Los plazos fijos crecieron en octubre, pero cayó el dinero disponible para pagos

El dinero disponible para transacciones retrocedió en octubre, mientras crecieron los plazos fijos de las empresas y el crédito comercial

La base monetaria se expandió debido a la compra de divisas del BCRA.

El crédito bancario mostró una recuperación desigual: los préstamos comerciales e hipotecarios aumentaron, mientras que los de consumo y tarjetas cayeron.

El dinero transaccional cayó, pero los depósitos a plazo fijo crecieron por tercer mes consecutivo.

Los pesos que circulan en la economía argentina mostraron comportamientos diferentes durante octubre. Mientras el dinero disponible para hacer pagos registró una contracción en términos reales, los depósitos a plazo fijo volvieron a crecer y acumularon tres meses consecutivos de subas.

El movimiento también se reflejó en el crédito bancario, aunque con diferencias entre las distintas líneas de financiamiento. Los préstamos comerciales e hipotecarios aumentaron, pero las tarjetas de crédito volvieron a caer.

Así surge del último Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual permite analizar cómo se distribuyen los pesos entre el consumo, el ahorro y el financiamiento.

La caída del M2 transaccional y el dinero disponible para pagos

El M2 privado transaccional, uno de los indicadores que utiliza el BCRA para seguir la evolución del dinero destinado a operaciones cotidianas, cayó 0,4% en octubre en términos reales y sin estacionalidad.

Esta medición contempla principalmente el circulante en poder del público y los depósitos a la vista. No obstante, hubo diferencias en sus componentes. El dinero en poder del público que las personas mantienen fuera del sistema bancario se incrementó un 0,8%, mientras que los depósitos a la vista transaccionales retrocedieron 1,3%.

Es decir, si bien hubo una mayor cantidad de pesos en circulación física, disminuyeron los fondos disponibles en cuentas bancarias para realizar pagos. De igual forma, el BCRA destacó que el promedio mensual de los últimos tres meses del M2 privado transaccional permaneció en terreno positivo.

Por lo tanto, la caída de octubre no alcanza por sí sola para determinar un cambio de tendencia en la demanda de dinero.

El crecimiento de los depósitos a plazo fijo y la baja en FCI money market

Mientras el dinero transaccional retrocedió, los depósitos a plazo fijo del sector privado aumentaron 1,1% real durante octubre. Se trata del tercer mes consecutivo de crecimiento, una señal de mayor colocación de fondos en instrumentos de ahorro en pesos.

Sin embargo, hay una diferencia importante al observar quiénes impulsaron esa expansión. El incremento estuvo explicado principalmente por las tenencias de empresas, mientras que los depósitos a plazo de las personas se mantuvieron relativamente estables.

En este contexto, el agregado monetario amplio M3 privado, que incorpora los depósitos a plazo además de los medios de pago, aumentó 0,8% real en octubre. Si se considera el M3 total, la expansión llegó al 1,5%.

En cuanto a los fondos comunes de inversión money market, utilizados habitualmente para administrar saldos de liquidez inmediata, también retrocedieron. Según el BCRA, su patrimonio cayó 1,1% real en octubre, en promedio mensual y sin estacionalidad. Esta dinámica estuvo acompañada por una disminución de las tenencias de las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF).

El crédito en pesos mostró una recuperación desigual

El financiamiento bancario también registró una mejora durante octubre. Los préstamos en pesos al sector privado aumentaron 0,5% real y sin estacionalidad, luego de que el saldo promedio mensual creciera $2,9 billones.

Es importante aclarar que, si bien la expansión alcanzó a la mayoría de las líneas, hubo importantes diferencias entre los destinos. Por ejemplo, los préstamos comerciales avanzaron 0,9%, mientras que los créditos con garantía real subieron 2,7%.

Dentro de este último grupo se destacaron los hipotecarios, con un crecimiento real mensual del 3,8%, y los prendarios, que aumentaron 1,1%. La situación fue diferente en el financiamiento al consumo.

Ese segmento cayó 0,6% real durante octubre, afectado principalmente por las tarjetas de crédito, cuyas financiaciones retrocedieron 1,2%. Los préstamos personales, en cambio, registraron una mejora marginal del 0,1%, luego de ocho meses consecutivos de contracción.

Por lo tanto, la recuperación del crédito todavía no alcanza a todos los segmentos por igual. Las líneas comerciales y vinculadas con garantías reales mostraron avances, mientras que las financiaciones destinadas al consumo de los hogares muestran dificultades.

Efectos de la emisión por compra de divisas y la base monetaria

La base monetaria, que comprende el dinero en circulación y los depósitos de los bancos en el BCRA, creció 1,1% real durante octubre. Además, acumuló tres meses consecutivos de expansión y registró un crecimiento promedio mensual del 1,7% durante ese período.

Uno de los factores que explicaron la emisión de pesos fue la compra de divisas. El Banco Central compró USD 1.396 millones durante octubre, una operación que inyectó liquidez en el mercado local.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria absorbió parte de esos fondos mediante operaciones de mercado abierto y acuerdos de recompra (repos). El panorama monetario de octubre mostró comportamientos diferentes.

De esta forma, la expansión de la base monetaria y del crédito refleja que la economía ya no enfrenta un freno monetario —tal como analizan los especialistas en materia económica—, aunque la recuperación de la actividad todavía transita un camino más lento

Mientras los depósitos a plazo fijo y la base monetaria crecieron en términos reales, los medios de pago transaccionales retrocedieron. En el crédito, la expansión de las líneas comerciales e hipotecarias marcó un contraste con la caída de las financiaciones al consumo.