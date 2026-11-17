El oro cayó 30% desde máximos históricos por el dólar fuerte, alza de tasas en EE.UU. y toma de ganancias de inversores.

El oro, uno de los activos tradicionalmente elegidos como refugio frente a las crisis económicas y financieras, atraviesa una fuerte corrección después de haber alcanzado máximos históricos. En apenas diez meses, el metal precioso pasó de superar los u$s5.590 por onza a cotizar por debajo de los u$s3.900, en un movimiento que sorprendió a inversores que habían ingresado al mercado durante el rally de principios de año. La suba del dólar, las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos y la toma de ganancias explican el retroceso.

El retroceso no significa necesariamente que haya desaparecido el atractivo del oro como reserva de valor. Sin embargo, modifica las expectativas de corto plazo y obliga a revisar los motivos que impulsaron la suba y los factores que ahora están presionando sobre su cotización.

De u$s5.594 a menos de u$s3.900: cuánto perdió el oro

El 29 de enero de 2026, el oro alcanzó un récord histórico de u$s5.594,82 por onza troy en el mercado internacional. La escalada había sido alimentada por la incertidumbre geopolítica, las compras de los bancos centrales, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y la búsqueda de cobertura frente a los riesgos monetarios, pero el escenario cambió. De hecho, el martes 17 de noviembre, la onza de oro al contado se ubicaba en torno a u$s3.885 después de haber tocado durante ruedas anteriores su nivel más bajo en más de un año. De esta manera, el metal acumula una pérdida de aproximadamente 30,6% respecto del récord de enero, equivalente a unos u$s1.710 por onza.

La corrección responde a una combinación de factores financieros y macroeconómicos que modificaron las expectativas de los inversores. Uno de los principales es el cambio de perspectivas sobre la política monetaria estadounidense. Los datos de inflación de octubre mostraron una suba de 0,4%, superior al 0,3% que esperaba el mercado. Esto reforzó la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva e incluso vuelva a subir las tasas de interés.

Este escenario perjudica al oro porque, a diferencia de los bonos o los depósitos, el metal no genera intereses. Cuando aumenta el rendimiento de los activos financieros en dólares, mantener oro se vuelve relativamente menos atractivo. Otro elemento es el fortalecimiento de la moneda estadounidense. El avance del dólar encarece el metal para los compradores que operan con otras monedas y reduce parte de su demanda internacional.

También influyó la suba del petróleo, que reavivó los temores inflacionarios y las expectativas de tasas elevadas durante más tiempo. A esto se sumaron las ventas de inversores que habían acumulado ganancias importantes durante el rally de comienzos de año.

La toma de ganancias se combinó con una reducción de posiciones especulativas y operaciones apalancadas, lo que amplificó el movimiento bajista.

Qué dicen los expertos sobre el desplome

Los analistas no atribuyen la caída a un único factor. Para Tai Wong, un analista independiente, el oro está teniendo dificultades para sostener sus recuperaciones porque los mercados de bonos siguen reflejando una postura restrictiva de la Reserva Federal. El especialista advirtió que, aunque el dato de inflación mayorista no fue tan elevado como el anterior, la inflación subyacente continúa siendo demasiado alta para las autoridades monetarias.

Por su parte, el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) identificó tres factores detrás de la corrección de octubre: el cambio de expectativas sobre las tasas de la Fed, la reducción de posiciones especulativas y un movimiento temporal de inversores que salieron de acciones y oro para refugiarse en bonos. Según su análisis, las posiciones netas de los fondos administrados en futuros de oro del mercado COMEX se redujeron en unos u$s7.000 millones, equivalentes a 53 toneladas, durante octubre.

Sin embargo, el organismo considera que el contexto actual no necesariamente anticipa una caída prolongada. Johan Palmberg, analista del World Gold Council, señaló que las condiciones para una recuperación son más favorables que las observadas durante otros grandes ciclos bajistas. El informe también destacó que los ETF globales respaldados por oro recibieron ingresos por u$s3.000 millones durante octubre, equivalentes a 19 toneladas, pese a la caída de las cotizaciones.

