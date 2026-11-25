Tras días de fuertes bajas en la deuda argentina, Comafi señaló un bono con potencial de suba del 36% y explicó qué tendría que pasar

Los bonos argentinos en dólares volvieron a quedar bajo presión y cerraron una semana complicada, marcada por fuertes caídas en sus precios y un riesgo país que superó nuevamente los 1.000 puntos básicos. La incertidumbre internacional, sumada a las dudas que todavía existen sobre Argentina, llevó a muchos inversores a desprenderse de sus títulos y dejó a buena parte de la deuda soberana en valores que no se veían desde hace varios meses.

Los bonos están avanzando en terreno negativo. Las pérdidas se acumularon a lo largo de noviembre y volvieron a poner sobre la mesa una discusión que aparece cada vez que la deuda argentina sufre una corrección importante: hasta dónde pueden seguir bajando los precios y si, después de semejante caída, empiezan a aparecer oportunidades para invertir.

En medio de ese escenario, Comafi publicó un informe en el que identificó un bono argentino con potencial para ganar hasta 36% hacia octubre de 2027, aunque aclaró que se trata de una alternativa pensada para inversores dispuestos a asumir riesgos elevados. La entidad llegó a esa estimación después de analizar cuánto podrían valer los títulos bajo diferentes escenarios y encontró que algunos de los bonos más castigados también podrían ser los que más se recuperen si mejora la situación financiera del país.

Por qué se desploman los bonos argentinos y qué preocupa al mercado

Para entender lo que está pasando con los bonos argentinos hay que mirar tanto el contexto internacional como los problemas que todavía enfrenta la economía local, porque la caída de los últimos días no respondió a un único motivo. Según explicó Comafi, los mercados atravesaron un período de fuerte incertidumbre que llevó a los inversores a alejarse de las inversiones más riesgosas y buscar alternativas consideradas más seguras.

En ese contexto, los bonos Globales argentinos perdieron alrededor de 7% en promedio durante la semana, una caída mucho más importante que la registrada por la deuda de otros países emergentes, que retrocedió cerca de 1%. La diferencia muestra que Argentina sigue siendo especialmente sensible a los cambios de humor de los mercados internacionales, ya que cualquier aumento de la incertidumbre suele provocar movimientos más fuertes en sus bonos.

El informe también destacó que el S&P 500 acumuló una baja superior al 5% durante la semana, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense se beneficiaron de la búsqueda de inversiones más seguras.

Uno de ellos fue la renovada presión sobre el dólar, con el MEP y el contado con liquidación acumulando subas cercanas al 6% durante los últimos 30 días. Al mismo tiempo, la diferencia entre el dólar CCL y el oficial llegó al 13%, un nivel que volvió a generar preocupación sobre la estabilidad cambiaria y las dificultades que podría enfrentar el Gobierno para mantener bajo control las expectativas.

A esto se agregó un calendario de pagos que empieza a ganar importancia, ya que en enero de 2027 el Tesoro deberá afrontar vencimientos por aproximadamente u$s4.550 millones correspondientes a Bonares y Globales. Si bien el Gobierno consiguió mejorar las cuentas públicas, el mercado sigue prestando mucha atención a la cantidad de dólares disponibles y a las posibilidades de Argentina de volver a conseguir financiamiento en el exterior.

El bono argentino que Comafi ve con potencial de ganar 36%

A pesar de las fuertes caídas, Comafi encontró un dato que podría resultar interesante para los inversores más arriesgados. Según explicó su equipo de Research, algunos bonos argentinos llegaron a precios tan bajos que, si el mercado empieza a confiar nuevamente en la capacidad de pago del país, podrían registrar subas importantes sin necesidad de regresar a sus valores máximos.

En el informe, los especialistas señalaron que "los bonos que hoy cotizan a las paridades más deprimidas son también los que presentan la mejor asimetría", una manera de explicar que, bajo determinados escenarios, las ganancias posibles pueden ser bastante mayores que las pérdidas estimadas.

Con esa idea, el banco puso especial atención en los bonos que vencen en 2035, 2041 y 2046, ya que sus precios reflejan buena parte de las dudas que existen sobre el futuro de la deuda argentina. Estos títulos suelen moverse con mayor fuerza cuando cambia la confianza de los inversores, por lo que pueden ofrecer ganancias importantes durante una recuperación, aunque también quedar muy expuestos si las cosas empeoran.

