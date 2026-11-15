Las 10 acciones del Merval que recomienda comprar con $1 millón un broker top de la City

Tras la caída del Merval, PPI apuesta por bancos y energéticas y revela cómo repartir un millón de pesos entre sus diez acciones favoritas

No es noticia el hecho de que el mercado argentino atraviesa un momento delicado. Después de varios meses de caídas, muchas acciones que hasta hace poco despertaban entusiasmo entre los inversores hoy cotizan a precios bastante más bajos, aunque esa misma baja empieza a generar interés entre las sociedades de bolsa, que vuelven a mirar las empresas locales en busca de oportunidades para los próximos meses.

En este contexto, Portfolio Personal Inversiones (PPI) presentó su nueva cartera de acciones argentinas para noviembre de 2026, en la que eligió diez empresas que considera interesantes para invertir a largo plazo. La selección muestra una marcada preferencia por los bancos y el sector energético, dos rubros que podrían beneficiarse si la economía comienza a recuperarse y mejora el ánimo de los inversores.

Desde PPI consideran que los balances de noviembre podrían ayudar a cambiar el humor del mercado, ya que permitirán conocer cómo les fue a las principales empresas durante los últimos meses y qué perspectivas tienen para lo que viene. Si los resultados muestran números mejores de los esperados, algunas acciones podrían recuperar parte de lo perdido, aunque desde la firma advierten que elegir bien dónde invertir será especialmente importante.

Las 10 acciones argentinas que recomienda PPI

En su informe de noviembre, PPI armó una cartera integrada exclusivamente por acciones argentinas, pensada para inversores dispuestos a soportar movimientos importantes en los precios y mantener sus inversiones durante varios años, con la expectativa de aprovechar una eventual recuperación de la Bolsa local.

La distribución del dinero permite entender cuáles son las principales apuestas de la sociedad de bolsa, que decidió darles más peso a determinadas empresas, principalmente bancos y energéticas, mientras que otras aparecen con participaciones más pequeñas.

Estas son las diez acciones elegidas por PPI y el porcentaje que recomienda destinar a cada una:

Banco Macro (BMA): 17,5%

(BMA): YPF (YPFD): 17%

(YPFD): BBVA Argentina (BBAR): 15%

(BBAR): Pampa Energía (PAMP): 13%

(PAMP): Grupo Financiero Galicia (GGAL): 12,5%

(GGAL): Transportadora de Gas del Sur (TGSU2): 10%

(TGSU2): Central Puerto (CEPU): 5%

(CEPU): Transener (TRAN): 4%

(TRAN): Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): 3,5%

(TGNO4): Telecom Argentina (TECO2): 2,5%

Al mirar cómo está repartido el dinero, aparece un dato interesante, ya que Banco Macro, YPF y BBVA Argentina concentran el 49,5% de la cartera, lo que significa que prácticamente la mitad de la inversión queda distribuida entre esas tres empresas y que sus cotizaciones tendrán un peso importante sobre el resultado general.

También llama la atención la fuerte presencia de los sectores financiero y energético, dado que los tres bancos seleccionados representan el 45% del total, mientras que las seis empresas relacionadas con la energía reúnen otro 52,5%. Telecom, con el 2,5% restante, es la única acción que queda fuera de esos dos grandes grupos.

Portafolio del millón: cuánto invertir en cada acción según PPI

Para llevar la recomendación de PPI a un ejemplo concreto, podemos imaginar el caso de un ahorrista que dispone de $1.000.000 para invertir en acciones argentinas y decide repartir ese dinero respetando los porcentajes que propone la sociedad de bolsa, lo que permite entender cuánto capital recibiría cada empresa y qué importancia tendría dentro de la inversión total.

Si distribuimos $1.000.000 siguiendo la cartera de PPI, la inversión teórica quedaría de la siguiente manera:

Banco Macro (BMA): $175.000, equivalente al 17,5%.

(BMA): equivalente al 17,5%. YPF (YPFD): $170.000, equivalente al 17%.

(YPFD): equivalente al 17%. BBVA Argentina (BBAR): $150.000, equivalente al 15%.

(BBAR): equivalente al 15%. Pampa Energía (PAMP): $130.000, equivalente al 13%.

(PAMP): equivalente al 13%. Grupo Financiero Galicia (GGAL): $125.000, equivalente al 12,5%.

(GGAL): equivalente al 12,5%. Transportadora de Gas del Sur (TGSU2): $100.000, equivalente al 10%.

(TGSU2): equivalente al 10%. Central Puerto (CEPU): $50.000, equivalente al 5%.

(CEPU): equivalente al 5%. Transener (TRAN): $40.000, equivalente al 4%.

(TRAN): equivalente al 4%. Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): $35.000, equivalente al 3,5%.

(TGNO4): equivalente al 3,5%. Telecom Argentina (TECO2): $25.000, equivalente al 2,5%.

