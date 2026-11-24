El regreso de Jensen Huang alivió a la acción, pero las dudas de la SEC y los riesgos de la Inteligencia Artificial mantienen en alerta al mercado

Cuestionan la sostenibilidad de su negocio de IA y el modelo de financiación.

Nvidia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La compañía que se convirtió en el principal termómetro del negocio de la inteligencia artificial quedó envuelta en una crisis que excede ampliamente la evolución de sus acciones: cuestionamientos sobre su conducción, investigaciones oficiales, dudas acerca de sus operaciones internacionales y un debate cada vez más intenso sobre la solidez financiera del boom de la IA.

El episodio más llamativo fue la salida y posterior reincorporación de Jensen Huang. El cofundador y principal figura de Nvidia dejó el cargo el 12 de noviembre, en medio de informaciones sobre relaciones extramatrimoniales y cuestionamientos relacionados con una empresaria china vinculada a una compañía que hacía negocios con el fabricante de chips, pero apenas once días después, el 23 de noviembre, el directorio aprobó su regreso.

La vuelta de Huang generó un fuerte rebote bursátil y alivió, al menos parcialmente, la incertidumbre sobre quién conduciría la empresa, pero no resolvió los interrogantes que empezaron a acumularse alrededor de Nvidia. De hecho, algunas de las investigaciones más sensibles siguen abiertas.

Por qué la SEC investiga las cuentas y balances de Nvidia

Uno de los puntos que más preocupa a los inversores es la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre las prácticas contables de Nvidia, ya que según una investigación de Reuters publicada el 20 de noviembre, el organismo estadounidense está examinando posibles cuestiones contables y la manera en que la empresa informa determinados datos financieros. La pesquisa se habría concentrado, entre otros aspectos, en la información sobre ventas por regiones geográficas y en el volumen de operaciones canalizadas a través de Singapur.

El cambio en la forma de presentar los datos geográficos de ventas volvió a quedar bajo la lupa, pues la compañía pasó de informar según las direcciones de facturación de sus clientes a utilizar los países donde esas empresas tienen su sede. Ese criterio modificó la distribución geográfica que observaban los inversores y puso nuevamente a Singapur en el centro de las preguntas.

La investigación también busca determinar si la información divulgada por Nvidia pudo haber inducido a error a los accionistas, sin embargo, hay una aclaración fundamental: "una investigación de la SEC no implica que la empresa haya cometido una irregularidad". De hecho, todavía no se conoce con precisión qué aspectos contables está examinando el organismo ni cuándo comenzó formalmente la pesquisa.

El tema adquirió mayor sensibilidad por las operaciones de Nvidia con Megaspeed, una compañía de Singapur que fue un importante cliente del fabricante de chips y que está bajo investigación por posibles desvíos de procesadores de inteligencia artificial hacia China.

Cómo afecta a Nvidia la investigación por desvío de chips a China

La cuestión geopolítica es otro de los frentes que complican a Nvidia, pues Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación de determinados chips avanzados hacia China, por considerar que esa tecnología podría tener aplicaciones militares y estratégicas. En ese contexto, las autoridades estadounidenses investigan desde hace tiempo las actividades de Megaspeed y la posibilidad de que haya participado en operaciones para hacer llegar chips restringidos al mercado chino.

La empresaria Alice Huang, vinculada sentimentalmente con Jensen Huang y relacionada con la firma asiática, quedó también bajo observación por sus presuntos contactos con organismos de inteligencia chinos, aunque las acusaciones no equivalen a una condena ni prueban que haya cometido un delito. China, por su parte, rechazó las versiones sobre espionaje.

El caso abrió interrogantes sobre los controles internos de Nvidia, sus relaciones comerciales y la manera en que se supervisan las operaciones de sus socios internacionales. También llevó a organismos estadounidenses a revisar si existieron fallas en los mecanismos de cumplimiento de las normas de exportación.

La discusión es particularmente delicada porque Nvidia ocupa una posición central en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Sus chips son esenciales para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial, y su acceso se convirtió en una cuestión estratégica para Washington.

¿Es sostenible el crecimiento del negocio de inteligencia artificial de Nvidia?

