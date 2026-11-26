La caución a 30 días superó por poco a la mejor tasa bancaria relevada. Las comisiones, la liquidez y el plazo elegido pueden cambiar el resultado

Cauciones tienen costos operativos, el plazo fijo no. La elección depende de tasa, gastos y liquidez.

Ofrece plazos cortos, pero su tasa es variable al renovar. El plazo fijo asegura un rendimiento fijo a 30 días.

La caución bursátil vuelve a competir con el plazo fijo por los pesos de los ahorristas. En la rueda del viernes 20, una colocación a 30 días registró una tasa nominal anual (TNA) promedio del 24,49%, por encima del 24% que ofrecieron algunas entidades para depósitos a plazo fijo a 30 días.

Si bien la diferencia es acotada cuando se compara con los bancos que pagan las tasas más altas, se amplía frente a las entidades tradicionales. Con una inversión de $1.000.000, la elección puede representar varios miles de pesos adicionales tomando en cuenta estos últimos casos.

Cuánto rinde una caución de $1 millón a 7 y 30 días

Las cauciones bursátiles permiten prestar pesos a través del mercado de capitales y recibir intereses a cambio. El inversor puede elegir distintos vencimientos y conoce la tasa al momento de concertar la operación. El rendimiento depende del plazo y de las condiciones de cada rueda.

En el cierre del viernes 20 de noviembre, la caución a siete días registró una TNA promedio del 21,47%. Para una colocación de $1 millón, eso representa unos $4.118 de intereses brutos al vencimiento.

En el tramo de 30 días, la tasa promedio llegó al 24,49%, con una ganancia estimada de $20.129 por cada millón invertido. Es importante tener en cuenta que son rendimientos brutos, por lo que no descuentas las comisiones ni otros cargos que pueda aplicar el intermediario.

Además, a diferencia de un plazo fijo, la tasa de una nueva caución puede ser distinta, por lo que renovar una operación corta no garantiza mantener el mismo rendimiento.

Plazo fijo a 30 días: cuánto pagan los bancos por $1 millón

Las tasas de los depósitos bancarios también presentan diferencias importantes según la entidad. De acuerdo con los datos informados al Banco Central, algunas entidades ofrecieron hasta un 24% TNA para colocaciones online a 30 días, mientras que entre los bancos de mayor volumen hubo propuestas inferiores.

Con una inversión de $1 millón, un plazo fijo al 24% TNA deja aproximadamente $19.726 de intereses al cabo de 30 días. En Banco Provincia, con una tasa del 21%, el rendimiento ronda los $17.260. En Banco Nación, que ofrecía un 19,25%, la ganancia estimada es de $15.822.

La comparación muestra que la caución a 30 días, al 24,49% TNA, deja unos $403 más que un plazo fijo al 24% por cada millón invertido. Frente a una colocación al 19,25%, la diferencia asciende a unos $4.307.

Liquidez, costos y diferencias entre las dos inversiones

La tasa no es el único factor para elegir entre una caución y un plazo fijo. El depósito bancario tradicional exige mantener el dinero durante un mínimo de 30 días, pero permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento.

La caución ofrece más alternativas de plazo, aunque el capital también queda comprometido hasta la fecha pactada y se conoce de antemano cuánto se cobrará. Otra diferencia está en los costos.

Constituir un plazo fijo tradicional no suele tener comisiones de intermediación, mientras que operar cauciones puede implicar cargos del bróker, derechos de mercado e impuestos sobre esos conceptos.

Por tal motivo, el rendimiento neto puede ser inferior al que surge de multiplicar el capital por la tasa publicada. También cambia la previsibilidad de las renovaciones. Quien coloca pesos en una caución a siete días puede volver a invertir al vencimiento, pero deberá aceptar la tasa disponible en ese momento.

En un plazo fijo a 30 días, en cambio, el rendimiento queda definido desde el comienzo. Por eso, la caución puede resultar más atractiva cuando ofrece una tasa superior y el inversor necesita elegir vencimientos cortos.

Si la diferencia frente al plazo fijo es mínima, los costos de operación y la posibilidad de asegurar una tasa durante un mes pueden inclinar la comparación a favor del depósito bancario.

Para quienes priorizan disponer del dinero durante el mes, también existen fondos money market con distintas condiciones de rescate, una alternativa que permite mantener los pesos invertidos sin comprometerlos a un vencimiento fijo de 30 días.