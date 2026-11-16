Qué recomienda bróker de inversiones entre bonos en dólares y en pesos hasta fin de año

PPI pone la lupa sobre los bonos en pesos, la deuda en dólares y las ONs y revela qué inversiones prefiere para aprovechar noviembre

El dólar, la inflación y las tasas de interés volvieron a estar en el centro del radar de los ahorristas argentinos. Después de un octubre en el que las inversiones en pesos consiguieron superar el rendimiento de los bonos soberanos en dólares, noviembre arrancó con una pregunta que se repite entre quienes buscan hacer rendir su plata: ¿conviene seguir apostando por las tasas en pesos o llegó el momento de darle más espacio a los dólares?

En este escenario, Portfolio Personal Inversiones (PPI) publicó sus carteras recomendadas para noviembre de 2026, en las que seleccionó distintos bonos argentinos y distribuyó las inversiones según el riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir.

PPI todavía encuentra oportunidades para invertir en pesos

Uno de los datos que más llamó la atención durante octubre fue el buen resultado que volvieron a ofrecer las inversiones en pesos. A pesar de los movimientos del dólar y de las dudas que todavía existen sobre la economía, las tasas en pesos permitieron conseguir ganancias que, en algunos casos, fueron superiores a las que dejaron los bonos argentinos emitidos en moneda estadounidense.

Según explicó PPI, el peso acumuló una depreciación del 2,8% durante octubre, pero ese movimiento no alcanzó para quitarles atractivo a las estrategias conocidas como carry trade. Básicamente, se trata de aprovechar las tasas de interés en pesos mientras el dólar no suba demasiado, con la expectativa de que el rendimiento obtenido termine compensando cualquier aumento del tipo de cambio.

El bróker considera que esta situación podría mantenerse durante las próximas semanas, especialmente porque diciembre suele traer una mayor demanda de pesos para afrontar los gastos de fin de año. A esto se suma la forma en que el Banco Central (BCRA) administra sus compras de dólares, algo que también puede influir en el comportamiento del mercado cambiario.

Sin embargo, PPI no recomienda apostar por cualquier bono en pesos. Su interés está puesto principalmente en los títulos que siguen la inflación, conocidos como bonos CER, porque considera que el mercado podría estar esperando una baja de los precios más rápida de la que finalmente se produzca.

"Mantenemos nuestra preferencia por la curva CER", señalaron los especialistas de PPI, al explicar que los precios actuales de estos bonos reflejan expectativas de inflación inferiores a las que maneja el bróker.

Qué pasa con los bonos en dólares (y cuáles prefiere PPI)

Y es que mientras las inversiones en pesos recuperaron parte de su atractivo, los bonos soberanos en dólares continuaron atravesando un momento complicado. El informe de PPI recordó que el riesgo país llegó a superar los 800 puntos básicos y que los títulos del Gobierno nacional todavía no encontraron motivos suficientemente fuertes para recuperar buena parte del terreno perdido.

Las preocupaciones pasan principalmente por la actividad económica, que sigue mostrando debilidad, y por las dudas sobre cómo hará el Tesoro para conseguir los dólares que necesita para cumplir con sus compromisos. A esto se suma que el mercado comenzó a mirar cada vez más de cerca las elecciones de 2027, ante la posibilidad de que el escenario político cambie durante el próximo año.

Pero hay una diferencia importante entre comprar bonos del Gobierno nacional y elegir deuda de empresas o provincias. Aunque todos pueden pagarse en dólares, no tienen el mismo riesgo ni dependen de los mismos factores, por lo que PPI decidió repartir sus inversiones entre distintos tipos de títulos.