En otra mirada, los analistas de Standard Chartered, sostuvo que espera una etapa de consolidación y posterior recuperación a medida que el mercado vuelva a concentrarse en la desdolarización y el deterioro del poder adquisitivo de las monedas.

Por su parte, la encuesta de Reuters entre 30 analistas y operadores publicada en octubre ubicó la previsión mediana del oro en u$s4.495 por onza para el promedio de 2026 y u$s4.650 para 2027. Es decir, las estimaciones todavía contemplan una recuperación respecto de los valores actuales.

Cuánto cuesta el oro en Buenos Aires

La caída internacional también se refleja en las cotizaciones locales, aunque el precio en pesos depende del tipo de cambio utilizado y de los márgenes comerciales. Como referencia, la cotización técnica del oro puro de 24 quilates se ubicaba en aproximadamente $196.226 por gramo, en tanto que para otras purezas, los valores de referencia eran de alrededor de $179.923 para el oro de 22 quilates y $147.317 para el de 18 quilates. Se trata del valor teórico del contenido de oro de cada pieza, no necesariamente del precio al que un banco vende un lingote o compra una moneda.

Qué bancos venden oro y qué hay que tener en cuenta

Existen distintas alternativas para quienes quieren incorporar oro físico a sus ahorros. Entre las entidades bancarias que comercializan este metal aparecen Banco Ciudad, Banco Piano y Banco Supervielle, con propuestas que presentan diferencias en cuanto al origen de los lingotes, la certificación, las modalidades de compra y la posibilidad de custodia.

Banco Ciudad: lingotes nacionales y servicio de guarda. El Banco Ciudad comercializa lingotes de oro fino de elaboración nacional, con una pureza de 999 milésimas. Su línea incluye piezas de 1, 5, 10, 50 y 100 gramos. La entidad fiscaliza el proceso de elaboración y entrega un comprobante por cada operación. Uno de sus diferenciales es el servicio de guarda Oroguar, destinado a los lingotes adquiridos en el propio banco. De esta manera, el comprador puede optar por retirar el metal o dejarlo bajo custodia de la entidad.

Para operar se requiere DNI y CUIT o CUIL. También puede solicitarse documentación que justifique el origen de los fondos, de acuerdo con la normativa vigente. La entidad dispone de información y cotizaciones a través de su página institucional.

Banco Piano: lingotes y monedas internacionales. Banco Piano es otra de las entidades especializadas en la comercialización de oro físico. Su propuesta incluye barras de oro de distintos tamaños, con una pureza de 999,9 milésimas y certificación de autenticidad, además de monedas internacionales. Entre las alternativas aparecen monedas como la mexicana, la libra Elizabeth, el Krugerrand sudafricano, la chilena de oro y el ducado.

La operatoria se realiza presencialmente en sus filiales, con presentación del DNI. La entidad permite consultar cotizaciones y disponibilidad a través de sus canales de atención. Su casa central está ubicada en San Martín 347, en la Ciudad de Buenos Aires.

Banco Supervielle: lingotes suizos con certificación internacional. Supervielle es otro de los bancos que comercializan oro físico en Argentina y cuenta con una trayectoria importante en este segmento. Ofrece lingotes de origen suizo, con una pureza de 999,9 milésimas y certificación Good Delivery de la London Bullion Market Association (LBMA). Cada pieza cuenta con número de serie y certificado de autenticidad.

Una particularidad de su propuesta es que permite comprar tanto a clientes como a personas que no tienen cuenta en el banco. La operación puede iniciarse por internet y el retiro del metal se realiza en una sucursal habilitada. El pago se efectúa en dólares y existen condiciones cambiarias que deben verificarse antes de operar, especialmente si el comprador realizó operaciones de dólar MEP o contado con liquidación durante los 90 días previos.

Qué revisar antes de comprar un lingote

Más allá de la entidad elegida, hay varios aspectos que pueden determinar si la operación resulta conveniente y si el inversor podrá recuperar su dinero cuando decida vender. El primero es la pureza. Para una inversión en oro físico conviene priorizar barras de 999 o 999,9 milésimas, con certificación y reconocimiento internacional. El Banco Ciudad ofrece lingotes de 999 milésimas, mientras que Banco Piano y Supervielle comercializan barras de 999,9.

