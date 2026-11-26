Las billeteras compiten por los saldos en pesos y un nuevo jugador se incorporó con una tasa del 21% TNA, sujeta a un máximo de $1 millón remunerado

Comparada con otras opciones, rinde menos que un plazo fijo tradicional pero ofrece mayor liquidez inmediata. Es vital comparar tasas y techos de remuneración antes de elegir la billetera más rentable.

Aunque es competitiva, posee límites claros: al exceder el millón, el capital extra no genera intereses. Además, la tasa puede variar según el mercado, lo que exige monitorear cambios constantemente.

Reba lanzó una cuenta remunerada con 21% TNA para saldos entre $30.000 y $1.000.000. El beneficio se acredita diariamente, permitiendo disponer del capital sin necesidad de inmovilizarlo a plazo fijo.

La competencia por los pesos de los ahorristas sumó un nuevo protagonista. Mientras los bancos y las billeteras virtuales ajustan sus tasas para captar depósitos, Reba decidió meterse en la pelea con una cuenta remunerada que ofrece un rendimiento del 21% nominal anual (TNA), sin necesidad de constituir un plazo fijo ni realizar una inversión adicional.

La propuesta llega en un momento en el que cada punto de rendimiento cuenta. Con tasas que cambian constantemente, mantener pesos sin generar intereses implica resignar una oportunidad de obtener ingresos adicionales, especialmente cuando se trata de dinero destinado a gastos cotidianos.

En este escenario, Reba busca competir con nombres como Ualá, Naranja X, Fiwind y Carrefour Banco. Su principal atractivo consiste en generar intereses automáticamente sobre el saldo disponible, aunque, como pasa con la mayoría de las cuentas remuneradas: existe un límite que conviene conocer antes de transferir los ahorros.

Reba se suma a la competencia por los pesos

La entidad financiera, integrante del Grupo Transatlántica, lanzó su cuenta remunerada el 3 de noviembre con una tasa promocional del 21% TNA. En este caso, una vez que el cliente deposita dinero en su caja de ahorro en pesos y alcanza el monto mínimo establecido (de $30.000), comienza a generar intereses sin necesidad de activar una inversión.

A diferencia de un plazo fijo tradicional, los fondos permanecen siempre disponibles, permitiendo así realizar transferencias, pagar servicios o efectuar compras mientras el saldo continúa generando rendimientos.

Según las condiciones publicadas por Reba, la tasa promocional se aplica a saldos desde $30.000 y hasta un máximo de $1.000.000.

Los intereses se calculan diariamente sobre el saldo existente al cierre de cada jornada y se acreditan el siguiente día hábil, a partir de las 14:00hs.

La promoción tiene vigencia anunciada hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, esto no significa que el 21% permanecerá inalterado hasta entonces, ya que la propia entidad advierte que puede modificar la tasa diariamente según las condiciones del mercado -como pasa con el resto de billeteras virtuales-.

Aun así, no todos los clientes pueden acceder al beneficio y quedan excluidos aquellos que registren productos en mora con Reba o cuyas cuentas estén alcanzadas por medidas cautelares.

Cuánto se puede ganar con $1.000.000 en la cuenta de Reba

Para dimensionar la propuesta, conviene traducir ese 21% anual a pesos concretos. La TNA no representa una ganancia mensual del 21%, sino una tasa anual que se utiliza para calcular los intereses correspondientes a cada período. Si el rendimiento permaneciera constante durante 30 días, las ganancias aproximadas serían las siguientes:

$100.000 depositados: $1.726 de intereses.

depositados: $250.000 depositados: $4.315 de intereses.

depositados: $500.000 depositados: $8.630 de intereses.

depositados: $750.000 depositados: $12.945 de intereses.

depositados: $1.000.000 depositados: $17.260 de intereses.

depositados: $1.500.000 depositados: $17.260 de intereses.

Los cálculos utilizan interés simple, una base de 365 días y suponen que el capital permanece sin movimientos durante todo el período.

Como se puede observar depositar 1 millón o 1,5 millones produce el mismo interés, ¿por que pasa esto? porque la billetera tiene un límite de remuneración de 1 millón, esto quiere decir, que a partir del millón el excedente de pesos deja de generar intereses. Por eso siempre se recomienda poner pesos dejando margen para cobrar los intereses diarios sin pasarse del límite -ej: depositar $950.000 y que los intereses ganados por ese deposito sigan generando intereses-.

