El Merval pierde 1,8%, los ADR retroceden hasta 6% y los bonos vuelven a bajar. El dólar oficial se mantiene en $1.570 en el Banco Nación

La vuelta a una operatoria financiera más normalizada encontró a los activos argentinos bajo presión. Las acciones del panel líder de la Bolsa porteña retroceden 1,8%, mientras que los papeles de empresas locales que cotizan en Nueva York registran pérdidas de hasta 6%.

La debilidad también alcanza a los títulos públicos. Después de tres jornadas consecutivas con resultados positivos, los bonos soberanos en dólares vuelven a terreno negativo, con caídas de hasta 0,63%. En paralelo, el riesgo país se mantiene por encima de los 850 puntos básicos, una señal de que la mejora reciente de la deuda todavía no logró consolidarse.

El escenario se desarrolla en la primera rueda con mayor disponibilidad de referencias internacionales después de varios días de actividad condicionada por feriados. A esa situación se suma la volatilidad de Wall Street, donde las acciones tecnológicas enfrentan nuevas presiones, mientras el dólar se mantiene estable, pero persisten las señales de presión cambiaria.

Qué pasa con los bonos argentinos y el riesgo país

La deuda soberana interrumpió la recuperación que había mostrado durante las tres ruedas anteriores. En las primeras operaciones de este jueves, los títulos en dólares registraron bajas generalizadas, con retrocesos que alcanzaron a los distintos vencimientos.

Entre los Globales, el bono con vencimiento en 2029 cedía 0,22%, mientras que el título de 2030 bajaba 0,16%. Las pérdidas eran mayores en los papeles de más largo plazo: el Global 2035 retrocedía 0,50%, el 2038 caía 0,44%, el 2041 perdía 0,63% y el 2046 descendía 0,57%.

El movimiento marca un cambio respecto de las ruedas anteriores, cuando los títulos públicos habían recuperado parte del terreno perdido. La toma de ganancias vuelve a poner bajo observación la capacidad de la Argentina para mejorar sus condiciones de financiamiento y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

En ese contexto, el riesgo país se ubicaba por encima de los 850 puntos básicos. El indicador, elaborado por JP Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense.

A cuánto cotiza el dólar oficial, el blue y los financieros

Mientras las acciones y los bonos muestran números negativos, el mercado cambiario presenta un comportamiento más estable. En el Banco Nación, el dólar oficial se ofrece a $1.570 para la venta y $1.520 para la compra.

En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1.543. Se trata de una referencia relevante para las operaciones de comercio exterior y para el funcionamiento del mercado cambiario.

Las cotizaciones financieras muestran valores superiores. El dólar MEP opera a $1.574,59, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.678,87. De esta manera, la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial se ubica en torno al 8,8%.

Por su parte, el dólar blue se vende a $1.565 y se compra a $1.545 en las cuevas de la City porteña. El dólar tarjeta, que contempla el recargo del 30% sobre el tipo de cambio minorista, se ubica en $2.041.

Wall Street vuelve a operar con cautela

El contexto internacional tampoco ofrece un respaldo claro para los activos argentinos. Los mercados estadounidenses enfrentan una nueva jornada de volatilidad, con presión sobre las compañías tecnológicas y especial atención sobre Nvidia.

Los futuros de los principales índices de Wall Street anticipaban una apertura negativa, mientras que las acciones de la fabricante de chips retrocedían con fuerza en las operaciones previas. La incertidumbre en torno de su conducción volvió a repercutir sobre el sector tecnológico y las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, en un contexto de presión sobre los bonos, el riesgo país y el dólar.

Ese escenario externo agrega un factor de cautela para los inversores y coincide con una jornada en la que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registran pérdidas de hasta 6%.

El dato de inflación que espera el mercado

La agenda económica de este jueves también tiene una referencia central para los inversores: el INDEC tiene previsto publicar a las 16 el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

El informe permitirá conocer la variación mensual de la inflación y actualizar el panorama sobre la evolución de los precios. Las consultoras ya habían difundido sus proyecciones privadas para la inflación de octubre. Junto con ese indicador, el organismo difundirá los datos de las canastas básica alimentaria y total, que permiten medir los umbrales de indigencia y pobreza.

Hasta que se conozcan esos resultados, el mercado opera con la expectativa puesta en la publicación oficial. La combinación entre el comportamiento del dólar, la evolución de los bonos y la reacción de las acciones configura una jornada de cautela para los activos argentinos.