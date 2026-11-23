Las tasas llegan al 24% anual y permiten obtener $150.000 en 30 días con una inversión desde $7,6 millones, según el banco elegido

Para ganar $150.000, se necesitan invertir entre $7.6M y $12M; los bancos más altos ofrecen un 24%.

La tasa de interés que ofrecen los bancos por los plazos fijos tradicionales presenta diferencias importantes entre entidades. Mientras algunos pagan una tasa nominal anual (TNA) del 24%, otras entidades ofrecen rendimientos de entre el 15% y el 19%.

En ese contexto, un ahorrista que busca generar $150.000 en intereses durante 30 días necesita invertir desde aproximadamente $7,6 millones en las entidades que ofrecen las tasas más altas, mientras que, en algunos casos, supera los $12 millones de capital requerido.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $150.000

Los cálculos dependen de la tasa nominal anual que abona cada banco. Para una colocación a 30 días, con una TNA del 24%, se necesitan aproximadamente $7.604.167 para obtener $150.000 de intereses brutos.

En cambio, cuando la tasa baja al 22%, el capital necesario asciende a $8.295.455. Si la entidad ofrece una TNA del 19%, hay que depositar alrededor de $9.605.263 para alcanzar el mismo rendimiento. Estos son algunos ejemplos de cuánto dinero se necesita según la tasa ofrecida:

TNA del 24%: $7.604.167

TNA del 23,75%: $7.684.211

TNA del 23%: $7.934.783

TNA del 22%: $8.295.455

TNA del 20,75%: $8.795.181

TNA del 20,5%: $8.902.439

TNA del 19%: $9.605.263

TNA del 18,5%: $9.864.865

TNA del 17,5%: $10.428.571

TNA del 17%: $10.735.294

TNA del 15%: $12.166.667

Cuáles son las tasas que pagan los bancos

Las entidades financieras informan sus tasas de interés al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Actualmente, las propuestas más competitivas del mercado alcanzaban una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%.

El organismo cuenta con un comparador de tasas de plazos fijos online que permite consultar las propuestas de distintas entidades, tanto para clientes como para quienes todavía no tienen cuenta en esos bancos.

Entre las entidades que ofrecen ese porcentaje se encuentran Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba Compañía Financiera y Cocos. El escenario es diferente cuando se trata de los principales bancos. En estos casos, para colocaaciones a 30 días, se pagan las siguientes tasas:

Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA del 21%

Banco Macro: TNA del 19,50%

Banco Nación: TNA del 19,25%

Banco Galicia: TNA del 18,25%

Banco Credicoop: TNA del 18,50%

Banco Santander: TNA del 17,50%

Banco BBVA: TNA del 17%

Banco Ciudad: TNA del 17%

Banco Patagonia: TNA del 16%

También existen entidades que permiten constituir plazos fijos sin tener previamente una cuenta bancaria. En este segmento, las tasas más elevadas llegan al 24% anual, con propuestas de Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba y Cocos.

Otras alternativas eran Banco Mariva y Crédito Regional, con una TNA del 23,75%, y Banco del Sol y Banco VOII, con el 23%. Banco Provincia, Banco Dino, Banco Hipotecario, Bibank y Ualá ofrecen un 22% para quienes no eran clientes.

Las condiciones pueden variar según la entidad, el canal de contratación y el monto mínimo exigido. Por eso, antes de constituir el depósito conviene consultar la tasa vigente y los requisitos de cada banco.

Por qué se dice que el plazo fijo no da ganancias en términos reales

Para que un plazo fijo genere beneficios en terminos reales, debe ofrecer un rendimiento por encima de la inflación. Como mencionamos anteriormente, la tasa más alta relevada para los plazos fijos tradicionales, del 24% nominal anual, por lo que ofrece un rendimiento aproximado del 1,97% en una colocación a 30 días.

Dicho porcentaje queda por debajo de la inflación de octubre, que fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La diferencia se amplía con las entidades que pagan tasas más bajas.

Por ejemplo, una TNA del 19% representa un rendimiento cercano al 1,56% en 30 días, mientras que una del 17% equivale a alrededor del 1,40%. En consecuencia, incluso las propuestas más competitivas quedan por debajo del último dato mensual de inflación.

Esto significa que, aunque un ahorrista pueda obtener intereses, este no compensa la perdida del poder adquisitivo de su capital.