La crisis institucional coincidió con una discusión más profunda sobre el modelo de negocios de la inteligencia artificial. Cabe recordar que según el reporte financiero oficial de Nvidia, la empresa continúa mostrando números extraordinarios, pues en su tercer trimestre fiscal de 2027, finalizado el 25 de octubre, informó ingresos por u$s115.800 millones, un incremento interanual del 103%. La facturación de su división de centros de datos llegó a u$s107.600 millones, con un crecimiento del 110%.

La ganancia neta alcanzó u$s65.300 millones y el beneficio ajustado por acción fue de u$s2,68. Para el trimestre siguiente, la compañía proyectó ingresos cercanos a u$s130.000 millones.

Son cifras que, en condiciones normales, deberían funcionar como un respaldo contundente para la cotización, sin embargo, la reacción del mercado mostró que los inversores ya no miran solamente cuánto vende Nvidia, sino también quiénes compran sus productos, cómo financian esas compras y qué rentabilidad pueden obtener las empresas que están construyendo centros de datos.

Allí aparece uno de los principales riesgos que empieza a discutir Wall Street: los acuerdos de financiación circular dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

Nvidia invierte en compañías del sector, respalda a proveedores de infraestructura y participa en acuerdos que pueden facilitar la construcción de centros de datos que luego utilizan sus propios chips. El interrogante es si una parte del crecimiento de la demanda depende de mecanismos de financiación que terminan alimentando las ventas de la propia Nvidia.

Durante la presentación de resultados, Colette Kress, entonces directora ejecutiva interina y responsable financiera, señaló que Nvidia sería más selectiva en adelante con la financiación de proyectos vinculados con la industria de IA. La advertencia no significa que el negocio esté perdiendo demanda, ya que, de hecho, la compañía sostuvo que sus productos siguen teniendo una demanda muy fuerte. Pero muestra que incluso dentro de Nvidia existe conciencia sobre la necesidad de evaluar con mayor cuidado los riesgos de financiar el crecimiento de sus clientes.

Qué impacto tuvo el regreso de Jensen Huang en las acciones de Nvidia

La salida de Jensen Huang había provocado una reacción negativa en el mercado. Su figura no es la de un ejecutivo más: es el fundador que condujo la transformación de Nvidia desde un fabricante de procesadores gráficos hacia el proveedor central de la infraestructura de inteligencia artificial. Por eso, la incertidumbre sobre su continuidad fue interpretada como un riesgo para la estrategia tecnológica, las relaciones con los grandes clientes y la ejecución de los planes de inversión.

La reincorporación de Jensen Huang como CEO el 23 de noviembre cambió el humor de los inversores, ya que la acción había acumulado una caída del 27,7% desde que se anunció su salida y luego registró un rebote del 32%, con una recuperación cercana a u$s1 billón en valor de mercado.

Pero el regreso del fundador no despeja automáticamente las dudas, ya que Huang deberá comparecer ante el Senado el 3 de diciembre y participar en entrevistas ante comités de la Cámara de Representantes durante los primeros días de ese mes.

Factores clave que evalúan los inversores sobre el futuro de Nvidia

El futuro bursátil de Nvidia dependerá de algo más que la vuelta de su fundador. El mercado deberá evaluar si la compañía puede sostener su ritmo de crecimiento, conservar sus márgenes y demostrar que la demanda de chips está respaldada por inversiones rentables en inteligencia artificial. También será importante conocer el resultado de las investigaciones oficiales. Una eventual aclaración favorable sobre sus prácticas contables y sus operaciones internacionales podría reducir parte de la incertidumbre. En cambio, la aparición de irregularidades comprobadas tendría consecuencias mucho más profundas que una corrección transitoria de la cotización.

Por ahora, los números del negocio siguen siendo extraordinarios, pero la confianza dejó de ser automática. Nvidia enfrenta una paradoja: vende más que nunca, mantiene una posición dominante en el mercado de chips para IA y acaba de recuperar a su principal referente, pero al mismo tiempo debe convencer a Wall Street de que detrás de ese crecimiento existe un negocio transparente, sostenible y con riesgos controlados.

La pregunta que empieza a hacerse el mercado ya no es solamente cuánto más puede crecer Nvidia. Es también **qué hay detrás de ese crecimiento y si la compañía podrá despejar las dudas que amenazan con convertirse en un problema mayor que cualquier competencia tecnológica**.