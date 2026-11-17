El bróker revisó sus estimaciones para YPF después del balance trimestral y calculó un importante potencial de suba para sus ADR en Wall Street

YPF volvió a despertar el interés de los analistas de la City después de presentar los resultados del tercer trimestre de 2026. La petrolera mostró una fuerte mejora frente al año pasado, aumentó su producción en Vaca Muerta y logró reducir su deuda. Estos avances llevaron a Allaria a revisar sus números y elevar el precio que espera para las acciones de la empresa hacia fines de 2027.

En este sentido, un reciente informe de Allaria puso especial atención en los cambios que YPF viene haciendo en su negocio. La petrolera dejó atrás buena parte de sus yacimientos tradicionales para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta, donde producir petróleo resulta cada vez más barato. Al mismo tiempo, prepara nuevos proyectos que le permitirían vender una mayor cantidad de crudo al exterior y aprovechar los ingresos que genera el sector energético.

Con este panorama, la sociedad de bolsa elevó su precio objetivo para los ADR de YPF hasta u$s85, frente a los u$s37,90 que tomó como referencia en su análisis. La diferencia representa un potencial de suba del 124% en dólares, aunque se trata de una estimación que depende de cómo evolucione el negocio y de las condiciones del mercado durante los próximos meses.

A cuánto podrían llegar las acciones de YPF según Allaria

La nueva estimación de Allaria dejó una perspectiva favorable para las acciones de YPF. En mayo, el bróker había calculado que los ADR podían alcanzar los u$s80, pero después de revisar el último balance y actualizar sus proyecciones decidió elevar ese valor a u$s85 para fines de 2027. Por eso, mantuvo su recomendación de compra y consideró que todavía existe un margen importante para que la petrolera gane valor en la Bolsa.

Para el mercado argentino, donde las acciones de YPF cotizan directamente en pesos, el informe estableció un precio objetivo de $16.150 por acción. Este valor también corresponde a fines de 2027 y depende, entre otros factores, de la evolución del tipo de cambio. Por ese motivo, el potencial de suba en pesos no necesariamente será igual al que se espera para los ADR negociados en Wall Street.

Para ponerle números, si una persona invirtiera u$s1.000 en ADR de YPF a u$s37,90 y el papel alcanzara los u$s85, su inversión pasaría a valer aproximadamente u$s2.243. En ese escenario, obtendría una ganancia cercana a u$s1.243, sin contar gastos de operación ni impuestos que pueda tener por operar la acción.

De todas maneras, el precio objetivo no significa que las acciones necesariamente llegarán a ese nivel. Es el valor que los analistas consideran razonable a partir de las ganancias que esperan para los próximos años, las inversiones previstas y los riesgos que enfrenta la petrolera. Si alguno de esos factores cambia, la estimación también podría modificarse.

Qué mostraron los últimos resultados de YPF

El balance del tercer trimestre fue uno de los principales motivos detrás de la revisión de Allaria. YPF ganó u$s1.196 millones entre julio y septiembre, una cifra muy superior a los u$s889 millones que esperaba el bróker. El resultado prácticamente igualó los u$s1.205 millones obtenidos durante el trimestre anterior y marcó una fuerte recuperación frente al mismo período de 2025, cuando había registrado pérdidas por u$s198 millones.

Las ventas también mostraron una mejora importante ya que la petrolera facturó u$s6.557 millones, un 41% más que un año atrás, gracias principalmente a los mayores precios que consiguió por sus productos refinados y al crecimiento de las exportaciones. En paralelo, las ganancias de su actividad habitual, medidas a través del EBITDA ajustado, alcanzaron los u$s2.503 millones, con una suba interanual del 84%.

Sin embargo, no todos los números mejoraron frente al trimestre anterior, por ejemplo, el EBITDA cayó 11% respecto de los tres meses previos y el margen del negocio pasó del 43% al 38%. Esto mostró que, aunque YPF ganó bastante más dinero que el año pasado, todavía enfrenta cambios en los precios y costos que pueden afectar sus resultados de un trimestre a otro.

Otro dato que Allaria destacó fue la reducción de la deuda dado que, al cierre de septiembre, la deuda financiera neta bajó hasta u$s6.596 millones, un 14% menos que en junio. Además, la empresa generó u$s901 millones de caja libre durante el trimestre, aunque parte de ese dinero provino de cobros relacionados con la venta de activos. Esta mejora le permitió llegar a una posición financiera más sólida mientras prepara inversiones de gran tamaño.

