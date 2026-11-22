La principal criptomoneda perdió más de la mitad de su valor desde los máximos de 2025 y el oro sufrió su mayor caída semanal en ocho meses

El Bitcoin y el oro atraviesan una de las correcciones más fuertes de los últimos tiempos. Lo llamativo es que se trata de dos activos con características muy diferentes y que, en determinadas circunstancias, suelen ocupar lugares distintos dentro de las carteras de inversión.

Mientras el Bitcoin es considerado una inversión de alto riesgo, vinculada con la tecnología y los movimientos de liquidez internacional, el oro tiene una larga trayectoria como reserva de valor y refugio frente a la incertidumbre económica y financiera. Sin embargo, ambos quedaron atrapados en una misma corriente de ventas. La suba de las tasas de interés, el fortalecimiento del dólar, las dudas sobre las valuaciones de las empresas tecnológicas y la necesidad de conseguir liquidez provocaron una salida de posiciones que alcanzó incluso a los activos tradicionalmente considerados defensivos.

El interrogante ahora es si se trata de una toma de ganancias después de las fuertes subas anteriores o si el mercado está anticipando un cambio más profundo en las condiciones financieras internacionales.

Bitcoin: perdió más de la mitad de su valor desde el máximo

La caída de la principal criptomoneda adquirió una dimensión significativa durante el viernes 20 de noviembre, pues llegó a cotizar en torno a los u$s55.830, con una pérdida diaria del 5,1%, y alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2024. El retroceso resulta todavía más importante cuando se toma como referencia el máximo superior a u$s126.000 que había alcanzado en octubre de 2025. Desde entonces, perdió más de la mitad de su valor.

La corrección no responde exclusivamente a cuestiones propias del mercado cripto. La liquidación se extendió a las acciones tecnológicas y a otros activos considerados de riesgo, en un contexto de creciente preocupación por las elevadas valuaciones de las compañías vinculadas con inteligencia artificial.

Ante este escenario, los inversores comenzaron a cuestionar si las multimillonarias inversiones en infraestructura tecnológica podrán traducirse en beneficios suficientes para justificar los precios alcanzados por algunas empresas. Ese cambio de expectativas generó ventas en distintos mercados y redujo el apetito por activos volátiles.

Por qué también se desploma el oro

La caída del oro resulta particularmente llamativa porque históricamente se lo considera un refugio frente a las turbulencias financieras, la inflación y la incertidumbre geopolítica, sin embargo, tampoco logró escapar de las ventas. El viernes, la onza llegó a u$s3.502,49, su nivel más bajo desde septiembre de 2025 y luego cerró la jornada en torno a u$s3.514, con una caída cercana al 3%. Con este cierre en la semana acumuló una pérdida aproximada del 9,4%, la mayor en ocho meses. Este retroceso se produjo después de que el metal precioso alcanzara cotizaciones considerablemente superiores, cuando alcanzó máximos a u$s4.150 registrados el 10 de noviembre, para luego perder terreno de manera acelerada.

En este escenario adverso de por sí, otro de los principales factores detrás de este comportamiento es el cambio en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ya que los inversores comenzaron a contemplar un escenario de tasas de interés más elevadas durante más tiempo, e incluso una nueva suba en diciembre. Las declaraciones de funcionarios de la Fed volvieron a poner el foco sobre los riesgos inflacionarios y la posibilidad de que sea necesario endurecer la política monetaria.

El problema para el oro es que no genera intereses ni dividendos. Cuando los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen rendimientos más atractivos, mantener posiciones en el metal tiene un mayor costo de oportunidad. A esto se suma la fortaleza del dólar, que encarece el oro para los compradores que utilizan otras monedas.

El factor que conecta las dos caídas: las tasas de interés

Aunque Bitcoin y oro tienen características muy diferentes, comparten una debilidad: ninguno produce un flujo de ingresos por sí mismo, por eso cuando suben los rendimientos reales de los bonos estadounidenses, ambos pierden atractivo relativo. En ese escenario, los inversores encuentran alternativas que ofrecen intereses en dólares y pueden optar por reducir sus posiciones en activos cuyo rendimiento depende exclusivamente de una eventual suba de precios.

La inteligencia artificial también golpea al oro y al Bitcoin

Otro elemento inesperado es que la corrección de las acciones tecnológicas terminó arrastrando a activos que, en principio, deberían comportarse de manera diferente. Las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial provocaron una venta generalizada de acciones vinculadas con el sector. La salida de inversores de posiciones apalancadas generó necesidades de liquidez y obligó a desprenderse de otros activos para cubrir pérdidas.

David Meger, director de operaciones de metales de High Ridge Futures, explicó que la liquidación de acciones relacionadas con inteligencia artificial está provocando ventas de posiciones en oro para cubrir pérdidas. Es un mecanismo importante para entender lo que ocurre: en momentos de tensión, los inversores no siempre venden aquello que consideran menos atractivo, sino también aquello que pueden liquidar rápidamente para conseguir efectivo.

