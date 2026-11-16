Las 2 acciones argentinas que podrían subir más de 100% según bróker de inversiones

La recuperación de las tarifas, las inversiones en Vaca Muerta y los nuevos negocios de las empresas energéticas volvieron a despertar el interés de los inversores. Según los analistas de la City, parte de ese potencial todavía no aparece reflejado en los precios del Merval. En este escenario, Grupo SBS puso la lupa sobre dos acciones argentinas que podrían más que duplicar su valor hacia fines de 2027. Se trata de Edenor (EDN) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), dos empresas que atraviesan momentos diferentes, pero tienen proyectos capaces de impulsar sus ingresos durante los próximos años.

Las estimaciones surgieron de dos informes en los que la sociedad de bolsa revisó los últimos balances y las perspectivas de cada empresa. Para Edenor calculó una suba potencial del 117%, mientras que para TGN estimó un avance del 103%. Edenor apuesta a las tarifas y TGN, a una obra millonaria en Vaca Muerta.

Edenor podría subir 117% y Grupo SBS explica por qué

La primera fue Edenor, distribuidora eléctrica con más de 3,4 millones de clientes, cuyos números mejoraron gracias a los últimos aumentos tarifarios. La empresa busca sostener esa mejora durante los próximos trimestres, mientras continúa con las inversiones para mantener la red eléctrica.

Agustín Carlos Cundari, analista de acciones de Grupo SBS, destacó que en el tercer trimestre de 2026 los ingresos crecieron por encima de la inflación, después de años de atraso tarifario.

Entre julio y septiembre, Edenor facturó $1.122.720 millones, un 13,6% más que en el mismo período del año anterior, descontando la inflación. El EBITDA, resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones, llegó a $174.141 millones y mejoró 16,5% en términos reales.

Cundari destacó que la facturación alcanzó su "máximo nivel de los últimos 7 años", impulsada principalmente por los ajustes tarifarios y la reducción gradual de subsidios, aunque también ayudó una mayor demanda de electricidad durante los meses fríos. Edenor también sumó usuarios y llevó su base a 3,42 millones de clientes, un 1,3% más.

Los mayores ingresos no se trasladaron completamente a la ganancia final, porque las compras de energía aumentaron 20% en términos reales. Así, la ganancia neta cayó 20,3% interanual, hasta los $43.197 millones, aunque el resultado operativo mejoró 27%.

SBS consideró que Edenor todavía tiene espacio para crecer con los próximos ajustes tarifarios, incluso sin un gran aumento en la demanda. En ese sentido, Cundari sostuvo que "proyectamos que los ingresos continuarán creciendo durante los próximos 2 años de la mano de una mayor tarifa eléctrica", en referencia al esquema de aumentos establecido en la revisión tarifaria quinquenal.

Y es que, uno de los movimientos más importantes fue el proceso de compra del 70% de Metrogas. Faltan autorizaciones, incluida la extensión de su licencia hasta 2047. Sobre este punto, Cundari explicó que "esperamos que se consoliden contablemente las operaciones de METR a partir de 2027", una incorporación considerada en las proyecciones de SBS.

A esto se sumó la compra del 20% del capital de la empresa que controla Signar Energy, vinculada con 892 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud y otros activos del negocio de combustibles. La compra también abriría oportunidades vinculadas con la carga de autos eléctricos.

"Vemos esta operación como parte de su estrategia de mediano y largo plazo, donde EDN buscaría ser un actor relevante en el segmento de carga de autos eléctricos", señaló Cundari.

Grupo SBS incorporó estas perspectivas a su valuación y el resultado fue un precio objetivo de u$s31,50 para el ADR de Edenor hacia fines de 2027, equivalente a una suba potencial del 117% frente al valor usado en el informe.

De todos modos, el cálculo de los analistas de SBS supone que el riesgo país argentino promediaría los 600 puntos básicos, una situación económica más complicada o mayores costos de financiamiento podrían modificar ese precio esperado.

TGN podría subir 103% y la clave está en Vaca Muerta

La segunda fue Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), cuyo atractivo no estuvo tanto en los últimos resultados, que mostraron dificultades, sino en un proyecto para ampliar su capacidad de transporte. La posibilidad de construir infraestructura para aprovechar mejor el gas de Vaca Muerta cambió las expectativas de crecimiento.