De hecho, en su cartera conservadora, pensada para quienes buscan cuidar sus ahorros y evitar grandes movimientos en el valor de sus inversiones, el bróker destinó el 85% del dinero a deuda en dólares y solamente el 15% a bonos en pesos. En la misma, la mayor parte quedó concentrada en obligaciones negociables (ONs), que son bonos emitidos por empresas para financiar sus actividades. PPI eligió cuatro alternativas y les asignó un 15% a cada una:

Genneia XLIX (GN49D)

XLIX (GN49D) Vista XXXI (VSCXD)

XXXI (VSCXD) Tecpetrol XII (TTCDD)

XII (TTCDD) VMOS Clase I (VMC1D)

El resto de las inversiones dolarizadas quedó repartido entre el bono de San Juan con vencimiento en 2035 (SJO5D), con un 15%, y el Bonar 2030 (AL30D), que recibió otro 10%.

La única elección en pesos fue el Boncer TZXM7, con vencimiento el 31 de marzo de 2027, que representa el 15% restante y permite mantener una parte de los ahorros vinculada a la inflación.

Los bonos que PPI elige para quienes buscan ganar un poco más

Para los inversores dispuestos a aceptar mayores movimientos en el valor de sus ahorros, PPI preparó una segunda cartera que reduce el peso de los bonos en dólares y comienza a incorporar otras alternativas del mercado argentino.

En esta propuesta, el 59,5% del dinero sigue invertido en deuda en dólares, mientras que los bonos en pesos representan el 20,5% y las acciones completan el 20% restante. La idea es mantener una parte importante de la inversión en títulos dolarizados, pero sin dejar pasar las oportunidades que pueden aparecer si la economía mejora y las empresas argentinas empiezan a recuperar terreno en el Merval.

Dentro de los bonos en dólares aparecen nuevamente Vista y Genneia, aunque con una participación diferente. PPI destinó:

14% a Vista XXXI (VSCXD)

a XXXI (VSCXD) 11% a Genneia XLIX (GN49D)

a XLIX (GN49D) 19,5% a San Juan 2035 (SJO5D)

a 2035 (SJO5D) 10% a Neuquén, precisamente a su título con vencimiento en agosto de 2034 (NDG4D)

El Gobierno nacional, por su parte, quedó representado únicamente por el Bonar 2041 (AL41), con un 5% de la cartera. Es decir, aunque PPI mantuvo una participación considerable de bonos en dólares, prefirió que buena parte del dinero estuviera repartido entre empresas y provincias antes que concentrarlo en deuda nacional.

En pesos, el bróker incorporó el bono dual TMVE8, con vencimiento en enero de 2028, con una participación del 13%, y volvió a elegir el Boncer TZXM7, al que destinó otro 7,5%. El primero permite aprovechar el mecanismo de rendimiento que resulte más favorable según las condiciones del título, mientras que el segundo continúa ofreciendo una alternativa directamente vinculada a la inflación.

La cartera se completa con acciones de Banco Macro (BMA), que recibió un 12%, y Pampa Energía, (PAMP) con un 8%.

Cuáles son los bonos para los más arriesgados

La tercera alternativa es la que más cambia respecto de la primera y está pensada para inversores que pueden mantener su dinero durante varios años y están dispuestos a soportar caídas importantes si eso les permite buscar ganancias más altas.

En este caso, los bonos en dólares representan el 34,7% de la cartera, los títulos en pesos llegan al 30,8% y las acciones concentran el 34,5% restante. Es una distribución bastante más pareja que la de la cartera conservadora, donde casi todo el dinero estaba colocado en deuda dolarizada.

Entre los bonos en dólares, PPI eligió solamente dos títulos. El primero es el de San Juan 2035 (SJO5D), que tiene una participación del 24,7%, mientras que el segundo es el Bonar 2041 (AL41), con otro 10%. La elección resulta interesante porque el bono provincial vuelve a aparecer y, esta vez, ocupa casi una cuarta parte de toda la inversión.

Pero la mayor diferencia aparece al revisar los bonos en pesos, donde PPI decidió repartir el dinero entre el dual TMVE8, con un 10,8%, y dos títulos ajustados por inflación, el Boncer TZXM7 y el Boncer TX31, que recibieron un 10% cada uno.

