Evaluar la conveniencia de un destino requiere un presupuesto completo y personalizado, considerando que no existe una única ciudad ideal, sino factores que dependen de cada perfil laboral y familiar.

Mendoza, Concordia y Córdoba destacan como las opciones más accesibles al combinar precios competitivos en la canasta básica y el mercado inmobiliario, variando según cada necesidad particular.

Mudarse al interior exige analizar el costo integral, incluyendo alquileres, alimentos, servicios y transporte, más allá de la simple búsqueda de una mayor calidad de vida o ahorro económico.

Mudarse al interior del país dejó de ser solamente una alternativa vinculada con la tranquilidad o una mejor calidad de vida. Para muchas familias y trabajadores que pueden desarrollar su actividad a distancia, también representa una oportunidad de reducir gastos. Sin embargo, elegir dónde instalarse exige mirar bastante más que el precio de un alquiler, pues hay que sumar el costo de los alimentos, los servicios, el transporte y, para quienes buscan comprar una propiedad, el valor de la vivienda.

Un relevamiento de los precios de la calculadora de valor inmobiliario PropMove de los supermercados a noviembre de 2026 permite identificar varias ciudades que se destacan por sus costos relativamente bajos. Mendoza, Concordia, Córdoba, San Juan, San Luis y Salta aparecen entre las alternativas más competitivas, aunque no necesariamente por las mismas razones

La diferencia es importante: una localidad puede tener alquileres económicos, pero una canasta de alimentos más cara; otra puede ofrecer viviendas accesibles para comprar, pero requerir mayores gastos de transporte o climatización.

Mendoza, Concordia y Córdoba: dónde se consiguen los alimentos más baratos

Uno de los datos más interesantes surge de comparar los precios de los supermercados. Laplataforma Cuánto Cuesta, que procesa información de 27 cadenas y 2.818 sucursales a partir de los datos informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentino (SEPA), elaboró una canasta de referencia de 23 productos con valores al 15 de noviembre.

El promedio nacional de esa canasta se ubicó en $74.057. Sin embargo, existen diferencias importantes entre localidades. Mendoza encabezó el grupo de las ciudades más económicas, con precios 9,2% inferiores al promedio nacional. Le siguieron Concordia, con una diferencia negativa del 7,1%, Córdoba, con el 6,9%, y Colón, en la provincia de Córdoba, con el 6,7%.

En términos de dinero, esa canasta de referencia equivaldría a unos $67.244 en Mendoza, $68.799 en Concordia y $68.947 en Córdoba. Son estimaciones calculadas a partir del índice publicado, no presupuestos mensuales de una familia. También aparecen con precios inferiores al promedio San Juan, San Luis, Salta y Río Cuarto. En cambio, Viedma, Comodoro Rivadavia y Neuquén figuran entre las localidades con alimentos más caros, con diferencias positivas de 4,9%, 4,9% y 2,9%, respectivamente.

La comparación permite observar que vivir en una ciudad patagónica puede implicar un costo mayor en el supermercado, aunque los ingresos y las oportunidades laborales de cada región también deben entrar en el análisis.

Alquileres: Concordia y Rosario, entre las opciones más económicas

El mercado inmobiliario ofrece otra perspectiva. Según el relevamiento de Aptología -actualizado al 17 de noviembre de 2026 y elaborado sobre avisos de propiedades publicados en distintos portales- Concordia presenta una mediana de alquiler de $550.000 mensuales. El valor incluye departamentos y casas y se basa en 117 avisos.

En esa ciudad entrerriana, un departamento o vivienda de un dormitorio tiene una mediana de $410.000 mensuales, mientras que una unidad de dos dormitorios se ubica en $575.000. Rosario también aparece entre las plazas con valores relativamente accesibles, pues la mediana general de los avisos relevados alcanza los $600.000 mensuales y para un departamento de un dormitorio, el valor mediano es de $500.000; para uno de dos dormitorios, de $700.000.

Mendoza presenta una mediana general de $700.000, con valores de $550.000 para una unidad de un dormitorio y $750.000 para dos dormitorios, en tanto que en Santa Fe capital, la mediana de alquileres llega a $700.000, mientras que en Córdoba asciende a $890.000. Estos valores corresponden a la totalidad de los avisos incluidos en cada ciudad, por lo que no deben confundirse con el precio de una vivienda de características idénticas.

La diferencia entre los mercados también se observa en el valor del metro cuadrado mensual: Concordia registra $7.561, Mendoza $10.000, Córdoba $11.923 y Rosario $12.500. Para dimensionar la brecha, el relevamiento nacional de Aptología ubica la mediana de alquiler en $870.000 mensuales. Por eso, Concordia, Rosario y Mendoza aparecen como alternativas competitivas para quienes buscan reducir el gasto de vivienda.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en el interior

Para quienes cuentan con ahorros o buscan instalarse definitivamente, el precio de compra también puede inclinar la decisión. Comprar un departamento en Mendoza cuesta una mediana de $116 millones. El valor corresponde a 389 avisos publicados y contempla unidades de distintos tamaños y características. Los departamentos de un dormitorio tienen una mediana de $94,25 millones, mientras que los de dos dormitorios alcanzan los $113,82 millones.

