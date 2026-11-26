Bonos en pesos, deuda en dólares y acciones argentinas forman parte de las tres carteras que recomienda PPI para invertir $1 millón este noviembre

Con bonos argentinos bajo presión y las acciones del Merval todavía lejos de sus mejores precios, todavía hay oportunidades para inversores. Sin embargo, no todos están dispuestos a correr los mismos riesgos con sus ahorros. Mientras algunos prefieren inversiones más estables, otros están dispuestos a soportar fuertes caídas si eso les permite buscar mayores ganancias.

En este escenario, Portfolio Personal Inversiones (PPI) presentó sus carteras recomendadas para noviembre de 2026, con tres propuestas que apuntan a diferentes perfiles. La primera busca cuidar el dinero y reducir los riesgos, la segunda combina bonos con algunas acciones argentinas y la tercera apuesta más fuerte por una recuperación del mercado local.

Con este panorama, iProfesional tomó las tres carteras de PPI y realizó un ejercicio hipotético para mostrar cómo podría distribuirse una inversión inicial de $1 millón. La idea, en sí, es llevar las recomendaciones del mercado a números concretos y entender qué cambia cuando se decide asumir más o menos riesgo.

Cartera conservadora de PPI: cómo invertir $1 millón con menor riesgo

La primera propuesta de PPI está pensada para quienes prefieren cuidar sus ahorros antes que salir a buscar grandes ganancias. Esto no significa que el dinero no pueda perder valor, sino que la estrategia intenta reducir los movimientos bruscos y concentrarse en inversiones que ofrecen pagos de intereses bajo condiciones conocidas.

Por eso, la cartera conservadora no incluye acciones argentinas. En su lugar, el bróker eligió una combinación de bonos del Estado, deuda provincial y obligaciones negociables (ONs), que son instrumentos mediante los cuales las empresas toman dinero prestado de los inversores y se comprometen a devolverlo junto con los intereses correspondientes. La mayor parte del dinero se destina a inversiones en dólares. De hecho, el 60% se reparte entre deuda de cuatro empresas vinculadas principalmente al sector energético y de infraestructura. Otro 25% queda en bonos públicos denominados en dólares, mientras que el 15% restante se coloca en un bono que ajusta por inflación.

Así se repartiría $1 millón siguiendo la cartera conservadora de PPI:

ON Genneia (GN49D): 15% — $150.000.

(GN49D): — ON Vista (VSCXD): 15% — $150.000.

(VSCXD): — ON Tecpetrol (TTCDD): 15% — $150.000.

(TTCDD): — ON VMOS (VMC1D): 15% — $150.000.

(VMC1D): — Boncer 2027 (TZXM7): 15% — $150.000.

(TZXM7): — Bono San Juan 2035 (SJ05D): 15% — $150.000.

(SJ05D): — Bonar 2030 (AL30D): 10% — $100.000.

Lo interesante de esta distribución es que $850.000 quedarían colocados en instrumentos denominados en dólares, una decisión que permite mantener buena parte de la inversión vinculada a esa moneda. Los otros $150.000 se destinan a un bono ajustado por CER, cuyo capital se actualiza siguiendo la evolución de la inflación.

La elección de este último instrumento se debe a que PPI considera que el mercado está descontando una desaceleración de la inflación más rápida de la que realmente podría producirse. Si los precios siguen aumentando por encima de esas expectativas, los bonos CER podrían resultar más atractivos frente a otros títulos en pesos que pagan una tasa fija.

Otro punto importante es que el dinero no queda concentrado en una sola empresa. Al repartir la inversión entre Genneia, Vista, Tecpetrol y VMOS, el riesgo también se distribuye entre distintos emisores, evitando así la dependencia a un único negocio.

Cartera moderada de PPI: cómo distribuir $1 millón

La segunda propuesta está dirigida a quienes quieren intentar ganar un poco más y pueden aceptar algunos movimientos en el valor de sus inversiones. A diferencia de la primera, esta cartera incorpora acciones argentinas, aunque mantiene la mayor parte del dinero en bonos.

En este caso, una parte del capital sigue invertida en instrumentos que pagan intereses, mientras que otra busca aprovechar una eventual suba del Merval. Si el mercado argentino mejora, las acciones podrían aportar ganancias adicionales, aunquem si ocurre lo contrario, la cartera también estará expuesta a esas caídas. En concreto, PPI propone destinar el 80% del dinero a bonos y el 20% restante a acciones, con una participación importante de deuda provincial y obligaciones negociables en dólares.

Dentro de las acciones, el bróker eligió solamente dos empresas: Banco Macro y Pampa Energía. La primera permite apostar por una recuperación del negocio bancario, mientras que la segunda ofrece exposición al sector energético argentino.

Así se distribuiría una inversión de $1 millón en la cartera moderada:

Bono Dual 2028 (TMVE8): 13% — $130.000.

(TMVE8): — Boncer 2027 (TZXM7): 7,5% — $75.000.

(TZXM7): — Bonar 2041 (AL41): 5% — $50.000.

(AL41): — ON Vista (VSCXD): 14% — $140.000.

(VSCXD): — ON Genneia (GN49D): 11% — $110.000.

(GN49D): — Bono San Juan 2035 (SJ05D): 19,5% — $195.000.

(SJ05D): — Bono Neuquén 2034 (NDG4D): 10% — $100.000.

(NDG4D): — Acción Banco Macro (BMA): 12% — $120.000.

(BMA): — Acción Pampa Energía (PAMP): 8% — $80.000.

En este caso, $200.000 quedarían invertidos directamente en acciones argentinas, mientras que los otros $800.000 se repartirían entre distintos bonos.

