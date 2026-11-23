La cautela en el mercado es cada vez mayor. Ahora, los operadores sugieren desarme parcial del carry trade, estrategia en la que los inversores venden dólares para posicionarse en tasas de interés en pesos con el objetivo de recomprar más divisas posteriormente. La recomendación a sus clientes es alejarse de instrumentos en pesos para girar hacia activos más seguros. El motivo: la incertidumbre respecto a la elección de 2027 y el mal clima externo presionan al tipo de cambio, y probablemente seguirá la presión en la medida en que se acerquen los comicios. La estrategia luce cada vez más riesgosa.

La sugerencia llega después de varios meses de importantes ganancias en dólares mediante el carry trade. De hecho, de acuerdo con el informe de estrategia bursátil de Portfolio Personal Inversiones publicado en noviembre, en lo que va del segundo semestre esta estrategia fue una de las pocas ganadoras del mercado local: del 1 de julio al 17 de noviembre, medidos en dólares, el rendimiento de los bonos en pesos fue de hasta 4,7%. El resto de los segmentos arrojó pérdidas, liderados por las acciones argentinas, con un rojo promedio ponderado (Merval) de más de 30% en moneda dura.

Para obtener ganancias del carry trade en dólares es necesario que las tasas de interés en pesos superen el avance del tipo de cambio en el lapso en el que el inversor está posicionado. Ahora, con la creciente incertidumbre política, más las presiones externas, en el mercado dudan de que el precio del dólar siga tranquilo. De hecho, en los últimos días hubo fuertes movimientos alcistas: en lo que va de noviembre, el tipo de cambio oficial avanza 2%, muy cerca del rendimiento mensual de los títulos en pesos (alrededor de 2,5%), y en apenas una semana los dólares financieros repuntaron más de 4%.

Cabe recordar que el carry trade es una estrategia que se realiza a través de los siguientes pasos:

Vender dólares

Invertir los pesos en algún instrumento a tasa de interés (fija o variable)

En determinado momento que elija el inversor, desarmar la posición en pesos para volver a comprar divisas. Si la estrategia es ganadora, terminará con más dólares que al inicio

Riesgos del carry trade: por qué perdió atractivo en el semestre

Portfolio Personal Inversiones plantea que, después de un extenso período con importantes ganancias en dólares a través de estrategias de carry trade, llegó el momento de cerrar posiciones en pesos. Por lo menos, de manera parcial. En los últimos cuatro meses, el bróker de bolsa priorizó los instrumentos en pesos sobre los activos en dólares, como los bonos soberanos. Ahora, considera que llegó el momento de rebalancear la cartera y rotar desde pesos hacia títulos de deuda en dólares hasta lograr una posición más neutral.

"Desde mediados de julio, la mayoría de los bonos CER acumuló una ventaja relativa de entre 17% y 23% frente a los bonos Globales, al expresar sus rendimientos en dólares al CCL, superando incluso nuestras expectativas iniciales. La resiliencia del peso, aún en un contexto de fuerte corrección de la deuda soberana, fue determinante para este desempeño", afirma.

De acuerdo con sus cálculos, medidos en dólares, en la segunda mitad del año los instrumentos en pesos son los únicos que arrojan ganancias. El desempeño entre el 1 de julio y el 17 de noviembre, medido en moneda dura, exhibe una diferencia contundente:

Bonos CER en pesos (TZX27): +4,7%

Bonos dual en pesos (TTD26): +2,3%

Pesos no invertidos: -7%

Bonos Bopreal en dólares (BPOB7): -9,6%

Bonos Global en dólares (GD35): -17%

Bonos Bonar en dólares (AL41): -21,7%

Bonos provinciales en dólares (BA37D): -12,5%

Acciones argentinas (Merval): -32,3%

Por qué ahora el mercado prefiere salir del carry trade y pasar al dólar

"¿Qué nos lleva a revisar el posicionamiento? Si bien seguimos esperando cierta estabilidad cambiaria en el corto plazo, la fortaleza global del dólar, la debilidad del real brasileño y las mayores necesidades de financiamiento del Tesoro para 2027 aconsejan comenzar a reducir la exposición al carry trade desde una perspectiva de administración de riesgos. En paralelo, la reciente corrección de los Globales mejoró sus valuaciones y abrió espacio para un rebote táctico, aunque todavía resulta difícil identificar un catalizador inmediato", afirma PPI.

El bróker de bolsa considera oportuno tomar parte de las ganancias acumuladas en dólares a través de instrumentos en pesos. Al mismo tiempo, aumentar gradualmente la exposición a títulos de deuda soberana en dólares. Todo esto, remarca, sin abandonar por completo las estrategias de carry trade. Se trata de un rebalanceo de carteras para reducir la exposición a activos en pesos y equilibrarlos con instrumentos dolarizados.

El asesor financiero José Ignacio Bano desaconseja a sus clientes entrar al carry trade en este momento. Aclara que no espera una suba acelerada ni un salto abrupto del tipo de cambio, pero un avance moderado, con tasas en pesos en torno al 2,5% mensual, anularía rápidamente la ganancia esperada. Resalta que el precio del dólar está "muy atrasado" en comparación con la inflación, que en el año acumula el triple. Por lo tanto, sugiere mucha precaución al momento de encarar estrategias en moneda doméstica.

"El carry trade dio un muy buen resultado en los últimos meses. Sin embargo, en estos días vimos hacerse realidad todos los riesgos asociados, ya que una suba del tipo de cambio de una o dos semanas puede borrar las ganancias de quienes apostaron por esta estrategia durante varios meses", considera el analista Gastón Lentini. "Son pocas las empresas o personas que en esta instancia quedan haciendo carry. Sobre todo, con la cercanía de fin de año y 2027. Además, la fuerte devaluación del real brasileño le agrega más riesgo, porque nuestra moneda podría acompañar parcialmente esa tendencia", agrega.