Cómo queda el ranking de billeteras virtuales

Aunque Reba ofrece un rendimiento competitivo, no lidera el ranking pero queda segundo en ofrecer una tasa alta sin pedir alguna condición especial. Y es que, según el relevamiento de ComparaTasas, varias entidades presentan tasas superiores, aunque algunas exigen determinados consumos o establecen límites de saldo.

Las principales alternativas son:

Fiwind: paga 25% TNA, con un máximo remunerado de $750.000, es la que más paga y sin pedir ningún tipo de condición para el usuario.

paga con un máximo remunerado de es la que más paga y sin pedir ningún tipo de condición para el usuario. Ualá Plus 2 : ofrece 24% TNA, hasta $1.000.000, pero requiere acumular $500.000 en consumos, gastos o inversiones dentro de la app .

: ofrece hasta pero . Banco BICA : remunera al 22% TNA los primeros $750.000, mientras que los saldos superiores pueden acceder a otros tramos con tasas menores.

: remunera al TNA los primeros mientras que los saldos superiores pueden acceder a otros tramos con tasas menores. Brubank Cuenta Max seleccionada : alcanza 22% TNA, hasta $2.000.000, aunque está disponible únicamente para clientes seleccionados.

: alcanza hasta aunque Reba: ofrece 21% TNA , con un máximo promocional de $1.000.000.

ofrece , con un máximo promocional de Carrefour Banco : paga 20% TNA, sin un límite de saldo remunerado informado, aunque establece un máximo de ingresos mensuales de $4.694.400.

: paga sin un límite de saldo remunerado informado, aunque establece Naranja X: ofrece 20% TNA, hasta $1.000.000.

ofrece hasta Ualá Plus 1 : paga 20% TNA, hasta $1.000.000, para usuarios que acumulen $50.000 en consumos, gastos o inversiones dentro de la app .

: paga hasta para usuarios que . Brubank Cuenta Max : remunera al 19% TNA, con un máximo de $1.000.000.

: remunera al con un máximo de Ualá: paga 19% TNA, para saldos desde $10.000 y hasta $1.000.000.

El ranking deja una primera conclusión: la tasa más alta no necesariamente representa la alternativa más conveniente para cualquier monto.

Por ejemplo, Fiwind encabeza la clasificación con 25% TNA, pero limita el capital remunerado a $750.000. Brubank, en cambio, alcanza un máximo de $2.000.000 en su versión seleccionada, aunque ofrece una tasa menor.

Por eso, antes de elegir una aplicación, resulta fundamental revisar qué parte del dinero efectivamente genera intereses y cuáles son las condiciones para acceder al porcentaje anunciado.

El detalle de Reba que puede hacerte perder rendimiento

Uno de los aspectos más importantes de la cuenta remunerada, y no solo de Reba, es su límite promocional de $1.000.000. Para entender su impacto, podemos imaginar una persona que dispone de $1.500.000 y pretende mantener todo ese dinero en Reba. Como se mostró al inicio:

Si la entidad remunerara los $1.500.000 al 21% TNA, el rendimiento simple durante 30 días alcanzaría aproximadamente $25.890.

Sin embargo, el beneficio del 21% está limitado a $1.000.000, cuyo rendimiento estimado para ese período es de $17.260.

Esto significa que los $500.000 adicionales quedan fuera de la tasa promocional y la diferencia entre remunerar todo el capital al 21% y aplicar ese porcentaje solamente sobre el máximo permitido alcanza $8.630 en 30 días.

Hay una aclaración importante: las condiciones oficiales de Reba indican que los saldos fuera del rango promocional continúan sujetos a la tasa ordinaria publicada por la entidad. Por lo tanto, esos $8.630 representan rendimiento que no se obtiene a la tasa del 21%, y no necesariamente la pérdida neta definitiva.

Además, existe otro efecto relacionado con la capitalización de intereses.

Cuando una persona mantiene $1.000.000 y recibe intereses diarios, esas ganancias se incorporan al saldo. Pero, como el capital ya alcanzó el máximo promocional, los intereses acreditados tampoco pueden generar nuevos intereses al 21% mientras el saldo permanezca en el límite.

