Qué puede pasar con las acciones de 6 gigantes tras cisne negro para la IA

Las inversiones en inteligencia artificial enfrentan un nuevo obstáculo y UBS revela qué preocupa en Estados Unidos y cómo podría impactar

La inteligencia artificial se convirtió en uno de los grandes motores de Wall Street. Las inversiones multimillonarias en infraestructura, la demanda de semiconductores y las expectativas de crecimiento de las grandes tecnológicas impulsaron los precios de las acciones de numerosas empresas. Sin embargo, el entusiasmo por esta tecnología comenzó a enfrentarse con un problema que hasta hace poco parecía lejano, como lo es, la resistencia de la propia población estadounidense.

El conflicto gira alrededor de los centros de datos, las enormes instalaciones que permiten entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial. Su expansión requiere cantidades considerables de electricidad, agua y terrenos, una combinación que empezó a generar preocupación entre los habitantes de las comunidades donde se proyectan nuevas construcciones.

Al repecto, UBS puso el foco en este fenómeno y advirtió que los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses podrían complicar el ritmo de expansión de la infraestructura tecnológica. Aunque el banco no anticipó una paralización generalizada, identificó riesgos que podrían modificar las perspectivas de inversión de uno de los sectores más importantes del mercado.

El problema inesperado que enfrenta la IA

Durante los últimos años, la principal preocupación de las firmas tecnológicas consistió en conseguir suficientes chips, capacidad de procesamiento y energía para responder a la demanda creciente de inteligencia artificial. Ahora apareció un obstáculo diferente, que depende menos de los avances tecnológicos y más de la aceptación social.

Según los datos destacados por UBS, el 72% de los estadounidenses se opone a la construcción de nuevos centros de datos en su comunidad, mientras que apenas un 25% está a favor. El rechazo también se mantiene cuando la pregunta se refiere a la instalación de estos complejos en cualquier lugar del país, con un 66% de opiniones negativas frente a un 30% de apoyo.

Las cifras corresponden a una encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos realizada entre el 9 y el 13 de octubre de 2026, y reflejan un cambio relevante para una industria que necesita ampliar constantemente su infraestructura.

La preocupación, en sí, tiene una explicación económica ya que los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad y, en determinados proyectos, requieren importantes volúmenes de agua para sus sistemas de refrigeración. Además, la necesidad de ampliar las redes eléctricas puede generar inversiones cuyos costos eventualmente terminen trasladándose a los consumidores.

La advertencia de UBS después de las elecciones

Las elecciones legislativas estadounidenses agregaron una dimensión política a este conflicto, en donde, el avance del Partido Demócrata, que logró recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y obtener victorias en distintas gobernaciones, fortaleció las expectativas de una mayor supervisión de la industria tecnológica.

El informe de UBS destacó especialmente los resultados en estados como Texas y Ohio, donde la expansión de centros de datos se convirtió en uno de los temas de campaña.

Aunque el Gobierno federal conserva herramientas para promover el desarrollo de la inteligencia artificial, los gobiernos estatales y municipales tienen capacidad para imponer restricciones sobre nuevas construcciones, revisar permisos y establecer condiciones adicionales para los proyectos.

De acuerdo con el banco suizo, estas autoridades podrían convertirse en un obstáculo más importante que el propio Congreso para las empresas que buscan ampliar rápidamente sus instalaciones.

Qué puede pasar con las acciones vinculadas con la IA

La preocupación tiene consecuencias que van más allá de las empresas encargadas de construir centros de datos. Buena parte del crecimiento bursátil de los últimos años se apoyó en la expectativa de que las grandes firmas tecnológicas continuarían destinando sumas extraordinarias al desarrollo de inteligencia artificial.

Por eso, cualquier modificación de esos planes puede afectar las proyecciones de ventas y ganancias de distintas industrias. Entre las empresas que podrían quedar expuestas a este escenario aparecen:

Nvidia (NVDA): su negocio de aceleradores para inteligencia artificial depende, en buena medida, de las inversiones realizadas en capacidad de procesamiento. Una postergación de proyectos podría modificar el calendario de pedidos de sus clientes.