Con esta distribución, de cada $1.000.000 invertidos, $450.000 quedarían destinados a los bancos argentinos, $525.000 a las empresas energéticas y los $25.000 restantes a Telecom, una muestra de cómo la estrategia concentra buena parte del dinero en sectores que podrían recuperarse si mejoran las condiciones económicas.

El ejemplo también ayuda a dimensionar cuánto influye cada acción sobre el resultado final. Si Banco Macro subiera un 10%, los $175.000 destinados a esa empresa pasarían a valer $192.500, lo que representaría una ganancia de $17.500, siempre que el resto de las acciones mantuviera sus precios. En cambio, si la misma suba se produjera únicamente en Telecom, el beneficio sería de apenas $2.500, debido a su menor participación.

Si todas las acciones aumentaran un 10%, el millón inicial pasaría a valer $1.100.000, mientras que una baja generalizada de la misma magnitud reduciría la inversión a $900.000. De más esta aclarar que se trata de escenarios puramente hipotéticos y no representan rendimientos esperados por PPI, mientras que los montos tampoco contemplan comisiones ni las diferencias que podrían surgir al comprar cantidades enteras de acciones.

PPI cree que los bancos argentinos pueden ser una oportunidad

Es evidente que una de las apuestas más fuertes de PPI está puesta en los bancos, con Banco Macro encabezando la lista, BBVA Argentina en el tercer lugar y Grupo Financiero Galicia en el quinto puesto. Entre los tres reúnen casi la mitad del dinero recomendado, una proporción que permite entender el interés que despierta el sector financiero entre sus analistas.

Durante los últimos meses, los bancos argentinos sufrieron el impacto de la incertidumbre económica y de las caídas del mercado, lo que provocó que sus acciones retrocedieran y hoy se encuentren bastante por debajo de los valores que muestran otras entidades financieras de América Latina. Para explicar esta diferencia, PPI compara cuánto valen los bancos en el Merval respecto de su patrimonio contable, es decir, el valor que surge de sus activos menos sus deudas, una referencia que utilizan habitualmente los analistas para evaluar los precios de las acciones bancarias.

En su informe, la sociedad de bolsa señaló: "Mantenemos nuestra preferencia por bancos, que cotizan a 0,8x valor libros frente a 1,9x en la región. Eso sí, es una apuesta para estómagos fuertes".

Para entenderlo de manera más simple, los bancos argentinos cotizan a un valor equivalente a 0,8 veces su patrimonio contable, mientras que la referencia regional alcanza 1,9 veces, una diferencia que muestra cuánto menos está dispuesto a pagar el mercado por los bancos locales.

Por supuesto, que una acción esté barata frente a sus pares no significa que necesariamente vaya a subir, ya que los precios también reflejan las dudas sobre la economía, el nivel de actividad y las ganancias futuras de los bancos. Sin embargo, si estas variables comienzan a mejorar, las entidades financieras podrían recuperar parte del terreno perdido.

Qué espera PPI del Merval después de la fuerte caída

La selección llega cuando los inversores intentan determinar si el Merval ya sufrió la mayor parte de su caída o si todavía puede seguir retrocediendo, una duda que cobra importancia después del descenso acumulado desde fines de julio. Y es que la baja del 24,3% dejó a varias empresas con precios más bajos, pero eso no alcanza para asegurar que el mercado haya encontrado un piso, porque una recuperación sostenida dependerá de mejores noticias económicas y de resultados empresariales que acompañen las expectativas.

Desde PPI explicaron: "Noviembre estará marcado por la temporada de balances, que podría ofrecer catalizadores para una recuperación. Sin embargo, la selectividad será clave".

A esto se suman cuestiones que van más allá de las empresas, como la debilidad de la actividad económica, las dudas sobre el financiamiento del Tesoro y la evolución del riesgo país, factores que siguen influyendo sobre las decisiones de inversión.

También empieza a pesar el calendario político, ya que con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el mercado comienza a prestar cada vez más atención a las posibilidades de continuidad o cambio del rumbo económico, una incertidumbre que puede provocar fuertes movimientos en las cotizaciones.

Y es por todo esto que, al analizar la cartera de PPI, encontramos que la caída del Merval abrió oportunidades para volver a mirar las acciones argentinas, especialmente aquellas vinculadas con los bancos y la energía. Sin embargo, también debemos tener presente que los precios más bajos no garantizan una recuperación inmediata, sobre todo en un contexto en el que la economía todavía enfrenta dificultades y las elecciones de 2027 empiezan a ganar peso en las decisiones del mercado.

Por eso, creemos que la clave estará en seguir de cerca los balances de las empresas, evaluar cómo evoluciona la actividad económica y mantener una mirada de largo plazo, sin perder de vista que las acciones elegidas pueden atravesar fuertes subas y bajas antes de mostrar los resultados esperados. Si la economía logra recuperarse, estas diez empresas podrían encontrar espacio para mejorar sus precios, aunque todavía tendremos que esperar para comprobar cuáles logran aprovechar mejor ese escenario.