Por ejemplo, si no existiera ese techo y la tasa se capitalizara diariamente, $1.000.000 podría producir alrededor de $17.405 en 30 días, frente a los $17.260 del cálculo simple. Esos $145 adicionales ilustran el efecto de los intereses sobre intereses que no se obtiene a la tasa promocional una vez alcanzado el tope.

El resultado muestra por qué conviene prestar atención a los límites y no solamente a las tasas publicitadas.

Reba frente a Mercado Pago y los fondos money market

La competencia no se limita a las cuentas remuneradas ya que también aparecen las aplicaciones que permiten invertir automáticamente en fondos comunes de inversión (FCIs) de corto plazo, conocidos como money market.

Según el relevamiento del 18 de noviembre, Mercado Pago mostraba una TNA estimada del 19,09%, mientras que Personal Pay, a través del fondo Delta Pesos Clase X, alcanzaba el 19,19%. Entre las alternativas con mayores rendimientos aparecían el fondo Premier Renta CP en Pesos de Supervielle, con 20,38%, y Vinci Compass Liquidez Clase F, disponible en Lemon, con 20,21%. El fondo Ualintec Ahorro Pesos, de Ualá, registraba 19,91%, mientras que el producto de ahorro de Cocos exhibía 18,16%.

La diferencia es que los rendimientos de los fondos money market son variables. Sus tasas anualizadas se calculan a partir de resultados pasados y no constituyen una promesa sobre lo que ocurrirá durante los próximos días o meses.

Reba -al igual que el resto de cuentas remuneradas-, por su parte, publica una tasa aplicable cierta a los saldos depositados, aunque también puede modificarla. Por eso, ambos rendimientos deben compararse teniendo en cuenta su funcionamiento y las condiciones de cada producto.

¿Conviene Reba o un plazo fijo tradicional?

La otra alternativa para obtener intereses por los pesos es el plazo fijo tradicional. Según las tasas informadas al Banco Central, distintas entidades ofrecen rendimientos superiores al 21% de la cuenta remunerada de Reba.

Para comparar ambas opciones, podemos tomar como referencia una inversión de $1.000.000 durante 30 días:

Plazo fijo de Reba: ofrece una TNA del 24%, equivalente a una ganancia aproximada de $19.726.

ofrece una TNA del 24%, equivalente a una ganancia aproximada de $19.726. Cuenta remunerada de Reba: paga una TNA del 21%, que representa alrededor de $17.260 de intereses en el mismo período, sin considerar capitalización.

paga una TNA del 21%, que representa alrededor de $17.260 de intereses en el mismo período, sin considerar capitalización. Diferencia de rendimiento: el plazo fijo permite obtener unos $2.466 adicionales por cada $1.000.000 invertidos durante 30 días.

el plazo fijo permite obtener unos $2.466 adicionales por cada $1.000.000 invertidos durante 30 días. Otros bancos: Banco BICA, Banco CMF y Banco de Comercio también informan una TNA del 24% para depósitos tradicionales a 30 días.

Disponibilidad del dinero: el plazo fijo tradicional exige mantener el capital inmovilizado hasta su vencimiento, mientras que la cuenta remunerada permite utilizarlo en cualquier momento.

el plazo fijo tradicional exige mantener el capital inmovilizado hasta su vencimiento, mientras que la cuenta remunerada permite utilizarlo en cualquier momento. Condiciones y límites: la tasa promocional de Reba se aplica a saldos de entre $30.000 y $1.000.000 y puede modificarse antes de finalizar su período de vigencia.

¿Con qué alternativa nos quedamos?

Si buscamos obtener el mayor rendimiento posible y sabemos que no necesitaremos los pesos durante los próximos 30 días, nos inclinamos por un plazo fijo que ofrezca una tasa superior. Sin embargo, si nuestra prioridad es mantener el dinero disponible para gastos cotidianos o imprevistos, la cuenta remunerada de Reba aparece como una alternativa interesante.

De todos modos, antes de decidir, creemos que vale la pena comparar las tasas vigentes y revisar los límites remunerados, porque una diferencia de pocos puntos porcentuales puede perder relevancia frente a la posibilidad de disponer del dinero cuando lo necesitemos.