La presencia de Banco Macro se debe a que PPI sostiene que las acciones de los bancos argentinos se encuentran entre las más interesantes del mercado local después de las fuertes bajas de los últimos meses. Según sus cálculos, el sector cotiza a unas 0,8 veces su valor libros, frente a un promedio de 1,9 veces en otros países de la región.

Dicho de manera más simple, los bancos argentinos están mucho más baratos en relación con su patrimonio que sus pares regionales. Esto no garantiza que sus acciones vayan a subir, pero muestra que existe espacio para una mejora de los precios si la economía comienza a recuperarse y los inversores vuelven a confiar en el sector.

Por su parte, Pampa Energía permite sumar una empresa vinculada a uno de los sectores más importantes de la economía argentina. Su participación es menor a la de Banco Macro, por lo que la apuesta bancaria tiene más peso dentro de esta estrategia.

Cartera agresiva de PPI: cómo invertir $1 millón para buscar mayores ganancias

La tercera cartera es la que más se aleja de una estrategia defensiva y está pensada para inversores que pueden soportar caídas importantes y que no necesitan recuperar el dinero en el corto plazo. El objetivo es aprovechar una eventual mejora del mercado argentino, aunque eso implique asumir una mayor posibilidad de pérdidas.

En esta propuesta, las acciones pasan a representar el 34,5% del total, bastante más que el 20% de la cartera moderada. También aumenta la participación de los bonos en pesos, mientras que desaparecen las obligaciones negociables de empresas privadas.

El cambio tiene relación con la mirada que PPI mantiene sobre el Merval, en donde, después de la fuerte caída acumulada desde julio, el bróker considera que algunas acciones comenzaron a mostrar precios interesantes. Aun así, la sociedad de bolsa advierte que no alcanza con comprar cualquier empresa y esperar una recuperación general del mercado.

Por eso, la selección se concentra principalmente en bancos y empresas energéticas. Banco Macro y BBVA Argentina son las dos apuestas más importantes entre las acciones, seguidas por YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Así quedaría distribuido $1 millón siguiendo la cartera agresiva de PPI:

Bono Dual 2028 (TMVE8): 10,8% — $108.000.

(TMVE8): — Boncer 2027 (TZXM7): 10% — $100.000.

(TZXM7): — Boncer 2031 (TX31): 10% — $100.000.

(TX31): — Bonar 2041 (AL41): 10% — $100.000.

(AL41): — Bono San Juan 2035 (SJ05D): 24,7% — $247.000.

(SJ05D): — Banco Macro (BMA): 9,7% — $97.000.

(BMA): — BBVA Argentina (BBAR): 9,3% — $93.000.

(BBAR): — YPF (YPFD): 6,5% — $65.000.

(YPFD): — Pampa Energía (PAMP): 6% — $60.000.

(PAMP): 6% — TGS (TGSU2): 3% — $30.000.

Lo primero que llama la atención es la importancia que adquieren los bancos dado que, entre Macro y BBVA, PPI propone invertir $190.000 de cada millón, una señal de la confianza que mantiene en la posibilidad de que las acciones financieras recuperen parte de lo perdido.

Algo parecido ocurre con las empresas energéticas, aunque dependen de factores diferentes. YPF, Pampa Energía y TGS juntan otros $155.000 del portafolio y permiten apostar por el desarrollo del negocio de petróleo, gas y energía en Argentina.

De esta manera, $345.000 quedarían expuestos directamente a cinco acciones locales.

El resto del dinero tampoco queda completamente al margen de los riesgos del país ya que el bono de San Juan concentra $247.000, mientras que los títulos ajustados por inflación suman otros $200.000. A eso se agregan el TMVE8 y el AL41. Esta combinación permite buscar ganancias tanto a través de una eventual suba de las acciones como de una mejora en los precios de los bonos.

Por eso, PPI ubica esta estrategia dentro del perfil de riesgo alto y con un horizonte de largo plazo. No está pensada para alguien que pueda necesitar sus ahorros dentro de pocos meses ni para quien busque evitar las fluctuaciones del mercado.

¿Cuál de las tres carteras de PPI conviene elegir para noviembre?

Al comparar las tres propuestas de PPI, vemos que la principal diferencia está en cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. La cartera conservadora busca cuidar el capital y reducir los sobresaltos, mientras que la moderada incorpora acciones para intentar mejorar las ganancias. La agresiva, por su parte, apuesta más fuerte por una recuperación del mercado argentino, aunque también queda más expuesta a posibles caídas.

Sin embargo, no podemos perder de vista que estamos a las puertas de 2027, un año electoral en Argentina. La incertidumbre política podría empezar a pesar cada vez más sobre los precios de los bonos y las acciones. De hecho, PPI advierte que el mercado comienza a pensar en términos de "continuidad vs cambio", mientras que las dudas sobre el financiamiento del Tesoro siguen afectando a los títulos argentinos.

Pese a esto, después de la fuerte caída del Merval, el bróker señala que "el Merval acumuló una caída de 24,3% desde fines de julio, dejando valuaciones más atractivas". Sin embargo, aclara que "la selectividad será clave", especialmente en un mercado donde todavía faltan señales claras de recuperación económica.

Por eso, antes de invertir $1 millón, creemos que lo más importante es evaluar cuánto riesgo podemos asumir y durante cuánto tiempo estamos dispuestos a mantener el dinero invertido. Con un año electoral por delante, tendremos que encontrar un equilibrio entre las ganancias que buscamos y las posibles pérdidas que estamos dispuestos a soportar.