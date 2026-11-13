Ya se puede invertir en seis nuevos CEDEARs de ETF vinculados al agro, minería e industria

BYMA incorporó seis nuevos instrumentos que permiten acceder a sectores específicos de la economía global. La mirada de expertos

Los Cedears de ETF amplían el menú de inversión para los argentinos. BYMA incorporó seis nuevos instrumentos que permiten acceder a sectores específicos de la economía global sin salir del mercado local.

La oferta ahora incluye desde metales industriales hasta tecnología estadounidense. También commodities agrícolas y el codiciado litio.

Pero no todos los instrumentos tienen el mismo potencial. Los expertos ya hicieron su tarea y eligieron favoritos.

Qué seis Cedears de ETF se incorporaron al mercado argentino

BYMA sumó opciones para todos los perfiles. Los seis nuevos instrumentos cubren sectores estratégicos de la economía mundial.

El abanico incluye desde metales industriales hasta agricultura, pasando por tecnología y tierras raras, materiales clave para la transición energética y la industria de defensa.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) expone a metales industriales como aluminio, cobre y zinc. Son insumos fundamentales para la construcción y la manufactura.

expone a metales industriales como aluminio, cobre y zinc. Son insumos fundamentales para la construcción y la manufactura. DBA (Invesco DB Agriculture Fund) apunta a commodities agrícolas. Permite seguir el desempeño de productos como maíz, soja y trigo.

apunta a commodities agrícolas. Permite seguir el desempeño de productos como maíz, soja y trigo. WEAT (Teucrium Wheat Fund) se especializa en trigo. Es una apuesta pura sobre uno de los granos más sensibles a tensiones geopolíticas.

se especializa en trigo. Es una apuesta pura sobre uno de los granos más sensibles a tensiones geopolíticas. JMOM (JP Morgan US Momentum Factor ETF) selecciona acciones estadounidenses con impulso positivo. Entre sus principales posiciones figuran Microsoft, Apple, AMD y Broadcom.

selecciona acciones estadounidenses con impulso positivo. Entre sus principales posiciones figuran Microsoft, Apple, AMD y Broadcom. ILIT (iShares Lithium Miners and Producers ETF) reúne empresas vinculadas al litio. Un sector que pasó de la euforia al desplome por exceso de oferta.

reúne empresas vinculadas al litio. Un sector que pasó de la euforia al desplome por exceso de oferta. REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) se enfoca en tierras raras y metales estratégicos. Materiales esenciales para vehículos eléctricos, centros de datos y tecnología militar.

La mirada de la City sobre los nuevos CEDEARs

Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, eligió dos instrumentos con perfiles muy distintos. Uno conservador, otro agresivo.

Su primera recomendación es JMOM, el ETF de JP Morgan que selecciona compañías con buen comportamiento bursátil. El fondo apuesta a empresas con momentum positivo.

"En un escenario donde la economía estadounidense y la inversión en tecnología continúen mostrando fortaleza, puede ser una alternativa atractiva", explicó Ambrosetti.

El experto destacó que JMOM tiene posiciones en gigantes tecnológicos. Microsoft, Apple, AMD y Broadcom figuran entre sus principales tenencias.

Su segunda elección apunta más alto en riesgo. REMX, el ETF de VanEck, invierte en tierras raras y metales estratégicos.

"Representa una apuesta más agresiva, con potencial de apreciación asociado a tendencias estructurales de largo plazo", advirtió.

Las tierras raras son fundamentales para la transición energética, los vehículos eléctricos, los centros de datos y la industria de defensa, sectores con demanda estructural de largo plazo.

Qué Cedears de ETF recomiendan expertos para los próximos dos años

El asesor financiero Leandro Stainnekker armó su dupla pensando en un horizonte de 12 a 24 meses. Priorizó fundamentos industriales y potencial de recuperación.

Su primer favorito es DBB, el ETF de metales industriales de Invesco. El fondo expone a aluminio, cobre y zinc.

"Es uno de mis preferidos. La demanda de metales podría seguir creciendo, aunque habrá que observar la actividad industrial de China", indicó Stainnekker.

China concentra gran parte del consumo mundial de estos metales. Su desempeño económico marcará el ritmo de los precios.

La segunda apuesta de Stainnekker apunta a un sector golpeado. ILIT, el ETF de litio, atravesó meses difíciles por el exceso de oferta y el desplome de precios internacionales.

El experto ve potencial de recuperación, pero con cautela. "Hoy sería selectivo. Una baja de tasas y un dólar menos fortalecido podrían mejorar el escenario, pero será fundamental que también se recuperen los fundamentos de cada sector", advirtió.

El litio, clave para las baterías de vehículos eléctricos, sufrió un ajuste brutal después de años de euforia, pero una normalización de las tasas de interés y del dólar podría impulsar su recuperación.

Los seis nuevos Cedears de ETF ofrecen exposición a sectores variados. Pero el consenso del mercado apunta a tecnología y metales industriales como las apuestas con mejor relación riesgo-retorno.