Los bancos ofrecen créditos de hasta $100 millones en noviembre de 2026. Cuáles son las tasas, los plazos y los requisitos para solicitarlos

Es clave comparar ofertas y evaluar capacidad de pago antes de solicitar.

El Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen préstamos personales de hasta $100 millones, $70 millones y $50 millones, respectivamente, en noviembre de 2026. Las tres entidades cuentan con líneas de financiamiento para trabajadores y, según el caso, jubilados e independientes, con plazos de devolución que llegan hasta los 72 meses y tasas de interés que varían según el banco y el perfil del solicitante.

Las diferencias también se observan en los requisitos de acceso y en los ingresos que cada entidad considera para determinar la capacidad de pago. Mientras que el Banco Nación permite destinar hasta el 35% de los ingresos netos al pago de la cuota, BBVA establece un límite del 30%. Banco Provincia, por su parte, ofrece una línea de hasta $50 millones para empleados del sector privado, estatales y jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

En cuanto a las tasas, el Banco Nación informa una TNA del 54% para quienes acreditan sus haberes en la entidad, BBVA aplica una TNA del 109% y Banco Provincia ofrece tasas fijas anuales de entre el 60,70% y el 74,20%.

Las condiciones de cada alternativa son diferentes y pueden incidir en el monto que finalmente obtiene cada cliente, el valor de las cuotas y el costo total del financiamiento. Por eso, antes de iniciar el trámite, es necesario conocer los requisitos, los plazos y las tasas de interés de cada propuesta.

Préstamo personal del Banco Nación: cómo acceder a $100 millones

El Banco Nación dispone de una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $100 millones. Está orientada principalmente a empleados en relación de dependencia y contempla un plazo máximo de devolución de 72 meses, equivalente a seis años.

Una de las condiciones que establece la entidad está relacionada con los ingresos del solicitante. La cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos, por lo que el monto que finalmente puede obtener cada cliente depende de su capacidad de pago y del nivel de endeudamiento que registre.

El banco también realiza una evaluación crediticia para determinar si corresponde aprobar la operación. En ese análisis considera los compromisos financieros existentes y los ingresos declarados por la persona que solicita el financiamiento.

Qué tasas de interés cobra el Banco Nación

Para los clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación, la entidad informa las siguientes condiciones financieras:

Tasa Nominal Anual (TNA): 54%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 69,59%

Costo Financiero Total (CFT) con TEA: 88,93%

Estos indicadores permiten conocer el costo del financiamiento desde distintas perspectivas. La TNA representa la tasa nominal aplicada al préstamo, mientras que la TEA contempla la capitalización de los intereses. Por su parte, el CFT incluye otros conceptos que inciden en el costo total de la operación.

El plazo de hasta 72 meses permite distribuir la devolución del capital y los intereses en un período de seis años. Sin embargo, la cantidad de cuotas y el importe mensual quedan sujetos a las condiciones aprobadas por el banco.

Cuáles son los requisitos para solicitar el préstamo

Las personas interesadas en acceder a esta línea deben presentar documentación que permita acreditar su identidad y sus ingresos. Entre los elementos requeridos se encuentran:

DNI del solicitante

Documentación necesaria para acreditar los ingresos

Certificado de Cumplimiento Censal, cuando corresponda

La entidad puede solicitar información adicional para completar la evaluación crediticia y verificar que se cumplan las condiciones de acceso.

Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación

El procedimiento puede realizarse por internet o de manera presencial en una sucursal. Los pasos generales son los siguientes:

Reunir el DNI y la documentación necesaria para acreditar los ingresos

Incorporar el Certificado de Cumplimiento Censal cuando corresponda

Iniciar la solicitud a través del sitio oficial del Banco Nación o concurrir a una sucursal

Completar la información requerida y esperar la evaluación de la entidad

Una vez aprobada la operación, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

El monto autorizado dependerá de la evaluación que realice el banco. Por eso, aunque la línea contempla un máximo de $100 millones, no todos los clientes pueden acceder necesariamente a esa suma.

Préstamo personal de BBVA: hasta $70 millones y financiación en 60 meses

BBVA ofrece préstamos personales para empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que sean clientes de la entidad. En noviembre de 2026, el monto máximo depende del canal elegido para realizar la solicitud.

Quienes gestionan el financiamiento mediante las plataformas digitales del banco pueden solicitar hasta $60 millones. En cambio, si realizan el trámite de manera presencial en una sucursal, el límite asciende a $70 millones.

El plazo máximo de devolución es de 60 meses, equivalente a cinco años. El crédito cuenta con tasa fija durante todo el período de financiación y utiliza el sistema de amortización francés, mediante el cual las cuotas se calculan sobre la base del capital pendiente y los intereses correspondientes.

El monto mínimo establecido para esta línea es de $1.000. La aprobación depende del cumplimiento de los requisitos y del análisis crediticio que realiza la entidad.