La presencia de estos dos últimos bonos vuelve a mostrar que el bróker considera que todavía hay oportunidades para aprovechar los ajustes por inflación. Además, al tener fechas de vencimiento diferentes, sus precios pueden reaccionar de distinta manera frente a los cambios en las tasas de interés y las expectativas sobre la economía argentina.

El resto del dinero quedó invertido en acciones de Banco Macro (9,7%), BBVA Argentina (9,3%), YPF (6,5%), Pampa Energía (6%) y Transportadora de Gas del Sur (3%).

¿Conviene quedarse en pesos o apostar por los dólares en noviembre?

Al comparar las carteras de PPI, podemos ver que el bróker sigue prefiriendo los bonos en dólares, aunque también encuentra oportunidades en los títulos en pesos que ajustan por inflación. La diferencia está en cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir, ya que las inversiones dolarizadas tienen un peso mucho mayor en las carteras conservadoras, mientras que los bonos en moneda local ganan terreno entre las alternativas más arriesgadas.

Si repasamos las elecciones del bróker, encontramos algunas señales que ayudan a entender dónde ve mejores oportunidades para noviembre:

Obligaciones negociables en dólares: PPI eligió bonos de empresas como Genneia (GN49D), Vista (VSCXD), Tecpetrol (TTCDD) y VMOS (VMC1D), especialmente para quienes buscan inversiones de menor riesgo. La idea es mantener una parte importante de los ahorros en dólares sin depender exclusivamente de la deuda del Gobierno nacional.

PPI eligió bonos de empresas como (GN49D), (VSCXD), (TTCDD) y (VMC1D), especialmente para quienes buscan inversiones de menor riesgo. La idea es mantener una parte importante de los ahorros en dólares sin depender exclusivamente de la deuda del Gobierno nacional. Bonos provinciales en dólares: el título de San Juan 2035 (SJO35) aparece en las tres carteras y llega a representar el 24,7% de la más agresiva. También figura el bono de Neuquén 2034 (NDG4D), aunque solamente en la alternativa moderada.

el título de (SJO35) aparece en las tres carteras y llega a representar el 24,7% de la más agresiva. También figura el bono de (NDG4D), aunque solamente en la alternativa moderada. Bonos soberanos en dólares: el AL30 y el AL41 también forman parte de las recomendaciones, pero con participaciones menores. El bróker mantiene una postura más cautelosa frente a la deuda nacional debido a las dudas sobre el financiamiento del Tesoro y la situación económica.

el y el también forman parte de las recomendaciones, pero con participaciones menores. El bróker mantiene una postura más cautelosa frente a la deuda nacional debido a las dudas sobre el financiamiento del Tesoro y la situación económica. Bonos CER en pesos : el TZXM7 aparece en las tres carteras y el TX31 se suma a la más agresiva. Son las alternativas que PPI destaca dentro de las inversiones en pesos, ante la posibilidad de que la inflación baje más lentamente de lo que espera el mercado.

: el aparece en las tres carteras y el se suma a la más agresiva. Son las alternativas que PPI destaca dentro de las inversiones en pesos, ante la posibilidad de que la inflación baje más lentamente de lo que espera el mercado. Bono dual TMVE8: está presente en las carteras moderada y agresiva, con participaciones del 13% y 10,8%, respectivamente. Permite incorporar otra alternativa en pesos, con un rendimiento que dependerá de la evolución del dólar oficial o de la tasa TAMAR.

Entonces, ¿qué conviene para noviembre? Como siempre, todo depende del riesgo que quiera asumir el inversor. Si tomamos como referencia las recomendaciones de PPI, los bonos en dólares aparecen como la principal elección para quienes buscan cuidar sus ahorros, especialmente las obligaciones negociables de empresas. En cambio, para quienes están dispuestos a asumir más riesgos, los bonos CER ofrecen una oportunidad interesante si la inflación termina siendo superior a la que hoy espera el mercado.