Dentro de ese grupo, el Bonar AL41, que vence en 2041 y está emitido bajo legislación argentina, fue uno de los títulos que más se destacó en el análisis de Comafi. Para estudiar cuánto podría rendir, la entidad armó tres escenarios con un horizonte de inversión hasta octubre de 2027, tomando como referencia distintos precios a los que podrían negociarse los bonos argentinos.

El primero supone que los títulos terminan cotizando a una paridad del 50%, es decir, que su precio equivale a la mitad de su valor nominal. El segundo considera una recuperación hacia valores comparables con los de los bonos de El Salvador, mientras que el tercero combina ambas posibilidades en una estimación intermedia, denominada escenario 60/40. Al aplicar esos cálculos al AL41, Comafi encontró que en el escenario de una paridad del 50%, el bono tendría una pérdida inferior al 1%, mientras que en el escenario intermedio podría alcanzar una ganancia del 36% hacia octubre de 2027.

Por qué Comafi apuesta por los bonos más largos

La preferencia por los bonos de mayor plazo tiene una explicación relacionada con la forma en que el mercado está evaluando la deuda argentina. Cuando los inversores tienen muchas dudas sobre la capacidad de pago de un país, empiezan a prestar menos atención al rendimiento que ofrece cada título y se concentran cada vez más en cuánto dinero podrían recuperar si la situación se complica.

Eso ayuda a entender por qué algunos bonos que vencen dentro de muchos años pueden llegar a negociarse a precios bastante bajos. El mercado no solamente tiene en cuenta los intereses que pagarán, sino también la posibilidad de que Argentina deba afrontar dificultades financieras antes de que llegue su vencimiento.

Según Comafi, los títulos de los tramos 2035, 2041 y 2046 presentan una relación entre riesgo y ganancia potencial que puede resultar interesante para inversores agresivos, especialmente si las cotizaciones empiezan a recuperarse después de las últimas pérdidas.

Sin embargo, el banco también reconoció que todavía faltan motivos concretos que permitan esperar una recuperación sostenida de la deuda. En particular, sus analistas advirtieron que "en el segmento hard-dollar continúan faltando catalizadores locales capaces de sostener las valuaciones", en referencia a la ausencia de noticias económicas o financieras que puedan impulsar los precios de manera más duradera.

Qué tendría que pasar para que los bonos argentinos se recuperen

Uno de los puntos que más llamó la atención del informe de Comafi fue la diferencia entre los resultados económicos que consiguió el Gobierno y la reacción que mostraron los mercados. Aunque las cuentas públicas mejoraron y el país registró buenos números en su comercio exterior, los inversores continuaron mostrando desconfianza y los bonos volvieron a sufrir pérdidas importantes.

El banco destacó que el superávit primario acumulado llegó al 1,4% del PBI en octubre, mientras que el superávit financiero alcanzó el 0,4%. A su vez, el saldo comercial de octubre fue el más alto desde 2008, medido en dólares constantes, gracias principalmente al crecimiento de las exportaciones y al aporte del sector energético.

A pesar de esos avances, la confianza del consumidor cayó a 41 puntos en noviembre, un nivel 12% inferior al de enero, lo que refleja que las mejoras en las cuentas del Estado todavía no se sienten de la misma manera en la economía cotidiana. La preocupación por la actividad, los salarios y el empleo sigue presente y también influye sobre las expectativas de los inversores.

Por todo esto, creemos que, después de las fuertes caídas de los últimos días, los bonos argentinos empiezan a mostrar precios interesantes para quienes están dispuestos a asumir un riesgo mayor y pueden mantener su inversión durante varios meses. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que un bono barato no necesariamente significa una buena oportunidad de compra, especialmente cuando todavía existen dudas sobre los próximos pagos de deuda y la situación económica del país.

En ese sentido, vemos al AL41 como una alternativa para seguir de cerca, ya que el potencial del 36% que calcula Comafi resulta atractivo, aunque dependerá de que Argentina consiga recuperar parte de la confianza perdida.

Por eso, antes de invertir, consideramos importante evaluar cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y tener presente que, así como estos bonos pueden recuperarse con fuerza, también pueden seguir cayendo si el escenario no mejora -y más aún cuando estamos a las puertas de un año electoral-.