El segundo punto es el certificado de autenticidad. Es importante que el lingote tenga identificación, numeración individual y documentación que permita comprobar su procedencia. En el caso de barras importadas, también conviene verificar el reconocimiento internacional del refinador. Otro aspecto fundamental es el precio de recompra. No alcanza con conocer cuánto cobra el banco por vender el oro: hay que preguntar cuánto pagará si el cliente decide devolverlo. La diferencia entre ambas cotizaciones constituye un costo implícito de entrada y salida.

También hay que tener en cuenta el peso. Los lingotes pequeños permiten ingresar al mercado con menos dinero, pero pueden tener un costo comercial por gramo superior al de las barras más grandes. Por último, está la custodia. Guardar oro en una vivienda implica asumir riesgos de robo y pérdida. Por eso, la posibilidad de utilizar un servicio de guarda bancario puede ser una ventaja, aunque es necesario consultar sus costos, plazos y condiciones.

Cómo invertir en oro sin comprar lingotes: el ETF GLD

Para quienes quieren aprovechar los movimientos del oro sin tener que comprar, transportar y guardar el metal, existe una alternativa financiera: los ETF respaldados por oro físico. Uno de los más conocidos es SPDR Gold Shares, que opera en Estados Unidos bajo el símbolo GLD. Se trata de un fondo que busca replicar la evolución del precio del oro físico, descontando sus gastos operativos. Para respaldar las participaciones, el vehículo mantiene lingotes de oro custodiados en bóvedas especializadas.

En lugar de comprar un lingote, el inversor adquiere participaciones del fondo en el mercado bursátil. Su cotización sube o baja de acuerdo con la evolución del oro, aunque también influyen los gastos del vehículo y las condiciones de negociación. El fondo tiene un costo anual de administración de 0,40%.

En Argentina existe una alternativa adicional que es el CEDEAR del ETF GLD, que permite invertir desde una cuenta comitente local, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

El certificado cotiza en BYMA y puede negociarse en pesos o dólares. Según las referencias de conversión publicadas para el instrumento, 50 CEDEARs representan una participación del ETF subyacente. El inversor puede comprarlo a través de una sociedad de bolsa o ALyC autorizada, de la misma manera que opera acciones y otros CEDEARs.

La ventaja es que permite participar de la evolución del oro sin asumir los problemas de almacenamiento, seguridad y reventa del metal físico. Además, se puede entrar o salir de la inversión durante el horario bursátil. Sin embargo, hay diferencias importantes: el CEDEAR no representa un lingote que el inversor pueda retirar y su precio en pesos también está influido por el tipo de cambio financiero, la relación de conversión y la oferta y demanda del mercado local.

Por eso, aunque el ETF constituye una alternativa sencilla para obtener exposición al oro, no elimina los riesgos de una inversión en un activo cuyo precio puede registrar fuertes oscilaciones.

¿Es momento de comprar oro?

La corrección abre una discusión entre quienes consideran que el metal quedó a precios más atractivos y quienes creen que todavía puede haber nuevas bajas. La demanda de los bancos centrales, la diversificación de reservas internacionales y la incertidumbre geopolítica siguen siendo argumentos favorables para el oro en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo, la evolución de las tasas estadounidenses, el dólar y la inflación seguirá siendo determinante.

Para el inversor argentino también existe una diferencia entre comprar oro físico y hacerlo mediante un instrumento financiero. El primero permite tener el metal directamente, pero exige pagar una prima y resolver su custodia. El segundo facilita la operatoria y la liquidez, aunque incorpora riesgos bursátiles y cambiarios. Después de haber perdido más de 30% desde su máximo histórico, el oro vuelve a estar bajo la lupa. La incógnita es si se trata de una corrección dentro de una tendencia alcista de largo plazo o del comienzo de una etapa más prolongada de debilidad.