En Córdoba, la mediana de los departamentos publicados también se ubica en $116 millones. Las unidades de un dormitorio tienen un valor mediano de $97,18 millones y las de dos dormitorios, de $127,6 millones, en tanto que Rosario presenta una mediana de $130,5 millones para departamentos. En este caso, los inmuebles de un dormitorio se ubican en $114,55 millones y los de dos dormitorios, en $201,55 millones.

Otra referencia interesante surge del precio del metro cuadrado de casas y departamentos relevado por PropMove. En noviembre, el metro cuadrado de departamentos se ubicaba en u$s1.219 en Mendoza, u$s1.531 en Córdoba y u$s1.853 en Rosario. En casas, los valores eran de u$s739, u$s718 y u$s707, respectivamente.

Esto muestra que no siempre la ciudad con el alquiler más bajo es también la más conveniente para comprar. En Mendoza, por ejemplo, se combinan valores relativamente accesibles para departamentos con uno de los precios más bajos de alimentos.

San Juan, San Luis y Salta: alternativas que también aparecen en el mapa

El relevamiento de supermercados también muestra oportunidades en otras capitales provinciales, ya que por ejemplo, San Juan presenta una canasta de referencia 5,7% inferior al promedio nacional. San Luis registra una diferencia negativa del 5,5%, mientras que Salta se ubica 5,9% por debajo. Río Cuarto, en Córdoba, también aparece entre las localidades más económicas, con precios 6% inferiores al promedio.

En estas ciudades, sin embargo, la comparación inmobiliaria debe realizarse con más cuidado porque no todas cuentan con la misma cantidad de avisos y propiedades relevadas. Por eso, no sería correcto establecer un ranking definitivo de costo total sin contar con muestras equivalentes de alquileres, ventas y servicios.

En este contexto, San Miguel de Tucumán también merece atención, pues en un relevamiento de Reporte Inmobiliario difundido en septiembre, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes se ubicaba en $597.000, el menor valor entre las principales ciudades incluidas en aquella comparación. En el caso de tres ambientes, el promedio era de $896.250.

Transporte y servicios: los gastos que pueden cambiar el resultado

El precio del alquiler y de los alimentos no alcanza para determinar cuánto cuesta vivir en una ciudad, pues el transporte público y las tarifas de electricidad, gas, agua y otros servicios también pueden modificar el presupuesto.

En noviembre, el boleto urbano básico de Rosario se ubicaba en $2.150. Córdoba tenía una tarifa de igual valor, mientras que Santa Fe capital informaba un boleto de $2.111. La frecuencia del transporte, las distancias que debe recorrer cada persona y la necesidad de utilizar un vehículo particular pueden generar diferencias importantes.

En materia de servicios, no existe una factura única que permita comparar todas las ciudades. El monto depende del consumo, la categoría residencial, la distribuidora, los cuadros tarifarios provinciales y los subsidios aplicables. Además, el clima puede modificar considerablemente el gasto: en las regiones más frías aumenta la demanda de calefacción, mientras que en las zonas cálidas puede crecer el consumo eléctrico por refrigeración. Por eso, una familia que se muda debe calcular no solamente el alquiler o la cuota de una propiedad, sino también expensas, electricidad, gas, agua, internet, transporte y eventuales gastos de mantenimiento.

Qué ciudad conviene elegir para mudarse según cada presupuesto

La comparación permite identificar distintos perfiles de ciudades económicas. Concordia sobresale por la combinación de alquileres bajos y alimentos por debajo del promedio nacional. Mendoza ofrece una ecuación atractiva entre supermercados y precio de compra de departamentos. Córdoba también tiene alimentos económicos y valores de compra relativamente competitivos, aunque los alquileres pueden ser más elevados.

Rosario se destaca por su mercado de alquileres y una oferta inmobiliaria amplia, aunque el costo de compra de departamentos es superior al de Mendoza y Córdoba. San Juan, San Luis y Salta aparecen bien posicionadas en alimentos, pero requieren una comparación adicional de vivienda y servicios para determinar su costo integral.

En definitiva, no existe una única ciudad más barata para todos. Para una persona que alquila, el factor determinante puede ser el precio mensual de la vivienda; para una familia que busca comprar, el valor del metro cuadrado; y para quienes tienen ingresos ajustados, el costo de los alimentos y el transporte.

La mejor elección surge de combinar esos gastos con las posibilidades laborales, la infraestructura sanitaria y educativa, la conectividad y la calidad de vida. El interior ofrece alternativas con costos menores, pero la mudanza conviene evaluarla con un presupuesto completo y no solamente con el atractivo de un alquiler barato.