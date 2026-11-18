Banco Nación ofrece reintegros en cadenas de supermercados y estaciones de servicio. Qué días comprar, cuáles son los topes y cómo pagar

Jubilados que cobran en el banco obtienen 5% extra en supermercados. Consultar bases antes de comprar.

Hay reintegros del 20% en combustibles los viernes, vigentes por varios años en estaciones adheridas.

Durante el mes de noviembre, el Banco Nación establece una serie de reintegros y descuentos para sus clientes en supermercados, mayoristas y estaciones de servicio. Las promociones ofrecen beneficios de hasta el 25%, aunque cada comercio establece sus propios límites, valores mínimos y medios de pago habilitados.

Dentro de las opciones disponibles se encuentran descuentos en Coto, ChangoMás, Día, Vea y Disco, además de reintegros en consumos como combustibles a distintas estaciones de servicio. A su vez, existen beneficios adicionales para jubilados que cobran sus haberes en el banco.

Los descuentos de Banco Nación en supermercados y mayoristas

Las promociones disponibles varían según el día de compra. Los lunes, ChangoMás ofrece un 20% de descuento, con un límite de reintegro de $25.000 por mes y una compra mínima de $75.000.

El beneficio alcanza las operaciones tanto presenciales como online, con vigencia hasta el 30 de noviembre inclusive. A su vez, los martes, Coto ofrece un 25% de descuento a través del pago con QR.

A su vez, el Mayorista Nini tiene un 20% de reintegro los jueves, con un límite de devolución de $20.000 y sin un monto mínimo de compra informado. Los viernes y sábados, el supermercado Día ofrece un 20% de reintegro, con una compra mínima de $35.000 y un tope mensual de $20.000 por clientes.

En paralelo, Vea ofrece un 20% los viernes, con un mínimo de compra de $100.000 y un límite de devolución de $25.000 por mes. Disco también ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados. En dicho caso, la compra mínima es de $100.000 y el tope de reintegro llega a $25.000 por banco durante el mes.

El reintegro del 20% en combustibles y el beneficio extra para jubilados

Los clientes del Banco Nación también pueden acceder a un 20% de reintegro en estaciones de servicio adheridas los viernes. La promoción cuenta con un tope de devolución de $10.000 por cliente al mes y se encuentra vigente hasta el 31 de enero del 2027.

El beneficio alcanza a empresas como Axion, Dapsa, Gulf e YPF. En Shell se agrega un 5% extra, con un tope de reintegro de $3.000 mensuales. Por otra parte, los jubilados y pensionados de ANSES que perciben sus haberes en el banco pueden acceder a un 5% extra en supermercados adheridos, de lunes a viernes.

El reintegro es de $5.000 por semana y tiene un tope de $20.000 por mes. Alcanza a empresas como Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco, Vea, La Anónima, Josimar y Día. Para acceder se debe pagar con tarjetas habilitadas del banco a través de MODO desde BNA+ y escanear el código QR respectivo.

Para aquellos jubilados que tengan cuenta en el Nación, pero no cobren sus haberes en el banco, pueden aprovechar las promociones que no exigen este requisito.

En este sentido, es recomendable que lo combinen con los descuentos y reintegros que ofrecen otros bancos en supermercados durante noviembre, ya que existe promociones adicionales con diferentes porcentajes y límites de devolución.

Cómo pagar con BNA+ MODO para acceder a los reintegros

Las condiciones varían según el comercio y la promoción. En el caso de los beneficios que requieren MODO, los clientes tienen que vincular sus tarjetas del Banco Nación a la aplicación BNA+ y seleccionar el medio de pago habilitado al escanear el código QR.

Es importante tener en cuenta que los reintegros no se acreditan en el momento, sino que suele ser en un plazo de 30 días hábiles para recibir los fondos en la cuenta monetaria asociada.

Asimismo, en algunos casos se exige no abonar con saldo en cuenta, sino especificamente con BNA+ MODO. Antes de hacer una compra es aconsejable consultar las bases y condiciones particulares de cada comercio.