Cuáles son las tasas de interés de BBVA

Para noviembre de 2026, las condiciones financieras informadas para estos préstamos incluyen:

Tasa Nominal Anual (TNA): 109%

Tasa Efectiva Anual (TEA): hasta 183,86%, según el perfil crediticio del solicitante

La tasa efectiva puede variar de acuerdo con las características de cada cliente y las condiciones de la operación. Por eso, antes de confirmar la solicitud, resulta necesario consultar el costo correspondiente al monto y al plazo elegidos.

Otro aspecto que establece BBVA es que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del solicitante. Este porcentaje funciona como límite para evaluar la capacidad de pago.

Requisitos para acceder al préstamo personal de BBVA

La entidad establece diferentes condiciones de acuerdo con la situación laboral de cada solicitante. Los requisitos generales incluyen:

Tener entre 18 y 74 años

Acreditar una antigüedad laboral mínima de tres meses si se cobra el sueldo en BBVA

Contar con al menos un año de antigüedad laboral si se perciben los haberes en otra entidad bancaria

Demostrar un año de actividad en el caso de profesionales independientes

Acreditar dos años de antigüedad como monotributista o comerciante

Tener ingresos mensuales mínimos de $308.200

Cumplir con el límite de cuota, que no puede superar el 30% de los ingresos netos

Estos requisitos permiten determinar qué tipo de solicitantes pueden iniciar el trámite y bajo qué condiciones. La entidad también analiza el historial crediticio y la situación financiera de cada cliente antes de otorgar el dinero.

Cómo solicitar un préstamo personal de BBVA

El banco permite iniciar la gestión desde sus canales digitales. Para hacerlo, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al simulador de préstamos personales de BBVA

Seleccionar el monto que se desea solicitar y el plazo de financiación

Completar los datos personales que requiere la plataforma

Revisar las condiciones de la operación y aceptar los términos y condiciones

Enviar la solicitud para que el banco realice la evaluación correspondiente

Cuando la entidad aprueba el crédito, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del cliente. El importe disponible y las condiciones definitivas quedan sujetos al resultado del análisis crediticio.

Préstamo personal del Banco Provincia: hasta $50 millones para empleados y jubilados

El Banco Provincia también cuenta con una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $50 millones, con un plazo máximo de devolución de 60 meses.

Esta alternativa está destinada a trabajadores del sector privado, empleados estatales y jubilados que reciben sus haberes a través de la entidad. De esta manera, el banco contempla diferentes situaciones laborales dentro de su oferta de financiamiento.

A diferencia de las otras dos alternativas, la información disponible para esta línea presenta un rango de tasas fijas anuales que va del 60,70% al 74,20%. La tasa aplicable depende de las condiciones particulares del crédito.

Cuáles son las condiciones del préstamo del Banco Provincia

Los principales datos de esta línea de financiamiento son:

Monto máximo: $50 millones

Plazo de devolución: hasta 60 meses

Tasa fija anual: entre 60,70% y 74,20%

Destinatarios: trabajadores del sector privado, empleados estatales y jubilados que cobran sus haberes en Banco Provincia

El plazo de cinco años permite distribuir el pago del préstamo en hasta 60 cuotas. El importe que puede solicitar cada persona depende de las condiciones de la línea y de la evaluación que realice la entidad.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Provincia

Los clientes pueden iniciar el trámite mediante BIP Móvil o a través del Home Banking. Para gestionar la solicitud, deben seguir este procedimiento:

Ingresar a BIP Móvil o al Home Banking del Banco Provincia

Seleccionar la opción «Solicitar Préstamo»

Ingresar el monto que se desea obtener y el plazo de devolución

Leer las condiciones de financiación y aceptar los términos y condiciones

Confirmar la operación para completar la solicitud

La entidad procesa el pedido y determina las condiciones de otorgamiento según la situación del cliente y las características del crédito solicitado.

Qué diferencias hay entre los préstamos del Banco Nación, BBVA y Banco Provincia

Las tres entidades ofrecen financiamiento personal, pero presentan diferencias en los montos máximos, los plazos y las tasas de interés. Estos aspectos deben considerarse antes de elegir una alternativa.

El Banco Nación tiene el monto máximo más alto de las tres opciones analizadas, con hasta $100 millones y un plazo de devolución de 72 meses. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la TNA informada es del 54%, con una TEA del 69,59% y un CFT con TEA del 88,93%.

BBVA permite acceder a $60 millones mediante canales digitales y hasta $70 millones en sucursales. Su plazo máximo es de 60 meses y la TNA informada alcanza el 109%, mientras que la TEA puede llegar al 183,86%, de acuerdo con el perfil crediticio.

Por su parte, Banco Provincia ofrece hasta $50 millones, con un período de devolución de hasta cinco años y tasas fijas anuales de entre el 60,70% y el 74,20%.

Antes de solicitar cualquiera de estas líneas, conviene utilizar los simuladores disponibles y revisar el costo financiero total, el importe de las cuotas y las condiciones de contratación. También es necesario verificar si los ingresos permiten afrontar el compromiso mensual sin afectar el cumplimiento de otros gastos.

El monto máximo anunciado por cada banco representa un límite de financiación y no implica que todos los solicitantes puedan obtener esa cantidad. La aprobación y el dinero finalmente disponible dependen de los requisitos de cada entidad y de la evaluación de la capacidad de pago del cliente.