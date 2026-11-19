La creadora de Claude debutará en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, con una colocación a u$s83 por acción y una valuación cercana a u$s1,5 billones

Su futuro dependerá de la expansión comercial, rentabilidad y cómo enfrente la intensa competencia en IA.

Anthropic sale en bolsa con una valuación récord de $1.5B, siendo un evento clave del mercado tecnológico.

La llegada de Anthropic a Wall Street marca uno de los acontecimientos más importantes del mercado tecnológico de 2026. La compañía fundada por Dario y Daniela Amodei, responsable del desarrollo de Claude, concretó una oferta pública inicial que la coloca entre las empresas tecnológicas de mayor valuación del mundo.

La operación se realizó a u$s83 por acción, por encima del rango inicialmente previsto, y permitirá recaudar aproximadamente u$s81.340 millones. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq el 19 de noviembre bajo el ticker ANT. La valuación resultante ronda los u$s1,5 billones.

Para los inversores argentinos, el interés pasa por una segunda posibilidad: acceder a la compañía a través de un CEDEAR, una vez que BYMA autorice su negociación y se establezcan las condiciones definitivas del instrumento.

La pregunta central para quienes quieran ingresar desde el primer día es si Anthropic tiene margen para seguir subiendo o si buena parte de sus expectativas ya está incorporada en el precio inicial.

Al respecto, hay tres escenarios que conviene considerar:

Un recorrido alcista. Si la compañía consigue mantener su expansión comercial, aumentar los ingresos corporativos y mejorar sus márgenes, podría sostener el interés de los grandes fondos internacionales. Claude compite en un mercado que todavía tiene un enorme potencial de crecimiento y en el que las empresas buscan incorporar inteligencia artificial a sus operaciones. Una suba inicial seguida de una corrección. Es un comportamiento frecuente en las IPO de compañías tecnológicas. La demanda inicial puede impulsar la cotización, pero después aparecen inversores que buscan realizar ganancias. Si la valuación resulta demasiado exigente frente a los resultados, la acción puede retroceder. Una caída más pronunciada. El riesgo aparece si el crecimiento de los ingresos no alcanza para justificar los costos de infraestructura, investigación y desarrollo. Anthropic necesita inversiones multimillonarias para sostener su capacidad de procesamiento y competir con sus rivales.

La empresa también deberá demostrar que puede transformar su expansión comercial en rentabilidad. Su prospecto ante la SEC advierte sobre los riesgos financieros, tecnológicos y competitivos de su negocio.

Qué enseñan las salidas a bolsa de Meta, Amazon, Uber y Airbnb

Para estimar qué podría suceder con Anthropic conviene mirar lo que ocurrió con otras grandes compañías tecnológicas cuando comenzaron a cotizar. La historia muestra que una IPO exitosa no garantiza una suba sostenida: algunas acciones atravesaron fuertes caídas iniciales antes de convertirse en grandes ganadoras, mientras que otras tardaron años en recuperar sus precios de colocación.

El caso de Amazon es particularmente interesante. La empresa comenzó a cotizar en 1997 y durante su primera jornada perdió terreno. Sin embargo, quienes mantuvieron las acciones atravesaron un período extraordinario de valorización: al cumplirse un año, acumulaban una suba del 281% respecto del primer cierre.

Meta ofrece el ejemplo contrario. Su debut en 2012 fue complicado y, al año, la acción acumulaba una caída del 31% desde su primera cotización de cierre. Sin embargo, con el paso del tiempo consiguió transformarse en una de las grandes ganadoras de Wall Street.

Uber también tuvo un comienzo difícil: perdió terreno en su primera rueda y todavía registraba un rendimiento negativo al cumplirse un año, mientras que Airbnb, por su parte, protagonizó uno de los debuts más espectaculares de los últimos años. Sus acciones terminaron la primera jornada de diciembre de 2020 con una suba aproximada del 113% respecto del precio de colocación.

La enseñanza para Anthropic es clara: el comportamiento de los primeros días no necesariamente anticipa el rendimiento de los siguientes meses o años. Una empresa puede tener un negocio extraordinario y, aun así, convertirse en una inversión poco atractiva si se compra a un precio demasiado elevado.

Qué esperan los analistas y cuáles son los riesgos

El atractivo de Anthropic está vinculado con su posición en uno de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento. Claude compite directamente con ChatGPT de OpenAI y con los desarrollos de Google, mientras que sus herramientas empresariales buscan ganar participación en programación, automatización y productividad.

No obstante, al tratarse de una compañía que recién comienza a cotizar, todavía no existe un historial bursátil suficiente para establecer un consenso de precios objetivo de los analistas sobre la acción pública. Las valoraciones privadas anteriores a la IPO tampoco deben confundirse con recomendaciones de compra posteriores al debut.

Hay cuatro variables que serán determinantes para evaluar su recorrido:

Crecimiento comercial: si Claude mantiene la incorporación de clientes corporativos y aumenta los ingresos recurrentes.

si Claude mantiene la incorporación de clientes corporativos y aumenta los ingresos recurrentes. Rentabilidad: si logra transformar su expansión en ganancias sostenibles.

si logra transformar su expansión en ganancias sostenibles. Competencia : cómo responde frente a OpenAI, Google y otros desarrolladores.

: cómo responde frente a OpenAI, Google y otros desarrolladores. Inversiones: cuánto capital necesita para sostener sus centros de datos y capacidad de procesamiento.

Otro punto importante es la relación con Amazon y Google, ya que ambas compañías mantienen vínculos estratégicos y comerciales con Anthropic, pero también compiten en el negocio de inteligencia artificial.

Además, Anthropic tiene una estructura de corporación de beneficio público, con compromisos de desarrollo responsable de inteligencia artificial. Su esquema de gobierno corporativo introduce particularidades que también deberán analizar los accionistas.

¿Conviene comprar Anthropic desde el primer día?

La salida a bolsa abre una oportunidad para participar del crecimiento de una de las compañías más importantes de la inteligencia artificial. Sin embargo, el precio de entrada será decisivo. Una valuación cercana a u$s1,5 billones supone expectativas muy elevadas. Para justificarla, Anthropic deberá sostener un crecimiento excepcional y demostrar que puede generar beneficios acordes con el capital que necesita invertir.

Para el inversor argentino, además, habrá que considerar el ratio definitivo del CEDEAR, los costos de operación, la liquidez del certificado y la evolución del dólar financiero.

La comparación con Amazon, Meta, Uber y Airbnb deja una conclusión: no alcanza con elegir una buena empresa; también importa cuánto se paga por sus acciones y cuánto tiempo se está dispuesto a mantenerlas.

Anthropic tiene potencial para convertirse en una de las grandes protagonistas de Wall Street. Pero su debut no elimina los riesgos de volatilidad, competencia y una valuación exigente. En este caso, la paciencia y el precio de entrada pueden ser tan importantes como acertar con la próxima gran compañía de inteligencia artificial.