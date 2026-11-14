Qué precio del dólar prevén consultoras y bancos más confiables de la City para diciembre

Un grupo de consultoras y bancos que vienen acertando con sus pronósticos, ahora le pusieron precio al dólar para fin de año. Qué números manejan

El precio del dólar pegó un pequeño salto al comenzar el mes, pero luego se mantuvo sin modificaciones, "clavado" en $1.570 para la venta al público. Detrás de esta estabilidad se encuentra el Gobierno, que busca mantener controlado al mercado cambiario para evitar mayor volatilidad, debido a la incertidumbre política por las elecciones presidenciales del año que viene.

Los inversores buscan tratar de predecir hasta dónde puede llegar esta referencia cambiaria a fines de diciembre. Y un termómetro puede ser analizar qué pronostica el grupo de bancos y consultoras que más viene acertando.

Se trata de un selecto grupo de entidades que a fines de 2024 prácticamente le acertaron al precio que tocaría el dólar 12 meses después.

En cifras, las consultoras y bancos que tuvieron mayor acercamiento un año antes a los $1.455 que terminó cotizando el tipo de cambio mayorista en diciembre pasado, en el informe mundial FocusEconomics, fueron: BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itau Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics, también con un precio estimado de $1.440.

Nuevo precio de dólar según la consultora más precisa

MAPFRE Economics se destaca en el grupo de bancos y consultoras que más se anticiparon a la cotización que tuvo el billete estadounidense, porque no solo se acercó en los pronósticos al valor alcanzado en diciembre pasado, sino que también ya había sido la más precisa cuando a fines del 2023 anticipó de manera bastante precisa el tipo de cambio para fines del 2024.

Al observar el nuevo informe de FocusEconomics de noviembre, del que participaron 44 economistas internacionales y argentinos, MAPFRE Economics prevé que el dólar mayorista será de $1.658 para fines de año.

Esta misma cifra la viene replicando por cuarto mes consecutivo, por lo que la consultora no está viendo que haya un impacto político o económico en diciembre sobre el mercado cambiario.

De esta manera, el aumento que prevé para el billete estadounidense para todo el 2026 es de 14%. Cifra que, de cumplirse, equivaldría a menos de la mitad del 32% promedio de inflación estimado por los expertos revelados en el mismo informe, y que sigue reafirmando la presencia de cierto atraso cambiario.

El pronóstico de MAPFRE Economics ($1.658) se posiciona apenas por encima del consenso estipulado por todos los economistas consultados en el FocusEconomics, que es de $1.625,3 para fin de año.

Dólar previsto por las otras consultoras confiables

Además, se pueden mencionar otros analistas de bancos y consultoras que más acertaron el año pasado sus proyecciones sobre el precio del dólar mayorista para diciembre pasado.

Las nuevas estimaciones de tipo de cambio mayorista para el final del corriente año, según estos economistas más precisos, son las siguientes en orden decreciente:

Invecq Consulting ($1.700)

Oxford Economics ($1.658)

Credicorp Capital ($1.640)

BBVA Research ($1.630)

Itau Unibanco ($1.600).

Se observa una dispersión de 100 pesos en las distintas proyecciones de estos analistas "estrella" para diciembre, ya que el máximo registrado fue $1.700 y el mínimo, $1.600.

Qué espera el mercado para el precio del dólar

Desde el plano cambiario, se observa una tensa calma en el movimiento del precio del dólar, debido a que en la plaza mayorista el viernes cerró a $1.544, lo que representa que en todo noviembre avanza 0,7%.

Un nivel que sigue por debajo a lo esperado para la inflación, ya que la medición del INDEC fue de 2,2% para octubre pasado y, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que confecciona el Banco Central entre un grupo de 45 economistas, se ubicaría en 1,7% en el corriente noviembre.

Diversos economistas advierten por este desfasaje y por la mayor presión cambiaria que puede haber en los próximos meses.

"La cuenta de dólares de toda la economía sí puede ser más exigente. Por un lado, por menores emisiones de deuda en dólares de las empresas. Por otro, porque en un año electoral la dolarización de carteras suele crecer", detallan los economistas de la consultora LCG.

Aunque aclaran que hay "un atenuante", que se trata que "las corridas contra el peso suelen ser más agresivas cuando hay déficit comercial, porque se percibe que la economía no genera dólares de manera genuina. En cambio, con un saldo externo positivo o neutro, incluyendo turismo emisivo y otros servicios importados, la ansiedad por dolarizarse podría ser menos virulenta".

De esta forma, más allá que los temores económicos son que la actividad continúe frenada y ello genere menor ingreso de divisas, y que la inflación se mantenga elevada, una de las principales preocupaciones se vincula al aspecto político, por la importancia para la continuidad del modelo de las elecciones presidenciales del 2027.

"Con elecciones polarizadas entre modelos que se perciben antagónicos, el superávit externo puede atenuar la demanda de cobertura, pero no eliminarla", advierten desde LCG.

Por lo pronto, parte de estas tensiones ya se están percibiendo en los precios negociados para el dólar bursátil que sirve para retirar divisas del país, que es el contado con liquidación (CCL), debido a que se ubica a $1.670, un monto que ronda los 100 pesos por encima a lo negociado por los "otros" billetes, como el oficial, MEP y blue. Es decir, hay un brecha que supera el 6% entre el valor requerido para "fugar" las divisas del país respecto a lo operado localmente.

Según fuentes del Banco Central, la política monetaria busca evitar saltos "infundados" en la cotización del tipo de cambio, por eso, cuando es necesario, se está controlando su precio con intervenciones en el mercado spot y de futuros.

Por ejemplo, en el mercado de opciones y futuros A3 (ex Matba-Rofex) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.592, una cifra menor a la prevista por todas las consultoras más precisas.

La expectativa es que el precio del dólar avance en el mes a mes a un ritmo similar al del resto de las variables, como la inflación, para evitar un abaratamiento mayor.-