José Ignacio Thome, analista sénior de acciones de Grupo SBS, explicó que aumentaron los costos de mantenimiento y reparación. Según escribió, "los ingresos medidos en dólares siguieron creciendo, pero no alcanzaron a cubrir el salto de los costos de explotación", principalmente por los gastos en ductos y plantas compresoras.

Entre julio y septiembre, los ingresos llegaron a u$s113,8 millones, un 12,2% más que un año atrás, pero los gastos crecieron a mayor ritmo. El EBITDA ajustado cayó 2,8%, hasta u$s55,5 millones, mientras que la ganancia neta se redujo 47,3% y quedó en u$s21,2 millones. También cayó 13,7% el volumen de gas transportado, con una baja del 30,2% en los envíos al exterior.

A pesar de esos resultados, TGN terminó el trimestre sin deuda financiera y con alrededor de u$s190 millones en caja. Esa posición le da margen para invertir y buscar financiamiento.

TGN se caracterizó por repartir dividendos, pero ahora busca invertir para ampliar su actividad. En ese sentido, Thome sostuvo que "el foco para el inversor cambia abruptamente, desde el flujo de dividendos hacia proyectos de inversión que buscan expandir el negocio de la cía.".

El proyecto más importante es el gasoducto Manuel Belgrano, que conectaría Vaca Muerta con La Carlota, en Córdoba, donde TGN ya tiene una planta compresora y cuya inversión prevista ronda los u$s2.200 millones y se financiaría con una combinación de deuda, pagos anticipados de clientes y dinero propio.

En su primera etapa, la obra permitiría transportar alrededor de 13 millones de metros cúbicos adicionales de gas por día desde Vaca Muerta, con un inicio de operaciones comerciales previsto para el invierno de 2029. Por eso, aunque el precio objetivo de SBS apunta a fines de 2027, parte del valor que le asigna a TGN depende de ingresos que recién llegarían más adelante.

Sobre este punto, Thome explicó que, a la espera de mayores definiciones, "un primer approach nos sugiere que el EBITDA de la cía. podría incrementarse +70% desde los niveles actuales a partir del 2030". Es decir, el nuevo gasoducto podría permitirle a TGN ganar bastante más dinero, aunque ese crecimiento dependerá de que la obra efectivamente avance.

Al presentar el resultado de su valuación, Thome señaló que "considerando nuestro escenario base de spreads, estimamos que la acción cuenta con un upside del 103% hasta los u$s3,10". Así, SBS proyectó que el precio de TGN podría más que duplicarse hacia fines de 2027, aunque deberá conseguir financiamiento para una obra de gran tamaño y cumplir con los plazos previstos.

¿En cuál de las dos acciones ve más potencial Grupo SBS?

Si se comparan únicamente los precios objetivos, Edenor aparece con mayor recorrido, con una suba estimada del 117% frente al 103% de TGN. Sin embargo, cada empresa tiene motivos distintos para crecer: Edenor depende de la recuperación de las tarifas y de sumar nuevos negocios, mientras que TGN apuesta a una inversión que podría cambiar sus ingresos a partir de 2029.

Pese a todo esto, es importante remarcar que los porcentajes de SBS no son ganancias aseguradas. Las tarifas, el financiamiento, el avance de las obras y la evolución del riesgo país pueden cambiar los resultados. Además, ambos objetivos están expresados en dólares, pero el de Edenor corresponde a su ADR en Estados Unidos y el de TGN a la acción local valuada en dólares, por lo que el rendimiento en pesos dependerá también del dólar financiero.

Por esto, desde nuestra mirada, creemos que ambas acciones tienen potencial, aunque buena parte de las subas proyectadas dependerá de que las empresas cumplan con sus planes. En Edenor seguiremos de cerca la mejora de las tarifas y los nuevos negocios, mientras que en TGN la clave estará en las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. Por lo tanto, consideramos que será fundamental mirar más allá de los precios objetivos y evaluar cómo evolucionan los resultados de cada empresa, especialmente cuando estamos a las puertas de un año electoral que podría traer mayor volatilidad al mercado.