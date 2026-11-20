La tercera edición de un relevamiento que se realiza desde 2022, entre jóvenes de 14 a 19 años, analiza cómo usan los medios de pago y el efectivo

La relación de los adolescentes argentinos con el dinero atraviesa una transformación marcada por la digitalización. Cada vez más jóvenes utilizan herramientas financieras para pagar, administrar sus gastos y operar con dinero, aunque persisten dificultades para desarrollar hábitos de ahorro, ya que ha descendido, como también para reconocer los riesgos del entorno digital. Así lo refleja la tercera edición del estudio sobre adolescentes y finanzas, realizado por Junior Achievement, el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y BBVA.

En el informe se analiza la evolución de los hábitos financieros de los jóvenes argentinos y los desafíos que plantea la digitalización. Entre los principales hallazgos, se destaca que la exclusión financiera cae a solo el 4% del total, que es el porcentaje que no tiene ningún instrumento financiero. Por lo que se redujo esta exclusión del 41% registrada en 2022 al 9% en 2024, y ahora al 4% en 2026.

Asimismo, la diferencia de acceso a instrumentos financieros entre adolescentes de nivel socioeconómico alto y bajo prácticamente desapareció. La principal puerta de entrada son las billeteras digitales, utilizadas por el 95% de los encuestados. En cambio, las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito y débito tienen una penetración menor y se mantienen estancadas, con un máximo del 27% de la utilización en este segmento de clientes de menor edad.

Solo el 44% de los jóvenes puede ahorrar

Y 7 de cada 10 jóvenes consideran que la educación financiera y económica debería fortalecerse en la escuela, una percepción que se mantiene en línea con los resultados de ediciones anteriores.

Un dato que genera cierta alerta es que solo el 44% consigue ahorrar y uno de cada cinco afirmó haber sido víctima de una estafa virtual.

El estudio, que relevó a 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país y sumó cuatro grupos focales, analiza la evolución del acceso, los hábitos y los conocimientos financieros entre 2022 y 2026.

La nueva edición registra una expansión sostenida de la inclusión financiera y pone el foco en las capacidades que los jóvenes necesitan para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

"Los resultados de esta tercera edición reflejan un avance importante en la inclusión financiera de los adolescentes. Ahora, el desafío es convertir ese acceso en más herramientas para decidir: enseñarles a administrar su dinero, comprender las opciones disponibles, reconocer los riesgos digitales y evaluar la información que reciben. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada en ese camino, siempre que se use de manera responsable y acompañe, sin reemplazar la educación", resaltó Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA en Argentina.

Los adolescentes y el mayor uso de billeteras digitales.

Adolescentes y finanzas

Las billeteras digitales también modificaron la forma de pagar: el 63% las utiliza como medio de pago más frecuente, frente al 50% en 2024 y al 11% en 2022.

En el mismo período, el efectivo perdió participación considerablemente y pasó del 42% al 26%. Es que en 2022, el efectivo era utilizado por el 83% de los adolescentes.

La billetera digital ganó protagonismo, especialmente entre los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos, donde alcanza al 77% como medio de pago. Entre los principales motivos de elección, el 81% destacó la facilidad de uso.

Los grupos focales muestran que estas aplicaciones también forman parte de la organización cotidiana del dinero: los adolescentes mencionan funciones para separar ahorros, establecer reservas y obtener rendimientos.

Sin embargo, una mayor bancarización digital no necesariamente se traduce en una mejor capacidad de ahorro ya que sigue siendo una práctica difícil de sostener. El 78% de los adolescentes manifiesta una actitud positiva hacia el ahorro: un 44% guarda una parte cada vez que recibe dinero, mientras que otro 34% ahorra ocasionalmente, pero reconoce que termina gastándolo.

La proporción de quienes ahorran sistemáticamente cayó cinco puntos porcentuales respecto de 2024, cuando alcanzaba al 49%.

La brecha también aparece por género: el 49% de los varones consigue guardar parte de sus ingresos, frente a una proporción menor entre las mujeres.

La confianza para administrar el dinero también muestra un retroceso, solo el 21% se siente plenamente confiado en sus capacidades, frente al 28% de la medición anterior. A su vez, aumentó del 12% al 15% el grupo que reconoce no saber cómo manejar su dinero y manifiesta interés en aprender.

Las diferencias socioeconómicas siguen marcando el nivel de conocimiento financiero: el 57% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo presenta un nivel bajo de conocimiento, frente al 40% de quienes pertenecen al nivel alto. Por edad y género, los resultados de conocimiento efectivo son similares. Las diferencias aparecen al analizar cómo evalúan los propios jóvenes sus capacidades .

En cuanto a la educación financiera, los padres y tutores siguen siendo la principal fuente de información: el 78% de los jóvenes recurre a ellos para aprender sobre dinero. No obstante, las redes sociales y los influencers ya ocupan un lugar relevante, con el 39%, seguidos por internet, con el 37%. La inteligencia artificial y los docentes aparecen bastante más relegados como fuentes de consulta.

Este cambio también plantea desafíos en materia de seguridad. Seis de cada diez adolescentes están expuestos a algún riesgo digital, asociado, entre otros factores, a una confianza excesiva en la información que circula en redes sociales o que brinda la inteligencia artificial, sin contrastarla con otras fuentes. Además, el 20% de los encuestados afirmó haber recibido una estafa virtual.

A la hora de tomar decisiones de inversión, los jóvenes muestran una mayor predisposición a confiar en fuentes especializadas y en su entorno cercano: el 82% consideraría asumir riesgos financieros siguiendo el consejo de personas expertas, mientras que el 77% lo haría a partir de recomendaciones de familiares.

Por último, el relevamiento también detectó una reducción en la exposición a las apuestas. Mientras que en 2022 el 54% señalaba que sus amigos apostaban, en 2026 esa proporción descendió al 39%. La práctica personal, en tanto, se mantiene en el 7%, sin cambios frente a 2024.