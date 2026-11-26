Las tasas bancarias quedan por debajo de la suba de precios en Estados Unidos. Cuánto se gana con u$s10.000 y qué muestran los datos oficiales

Ante esto, es clave buscar alternativas de inversión para proteger el valor y preservar el capital.

Sus bajos intereses resultan en una pérdida real de poder adquisitivo, siendo inferiores al aumento de precios mensual.

Los plazos fijos en dólares no compensan la inflación de EE. UU., pese a su seguridad.

Depositar dólares a plazo fijo permite obtener intereses sin tener que renunciar a la seguridad que brinda la moneda estadounidense. Y, si bien los riesgos asociados son menores a los que tienen activos como los Cedears, al comparar el rendimiento de estas colocaciones con la inflación de Estados Unidos, los números muestran que los intereses no alcanzan para compensar la suba de precios.

De hecho, en octubre, los precios al consumidor estadounidense aumentaron un 0,4% frente al mes anterior, con ajuste estacional, según el Bureaur of Labor Statistics (BLS). En el mismo período, la tasa nominal anual promedio de los depósitos a plazo fijo en dólares de entre 30 y 44 días según el BCRA fue del 1,1%, lo que equivale a tan solo un 0,09% mensual.

Cuánto rinde un plazo fijo en dólares frente a la inflación

Con una TNA del 1,1%, el rendimiento aproximado de un depósito de u$s10.000 durante 30 días es de u$s9,04. En cambio, una suba de precios del 0,4% representa un aumento promedio de u$s40 en el costo de una canasta de bienes y servicios.

Por lo tanto, la tasa debería ser más del triple para cubrir la suba de precios. Asimismo, se debe tener en cuenta que la tasa que recibe cada ahorrista depende de la entidad, el plazo y el canal utilizado para constituir el depósito, por lo que los intereses finales pueden variar.

Por ejemplo, el Banco Nación informaba al 18 de noviembre una TNA del 0,75% para colocaciones tradicionales en sucursal de entre 30 y 59 días. Para operaciones electrónicas de personas humanas, la tasa ascendía al 1,25%.

Con una inversión de u$s10.000 durante 30 días en una colocación tradicional, esos rendimientos representarían aproximadamente u$s6,16 y u$s10,27 en intereses. De hecho, en el segundo caso, el resultado quedaría por debajo de los u$s40 que representa una inflación mensual del 0,4% sobre ese capital.

Qué inflación esperan para Estados Unidos en los próximos meses

Las perspectivas inflacionarias para los próximos meses también son relevantes al momento de evaluar el rendimiento de los depósitos en dólares. En su Informe económico de noviembre, U.S. Bank proyectó que el índice de precios al consumidor (CPI) aumentará un 3,5% durante 2026 y un 3,2% en 2027, según sus estimaciones anuales.

La entidad también prevé que la inflación continúe moderándose, aunque a un ritmo gradual. Estas proyecciones permiten dimensionar el desafío de preservar el poder adquisitivo de los ahorros en dólares, especialmente cuando las tasas que ofrecen los depósitos bancarios se ubican por debajo de esos niveles.

Alternativas e impacto de la inflación al depositar dólares

La comparación con la inflación estadounidense sirve como referencia para medir la evolución del poder adquisitivo de los dólares. De esta forma, se puede conocer si se están obteniendo intereses reales en "moneda dura" o si estos no compensan la pérdida de poder adquisitivo.

Para quienes buscan obtener intereses sin recurrir exclusivamente a un depósito bancario, también existen otras alternativas para hacer rendir los dólares sin dejarlos inmovilizados, como las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión.

Asimismo, es importante tener presente que el plazo fijo tradicional exige mantener el dinero depositado hasta el vencimiento, salvo que el producto contemple una modalidad de precancelación.

Por último, para colocaciones a largo plazo, como un año, es importante comparar las tasas que ofrece cada entidad financiera con la inflación estimada de Estados Unidos. De esta forma, se puede anticipar si es muy probable incurrir en pérdidas en términos reales o si, por el contario, los intereses obtenidos luego del plazo de colocación arrojarán ganancias.