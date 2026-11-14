Plazo fijo: qué bancos pagan más a no clientes y cuánto ganás con $1 millón

Varias entidades permiten constituir depósitos online sin abrir una cuenta. Cuáles lideran el ranking y cuánto rinde cada opción a 30 días

Rendimiento por debajo de la inflación, pero supera al dólar.

A la hora de constituir un plazo fijo, lo más habitual es hacerlo en un banco en el que se tiene una cuenta, como una caja de ahorro, cuenta sueldo, entre otras posibilidades. No obstante, cada vez son más las entidades financieros que ofrecen tasas competitivas para usuarios que no son clientes.

Varias entidades financieras permiten constituir depósitos online aunque la persona no sea cliente y ofrecen tasas que llegan al 24% nominal anual (TNA). Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba y Cocos encabezan la lista. De esta forma, para un ahorrista que coloca $1 millón durante 30 días, elegir una tasa del 24% permite obtener cerca de $19.726 en intereses.

Sin embargo, obtener ese rendimiento no significa necesariamente obtener ganancias reales, es decir, por encima de la inflación. En octubre, el índice de precios avanzó un 2,2%, por encima del rendimiento mensual que ofrece incluso la tasa más alta del plazo fijo tradicional. Los plazos fijos volvieron a quedar por debajo de la inflación, aunque todavía conservan una ventaja frente al dólar.

Plazo fijo para no clientes: qué bancos ofrecen las tasas más altas

Entre las entidades que informan las mejores tasas para quienes no tienen una cuenta aparecen:

Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba y Cocos: lideran el ranking con una TNA del 24%. Por un depósito de $1 millón a 30 días, el ahorrista obtiene aproximadamente $19.726 de intereses

Crédito Regional y Banco Meridian: pagan una TNA del 23,75% para no clientes, equivalente a unos $19.521 por cada millón de pesos colocado durante 30 días

Banco Mariva, Banco del Sol y Banco VOII: ofrecen una tasa del 23% para quienes no son clientes. En ese caso, el rendimiento ronda los $18.904 por cada millón invertido

Banco Provincia, Banco Dino, Banco Hipotecario, Bibank y Ualá: ofrecen una tasa del 22% para no clientes. Una colocación de $1 millón genera unos $18.082 durante 30 días

Bancor: informa una TNA del 20,75%, equivalente a unos $17.055 en intereses por cada millón de pesos

Banco del Chubut: ofrece una tasa del 20,5%, con un rendimiento aproximado de $16.849 por cada millón colocado

Banco Masventas, Banco Comafi y Banco Julio: pagan una TNA del 19% para no clientes, equivalente a unos $15.616 en intereses

Banco Credicoop y Banco de Formosa: ofrecen una tasa del 18,5%, que genera aproximadamente $15.205 por cada millón de pesos

Banco Piano: informa una TNA del 17,5%, equivalente a unos $14.384 en intereses

Brubank: ofrece una tasa del 17% para no clientes, con un rendimiento cercano a los $13.973

Banco de Tierra del Fuego: aparece entre las alternativas con una tasa del 15% para no clientes, que genera unos $12.329 de intereses en 30 días

De esta forma, la diferencia entre las entidades que ofrecen la tasa más alta, del 24%, y Banco de Tierra del Fuego, con el 15%, alcanza unos $7.397 por cada millón de pesos colocado durante un mes. Dentro del grupo de las entidades con mejores tasas, la brecha entre la primera y una alternativa que paga el 22% llega a unos $1.644.

Cómo hacer un plazo fijo sin ser cliente del banco

El procedimiento depende de cada entidad, pero varias permiten iniciar la operación desde sus plataformas digitales. Banco de Comercio, por ejemplo, cuenta con un formulario online en el que solicita datos personales y documentación para avanzar con la constitución del depósito.

Banco CMF también informa que permite realizar plazos fijos en pesos por internet, tanto a clientes como a personas que no tienen una cuenta en la entidad. Reba, por su parte, ofrece la constitución de depósitos desde su aplicación y publica una TNA del 24% para el plazo de 30 días.

Antes de avanzar, siempre se debe revisar la tasa vigente, el monto mínimo, el plazo disponible y los pasos que exige cada banco. El BCRA aclara que las tasas de su comparador corresponden a colocaciones online de referencia a 30 días y pueden cambiar según el monto o el lapso de tiempo elegido.