Vaca Muerta explica buena parte del optimismo

Una de las principales razones por las que Allaria mantiene una mirada positiva sobre YPF es el crecimiento de su producción de petróleo no convencional. La empresa lleva varios años vendiendo yacimientos tradicionales para destinar más recursos a Vaca Muerta, donde encuentra mejores oportunidades para aumentar la extracción y reducir los costos.

Los últimos números mostraron que esa estrategia empezó a dar resultados y, durante el tercer trimestre, YPF produjo 224.100 barriles diarios de petróleo shale, un 32% más que en el mismo período del año pasado. Esa producción ya representó el 86% de todo el crudo extraído por la petrolera, una proporción que podría seguir aumentando a medida que termine de desprenderse de sus campos convencionales.

Producir más petróleo no es la única ventaja, el costo promedio de extracción bajó a u$s7,80 por barril equivalente de petróleo, mientras que en las principales áreas de Vaca Muerta se mantuvo en u$s4,20. Esto significa que YPF necesita gastar menos para obtener cada barril, algo que le permite ganar más dinero cuando los precios internacionales acompañan y resistir mejor una eventual caída del crudo.

Allaria espera que este crecimiento continúe durante los próximos años y, para fines de 2026, calcula que la producción de shale podría alcanzar un ritmo de 250.000 barriles diarios. Para 2027, trabaja con un promedio de 290.000 barriles diarios, aunque considera que ese número podría mejorar si avanzan los nuevos proyectos de inversión.

El precio del petróleo también juega a favor

El otro cambio importante del informe estuvo relacionado con el precio internacional del petróleo. Allaria revisó al alza sus estimaciones para el Brent, uno de los valores de referencia utilizados en el sector, después de considerar los riesgos que persisten en Medio Oriente y las condiciones del mercado mundial.

Para el segundo semestre de 2026, el bróker pasó de esperar un barril de u$s83 a uno de u$s93,50, mientas que, para 2027, elevó su estimación desde u$s78 hasta u$s82.

De más esta aclarar que un petróleo más caro puede beneficiar a YPF porque le permite obtener mayores ingresos por los barriles que vende al exterior, especialmente si continúa aumentando sus exportaciones.

Según los cálculos de Allaria, cada variación de u$s1 en el precio promedio del Brent puede modificar en aproximadamente u$s80 millones las ganancias operativas anuales de YPF, bajo determinadas condiciones de precios.

Con estas nuevas estimaciones y la incorporación de los resultados de YPF Luz, Allaria elevó su proyección de EBITDA para 2027 hasta u$s9.778 millones, frente a los u$s8.809 millones que esperaba anteriormente. Sin embargo, si el precio del petróleo termina siendo menor al previsto, parte de esa mejora podría perderse.

Qué puede pasar con YPF durante 2027

Además del petróleo, YPF tiene por delante una oportunidad importante en el negocio del gas natural licuado. El proyecto Argentina LNG, que desarrolla junto con ENI y XRG, prevé inversiones por u$s51.000 millones a lo largo de varios años y apunta a generar exportaciones de gas y líquidos por unos u$s10.000 millones anuales desde 2033.

La próxima fecha importante será el 30 de noviembre de 2026, cuando está previsto que se anuncie la decisión final de inversión. Allaria aclaró que todavía no incluyó ese proyecto en sus estimaciones, por lo que su avance podría abrir una nueva etapa para el negocio de YPF, aunque también exigirá una gran cantidad de dinero y varios años de trabajo.

Más allá de esto último, con este panorama, creemos que YPF tiene argumentos para seguir ganando valor en el Merval durante 2027, aunque buena parte de ese potencial dependerá de que los proyectos previstos avancen según lo esperado. Vemos una petrolera que produce cada vez más, logra reducir sus costos y se prepara para vender más petróleo al exterior. Sin embargo, también sabemos que el precio internacional del crudo y el ritmo de las inversiones pueden cambiar las perspectivas.

Por eso, más allá del optimismo de Allaria y su objetivo de u$s85 por ADR, consideramos que la verdadera prueba para YPF será demostrar que el crecimiento de Vaca Muerta puede traducirse en mayores ganancias de manera sostenida.