Bitcoin: salida de fondos y liquidaciones millonarias

En el mercado de criptomonedas hay otro factor que profundiza el derrumbe: el retiro de capital institucional, ya que los fondos cotizados (ETF) que invierten en Bitcoin registraron fuertes salidas de dinero. El caso más significativo fue el de BlackRock, cuyo fondo iShares Bitcoin Trust tuvo una salida neta de u$s541,1 millones en una sola jornada. A esto se sumó otro fenómeno característico de las crisis cripto: las liquidaciones de posiciones apalancadas.

Según CoinDesk, las liquidaciones de apuestas alcistas llegaron a u$s718,6 millones en 24 horas. Cuando el Bitcoin cae con fuerza, los operadores que compraron utilizando dinero prestado pueden recibir llamados de margen o sufrir el cierre automático de sus posiciones. Desde ya que esas ventas adicionales profundizan el retroceso y generan un efecto en cadena.

La combinación de retiros de ETF, menor apetito institucional y liquidaciones de operaciones apalancadas explica por qué la caída puede acelerarse incluso cuando no aparece una noticia negativa específica sobre la tecnología Bitcoin.

¿Se terminó el refugio del oro?

La corrección también reabre un debate entre los inversores: ¿el oro sigue siendo un refugio seguro? La respuesta depende del horizonte de inversión. El metal precioso conserva su papel como reserva de valor a largo plazo, pero eso no significa que su cotización esté protegida frente a correcciones importantes.

En particular, cuando los inversores necesitan liquidez, pueden vender oro para compensar pérdidas en otros mercados y eso es precisamente lo que algunos operadores identificaron en las últimas jornadas.

En tal sentido, el oro puede seguir siendo un instrumento de protección patrimonial a largo plazo, pero no necesariamente funciona como cobertura inmediata frente a cualquier caída bursátil. La diferencia es importante: una cosa es el papel que cumple un activo dentro de una estrategia de diversificación y otra muy distinta es su comportamiento en una jornada de ventas generalizadas.

Qué puede pasar ahora con el Bitcoin y el oro

El escenario de corto plazo dependerá fundamentalmente de tres variables: las próximas decisiones de la Reserva Federal, el comportamiento del dólar y la capacidad de los mercados tecnológicos para estabilizarse.

Para el Bitcoin, será importante observar si consigue recuperar los u$s60.000 y detener las liquidaciones. La evolución de los flujos de los ETF también será una referencia para determinar si los grandes inversores comienzan a regresar o mantienen su estrategia de reducción de posiciones. En el caso del oro, los u$s3.500 por onza se convirtieron en una referencia relevante. Algunos analistas advierten que una ruptura sostenida de ese umbral podría habilitar nuevas bajas. Sean Lusk, codirector de cobertura comercial de Walsh Trading, mencionó que, si ese soporte no resiste, el metal podría retroceder otros u$s300.

No obstante, también hay operadores que consideran que la corrección podría estar cerca de encontrar un piso, especialmente si las ventas forzadas pierden intensidad.

La mirada del analista financiero Salvador Di Stefano aporta una dimensión adicional para entender el nuevo escenario: la competencia que enfrentan los activos que no generan renta cuando aparecen alternativas que ofrecen intereses en dólares. En un informe publicado el 16 de noviembre, titulado Los bonos en dólares más atractivos que los de pesos, Di Stefano advirtió sobre el cambio en las condiciones financieras internacionales. "Las tasas en el mundo arbitraron a la suba, y se ubican en un piso del 5,0% anual en dólares", sostuvo.

Su diagnóstico es relevante para explicar por qué el oro y Bitcoin pierden atractivo relativo, ya que cuando los rendimientos de los instrumentos de renta fija aumentan, mantener posiciones en activos que no pagan intereses implica asumir un mayor costo de oportunidad. En una entrevista publicada el 20 de noviembre, el analista también se refirió a la incertidumbre internacional y a las alternativas disponibles para los inversores. En tal sentido, su planteo apunta a la necesidad de seleccionar cuidadosamente las inversiones en un escenario de mayor volatilidad y tasas internacionales elevadas.

La recomendación no implica que Di Stefano haya aconsejado vender Bitcoin u oro. Sin embargo, su análisis permite entender por qué los instrumentos que ofrecen una renta concreta vuelven a competir con fuerza frente a los activos cuya rentabilidad depende exclusivamente de una recuperación de sus cotizaciones.

El derrumbe simultáneo del Bitcoin y el oro deja una conclusión para los inversores: cuando los intereses en dólares vuelven a ser atractivos, cambia el costo de oportunidad de mantener activos que no generan renta. Y, como advierte Di Stefano, en este nuevo escenario internacional ya no alcanza con apostar a que los precios volverán a subir: también importa cuánto puede rendir el dinero mientras se espera esa recuperación.