BCRA multó a una casa de cambios por realizar maniobras con el dólar blue durante el cepo

Una financiera quedó afuera del sistema tras detectarse maniobras para abastecer al mercado del blue con dólares obtenidos en forma legal

El Banco Central sancionó a otra casa de cambio por alimentar el circuito del dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández. La operatoria se extendió entre marzo y junio de 2023, en pleno cepo cambiario y con una brecha superior al 100% entre las cotizaciones.

La firma investigada es Mas Divisas SA, una ex agencia de cambio que movió más de u$s15,6 millones en operaciones con otros intermediarios. Las transacciones no tenían como destino a clientes finales. Todo se manejó en efectivo.

El mecanismo aprovechaba las restricciones del cepo cambiario y la diferencia de precios entre ambos mercados: dólares que se conseguían a precio oficial terminaban abasteciendo al mercado blue, donde podían venderse a una cotización mucho más alta.

El caso se suma a un esquema más amplio bajo investigación del BCRA. Ya hay sumarios concluidos contra otras tres casas de cambio por operaciones similares que totalizaron casi u$s1.000 millones entre 2022 y 2023.

Cómo funcionaba el circuito que canalizaba dólares al blue

El esquema era complejo pero efectivo. Los dólares ingresaban al circuito a través de bancos y operadores habilitados para operar en el mercado oficial. Allí se conseguían al precio regulado por el BCRA.

Luego venía el traspaso entre casas de cambio. Mas Divisas y otras entidades similares funcionaban como intermediarias. No atendían a clientes finales, sino que transferían las divisas a otros operadores.

El destino último de esas divisas era el mercado paralelo ilegal, donde la brecha permitía obtener una ganancia significativa. En algunos meses de 2023, la diferencia superaba el 100%: un dólar que se compraba a $200 oficial podía revenderse a más de $400 en el blue.

La clave del negocio estaba en la escala. Con millones de dólares pasando por estas vías, incluso una fracción de la brecha como ganancia generaba sumas importantes.

Las operaciones que detectó el Banco Central

En el expediente de Mas Divisas, el BCRA identificó compras por u$s15.627.166 y ventas por u$s15.735.291 entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023. Un período de apenas cuatro meses.

Las contrapartes eran otras casas de cambio: Jiménez y Montero, Majo Finanzas, Dieza, Concordia Inversiones, Marab y Cambio Posadas. Todas operaban en el mismo circuito.

La particularidad fue que todo se hizo con billetes. Los pesos se entregaban en efectivo y los dólares se recibían y revendían de la misma manera. Nada pasaba por el sistema bancario.

Esa modalidad tenía un objetivo: borrar la trazabilidad de los fondos. Sin registros bancarios, resultaba imposible conocer quiénes fueron los beneficiarios finales de las divisas.

El Central detectó además una anomalía en las contrapartes. Algunas de las casas de cambio que recibieron los dólares tenían balances con resultados negativos y quebrantos. Sin embargo, operaban por montos millonarios.

Qué argumentó la casa de cambio para justificar el efectivo

Mas Divisas había justificado el uso de efectivo por las dificultades para abrir cuentas bancarias. También mencionó el cierre de las que tenía.

En un acta de directorio, sus responsables aprobaron esa modalidad. La describieron como "la única" que encontraban para ejercer la actividad.

El BCRA no aceptó el argumento. Le había advertido a la firma que debía adecuarse a la normativa y abstenerse de continuar con esas operaciones. La casa de cambio siguió hasta fines de junio de 2023.

Para el organismo, los controles de la firma fueron deficientes. Se limitaron a dar una apariencia de legalidad a las transacciones, sin verificar realmente el origen y destino de los fondos.

Las multas millonarias y las inhabilitaciones

El Banco Central le impuso a Mas Divisas una multa de $3.279 millones. Las sanciones también alcanzaron a sus directivos.

Tomás Gonzalo Duarte, director y accionista minoritario, recibió una multa de $983,7 millones y seis años de inhabilitación. Ana María Navarro, accionista mayoritaria y dueña del negocio, quedó sancionada con $491,8 millones y tres años sin poder operar.

La firma había sido suspendida por 30 días en julio de 2023, cuando comenzó la investigación. Perdió definitivamente su autorización para funcionar en marzo de 2024.

El caso se suma a los sumarios concluidos por el BCRA contra Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, en los que se detectaron operaciones por casi u$s1.000 millones entre 2022 y 2023.

En esos expedientes, el organismo reconstruyó distintos tramos de un esquema que permitía sacar provecho de la brecha cambiaria. Dólares adquiridos en el mercado oficial eran canalizados hacia el circuito paralelo mediante estas casas de cambio intermediarias.