las valuaciones tecnológicas bajo presión y crecientes dudas sobre las inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

En su informe, Morgan Stanley sostuvo que "la historia ofrece una señal alentadora", al referirse al comportamiento de las acciones después de elecciones legislativas anteriores. La entidad consideró que los comicios representaron un acontecimiento importante para despejar parte de la incertidumbre política que condicionó al mercado durante los últimos meses. De hecho, sus estrategas plantearon que la volatilidad posterior a los resultados podría marcar la etapa final de una corrección gradual que identificaron desde mediados de año.

Sin embargo, el resultado electoral también sorprendió por su contundencia. Aunque los inversores anticipaban una victoria demócrata, el triunfo en ambas cámaras del Congreso, acompañado por victorias en estados tradicionalmente republicanos, introdujo nuevos factores que el mercado deberá incorporar en las valuaciones. Morgan Stanley encontró algunas similitudes con las elecciones de 2022, cuando la llegada de una nueva mayoría republicana a la Cámara de Representantes estuvo acompañada por episodios de volatilidad.

De todas maneras, el banco mantuvo una visión constructiva sobre la renta variable, apoyada fundamentalmente en la continuidad de las inversiones empresariales y en las perspectivas de crecimiento de las ganancias corporativas.

Inteligencia artificial, el sector que podría enfrentar mayores dificultades

Una de las principales preocupaciones del banco estuvo relacionada con el futuro de la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial, un negocio que movilizó inversiones multimillonarias durante los últimos años. El triunfo demócrata podría traducirse en mayores restricciones para construir centros de datos, especialmente en aquellas regiones donde las autoridades locales comenzaron a cuestionar el impacto que estas instalaciones tienen sobre el consumo eléctrico y los costos de energía.

Morgan Stanley prestó especial atención a Texas, donde la victoria de Gina Hinojosa elevó el riesgo de nuevas limitaciones para los proyectos tecnológicos. Durante su campaña, la gobernadora electa propuso suspender temporalmente la aprobación de nuevos centros de datos hasta establecer reglas más claras.

Esta posibilidad encendió las alarmas entre las compañías que necesitan obtener permisos, asegurar conexiones eléctricas y avanzar con nuevas instalaciones para cumplir sus planes de expansión.

Entre las empresas con exposición relevante a Texas, el informe mencionó a Cipher Mining (CIFR), MARA Holdings (MARA) y Galaxy Digital (GLXY), cuyos proyectos podrían enfrentar retrasos si avanzaran restricciones regulatorias.

No obstante, los estrategas aclararon que el escenario no necesariamente implicaría una interrupción del crecimiento tecnológico. En el informe expresaron su expectativa de que "el ciclo de inversión en inteligencia artificial permanezca intacto", aun cuando algunas regiones enfrenten mayores obstáculos.

De hecho, empresas con instalaciones operativas y acceso asegurado a electricidad podrían beneficiarse de una menor oferta de nuevos proyectos, debido al aumento del valor estratégico de la infraestructura existente.

En ese grupo, Morgan Stanley identificó oportunidades en emrpesas como Equinix (EQIX) y Digital Realty (DLR), especializadas en infraestructura de centros de datos.

Qué sectores podrían beneficiarse de la victoria demócrata

Mientras las firmas vinculadas con inteligencia artificial enfrentaron nuevas dudas, el banco encontró perspectivas más favorables para ciertos sectores ligados al consumo y a la atención médica.

El principal argumento estuvo relacionado con la posibilidad de que el Congreso modifique o postergue los recortes previstos en programas de asistencia alimentaria y cobertura sanitaria.

Según las estimaciones de Morgan Stanley, una demora en esos ajustes podría aportar hasta 0,4 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del consumo personal durante 2027, al permitir que los hogares mantengan una mayor capacidad de gasto. Este escenario podría beneficiar a empresas orientadas al mercado interno estadounidense, especialmente aquellas cuyos ingresos dependen del consumo de los sectores de menores recursos.

El sistema de salud también apareció entre los potenciales ganadores y, en particular, Morgan Stanley destacó que las aseguradoras con mayor exposición al programa Medicaid podrían recibir favorablemente la victoria demócrata.

Entre las empresas mencionadas se encontraron Centene (CNC) y Molina Healthcare (MOH), que podrían verse beneficiadas por una eventual revisión de los recortes previstos en la cobertura sanitaria.

De todas maneras, el banco aclaró que no esperaba reformas profundas en el corto plazo, considerando las dificultades que enfrentará el Congreso para impulsar cambios legislativos durante la presidencia de Trump.

Qué riesgos podrían impedir que se repitan las subas históricas

Aunque los antecedentes desde 1982 resultaron alentadores, Morgan Stanley evitó presentar los rendimientos históricos como una proyección automática para 2027.

Los estrategas identificaron varios acontecimientos capaces de provocar nuevas correcciones, entre ellos una escalada militar con Irán y la imposición de aranceles comerciales adicionales por parte de Estados Unidos.

También señalaron que la incertidumbre política podría continuar porque muchas de las decisiones económicas más importantes dependen directamente del Poder Ejecutivo, especialmente en materia de comercio exterior y relaciones internacionales. A esto se agregó el desafío que enfrentará el nuevo Congreso para negociar cuestiones presupuestarias y el límite de endeudamiento estadounidense durante 2027, un proceso que podría generar episodios adicionales de volatilidad.

Y es que, si tomamos como referencia los antecedentes que presentó Morgan Stanley, encontramos motivos para mirar con optimismo el desempeño de las acciones durante los próximos doce meses. Sin embargo, la victoria demócrata también podría modificar qué sectores liderarán las subas y cuáles deberán atravesar un período de mayor incertidumbre.

La gran incógnita será si Wall Street consigue repetir aquel rendimiento histórico cercano al 22% o si los cambios políticos y regulatorios terminan interrumpiendo una tendencia que, durante más de cuatro décadas, ofreció un antecedente favorable para los inversores.