(NVDA): su negocio de aceleradores para inteligencia artificial depende, en buena medida, de las inversiones realizadas en capacidad de procesamiento. Una postergación de proyectos podría modificar el calendario de pedidos de sus clientes. Broadcom (AVGO): participa en el suministro de semiconductores y soluciones de conectividad utilizadas en infraestructura tecnológica, por lo que también está vinculada con la expansión de los centros de datos.

(AVGO): participa en el suministro de semiconductores y soluciones de conectividad utilizadas en infraestructura tecnológica, por lo que también está vinculada con la expansión de los centros de datos. Microsoft (MSFT): sus inversiones en infraestructura para servicios de inteligencia artificial y computación en la nube podrían enfrentar mayores costos o demoras de construcción.

(MSFT): sus inversiones en infraestructura para servicios de inteligencia artificial y computación en la nube podrían enfrentar mayores costos o demoras de construcción. Alphabet (GOOGL): la empresa matriz de Google necesita ampliar su capacidad tecnológica para desarrollar sus modelos y ofrecer servicios de inteligencia artificial.

(GOOGL): la empresa matriz de Google necesita ampliar su capacidad tecnológica para desarrollar sus modelos y ofrecer servicios de inteligencia artificial. Amazon (AMZN): a través de AWS, tiene una exposición importante a la demanda de capacidad informática y a las inversiones necesarias para ampliarla.

(AMZN): a través de AWS, tiene una exposición importante a la demanda de capacidad informática y a las inversiones necesarias para ampliarla. Meta (META): el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial también requiere infraestructura de gran escala y un elevado gasto de capital.

Estas empresas sirven como ejemplos de los segmentos potencialmente afectados, pero el informe de UBS no establece recomendaciones de compra o venta ni precios objetivo para sus acciones.

El impacto tampoco sería necesariamente igual para todas ya que una empresa que vende semiconductores puede sufrir si sus clientes postergan compras de equipos, mientras que otra que ya dispone de capacidad instalada podría beneficiarse de una oferta más limitada, siempre que la demanda se mantenga firme.

El principal debate que ocurre ahora en Wall Street tiene que ver con cuánto crecimiento futuro ya está incorporado en los precios de las acciones. Cuando una acción se negocia sobre la expectativa de fuertes aumentos de ganancias, una modificación del calendario de inversiones puede resultar suficiente para provocar una revisión -a la baja- de su precio.

En qué deberían poner la lupa los inversores

El informe de UBS incorporó una variable que hasta hace poco tenía menor protagonismo en el análisis de las gigantes tecnológicas. Además de seguir sus balances, ventas de chips y previsiones de ganancias, ahora habrá que observar las decisiones regulatorias que condicionan sus proyectos de infraestructura.

Creemos que el principal riesgo no está necesariamente en una caída de la demanda de inteligencia artificial, sino en que las empresas encuentren mayores dificultades para convertir esa demanda en capacidad operativa.

Un centro de datos que comienza a funcionar más tarde de lo previsto puede retrasar ingresos, incrementar costos financieros y modificar las expectativas de rentabilidad de una inversión. Por eso, conviene distinguir entre las firmas que necesitan realizar grandes desembolsos para sostener su crecimiento y aquellas que ya cuentan con infraestructura disponible o ingresos consolidados derivados de esta tecnología.

También será importante seguir los acuerdos con las empresas eléctricas, las restricciones municipales y las decisiones de los nuevos gobiernos estatales estadounidenses.

Por esto, la inteligencia artificial conserva un enorme potencial económico, pero su expansión ya no depende exclusivamente de la capacidad de innovación de Silicon Valley. También necesita electricidad a precios competitivos, infraestructura disponible y comunidades dispuestas a aceptar las instalaciones.