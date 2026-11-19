La compañía creadora de Claude debuta en Nasdaq y abre una nueva posibilidad para invertir en inteligencia artificial desde Argentina

La salida a bolsa de Anthropic, la compañía estadounidense creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, abre una nueva alternativa para los inversores argentinos que buscan participar del negocio de la IA sin necesidad de operar directamente en Wall Street. La empresa debutará en Nasdaq bajo el símbolo ANT y el mercado local prepara la habilitación de su CEDEAR para que pueda negociarse en pesos a través de BYMA.

La expectativa es importante: Anthropic fijó el precio definitivo de su oferta pública inicial (IPO) en u$s83 por acción, por encima del rango preliminar de entre u$s70 y u$s78. La colocación recaudó alrededor de u$s81.310 millones y llevó la valuación de la compañía a aproximadamente u$s1,5 billones, en uno de los mayores debuts bursátiles de la historia.

El interés por el nuevo papel también se explica por la expansión de Claude, especialmente en el segmento corporativo y en las herramientas de programación. Sin embargo, la elevada valuación y los costos de infraestructura plantean interrogantes sobre cuánto recorrido conserva la acción después de su estreno.

Cómo comprar el CEDEAR de Anthropic desde Argentina

Una vez que se complete la autorización regulatoria y BYMA habilite su negociación, los ahorristas podrán comprar el CEDEAR de Anthropic desde una cuenta comitente en una sociedad de bolsa argentina. En este caso, el procedimiento será similar al de otros certificados de compañías internacionales: ingresar a la plataforma del broker, buscar el instrumento por su nombre o ticker, consultar el precio de mercado y cargar una orden de compra.

La ventaja es que no será necesario abrir una cuenta en Estados Unidos ni transferir fondos al exterior. El inversor podrá operar desde Argentina, en pesos, sujeto a las condiciones de negociación que establezca cada intermediario.

Cuánto podría costar cada certificado

El certificado tendrá un ratio de conversión de 15 CEDEARs por cada acción de Anthropic. Esto significa que cada 15 certificados representarán económicamente una acción de la compañía que cotiza en Nasdaq. Esta relación de 15 a 1 tiene como objetivo que el inversor ingrese con un desembolso menor al que necesitaría para comprar una acción completa en Estados Unidos.

La relación es importante para entender el precio. Si la acción estadounidense se ubica en u$s83, cada CEDEAR tendrá una equivalencia teórica de aproximadamente u$s5,53 antes de considerar el tipo de cambio financiero y las diferencias propias de la negociación local.

Con ese valor de referencia, el precio en pesos dependerá principalmente de tres factores: la cotización de ANT en Wall Street, la evolución del contado con liquidación y la oferta y demanda del certificado en BYMA.

Por eso, no debe interpretarse un precio inicial estimado como un valor garantizado. Si la acción sube con fuerza durante las primeras ruedas, el CEDEAR también debería reflejar ese movimiento, aunque el comportamiento del dólar financiero puede amplificarlo o compensarlo.

De todos modos, conviene prestar atención al spread entre precios de compra y venta, la liquidez inicial y las comisiones del broker. En los primeros días de negociación de un CEDEAR nuevo pueden registrarse diferencias importantes entre el precio teórico y el efectivamente operado.

Qué esperan los analistas: potencial de suba y riesgos

Las perspectivas sobre Anthropic son positivas en cuanto al crecimiento de su negocio, aunque las valuaciones muestran escenarios muy diferentes. Uno de los análisis más relevantes es el de Morningstar, que estima un valor razonable para el capital de Anthropic de u$s1,7 billones. Esa valoración implica un potencial de aproximadamente 13% frente a la valuación de u$s1,5 billones alcanzada en la IPO.

La firma considera que la compañía está bien posicionada para capturar una porción importante del crecimiento de la inteligencia artificial, especialmente por su penetración en empresas y la posibilidad de integrar Claude en procesos de trabajo cada vez más complejos. En su escenario central, Morningstar proyecta que los ingresos de Anthropic crecerán a una tasa anual compuesta del 47% durante los próximos cinco años.

Pero el análisis también contempla escenarios extremos. En una hipótesis optimista, la valuación podría superar los u$s3 billones, impulsada por una adopción más acelerada de la IA en grandes empresas y una mayor participación de Anthropic en el mercado de software y servicios tecnológicos.

En el escenario más conservador, en cambio, el valor del capital podría caer hasta u$s500.000 millones. Esa estimación contempla una adopción más lenta, dificultades para expandir el negocio y una competencia más intensa. La distancia entre esos escenarios muestra que la acción puede ofrecer un potencial importante, pero también una exposición elevada a las expectativas del mercado.

El crecimiento de Claude y el desafío de ganar dinero

Los números de Anthropic explican buena parte del entusiasmo de los inversores. Según la información que consta en su presentación ante la SEC, los ingresos pasaron de u$s41 millones en 2023 a u$s386 millones en 2024 y u$s4.600 millones en 2025. Además, durante los primeros nueve meses de 2026, la facturación alcanzó u$s33.200 millones, con un crecimiento interanual del 1.206%.

Reuters informó que el ritmo anualizado de ingresos llegó a u$s81.000 millones al cierre de octubre. La compañía también contaba con 11.900 clientes que generaban al menos u$s100.000 anuales, una señal de su creciente penetración en el mercado corporativo.

Sin embargo, el crecimiento tiene un costo considerable. Anthropic destinó casi u$s9.000 millones a capacidad informática e infraestructura durante el primer semestre de 2026 y registró otros u$s5.000 millones en costos de computación durante el tercer trimestre. A esto se suman compromisos de gasto cercanos a u$s900.000 millones con proveedores de infraestructura, entre ellos Amazon y Google. Sin dudas que la capacidad de transformar ese crecimiento comercial en ganancias sostenibles será uno de los aspectos que Wall Street seguirá de cerca.

Qué recomiendan para entrar después del debut

El entusiasmo por la IPO no significa necesariamente que convenga comprar en la primera rueda. La colocación a u$s83 refleja el precio que pagaron los inversores adjudicados, pero quienes ingresen después deberán hacerlo al valor que determine el mercado. En el análisis de Ignacio Rosenfeld, especialista en empresas internacionales, un lanzamiento exitoso podría generar un efecto favorable sobre el conjunto de las tecnológicas.

El analista consideró que existe la posibilidad de un potencial intradiario de suba del 20%, que también podría impulsar a otras acciones del sector. Sin embargo, esa expectativa no constituye un precio objetivo ni garantiza que el movimiento se concrete.

Para el inversor argentino, una estrategia prudente consiste en observar las primeras ruedas, comparar la cotización del CEDEAR con su valor teórico y evitar pagar una prima excesiva por el entusiasmo inicial.

Anthropic representa una oportunidad para participar de uno de los negocios con mayor potencial de transformación de la economía mundial, pero su elevada valuación, los costos de infraestructura y la competencia con OpenAI y Google obligan a mirar más allá del crecimiento de Claude. La clave será determinar si la compañía puede convertir su liderazgo tecnológico y su expansión comercial en rentabilidad. De esa respuesta dependerá buena parte del recorrido bursátil de ANT y de su CEDEAR en Argentina.