Los bonos operan en baja y el indicador que mide JP Morgan sube en torno al 7%. Los ADR operan mixtos en Wall Street y sube el Merval

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos operan con mayoría de bajas este martes 24 de noviembre, en la reapertura de los mercados locales después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. De esta manera, el riesgo país vuelve a subir y superó los 1.100 puntos básicos, aunque con el correr de la tarde se ubicó por debajo de esa cifra.

El movimiento revierte las subas registradas durante el lunes en Nueva York y vuelve a mostrar diferencias entre el comportamiento de los papeles privados y la deuda soberana.

Caen los bonos y el riesgo país se acerca a los 1.100 puntos básicos

Los bonos soberanos caen hasta 1,4% este martes, luego del fin de semana largo. De esta forma, el riesgo país vuelve a subir: se dispara 5,9% hasta los 1.096 puntos básicos, el nivel más alto desde octubre de 2025, previo a las elecciones legislativas.

En tanto, en Wall Street las acciones de empresas argentinas operan mixtas, con subas de hasta 10% (por el lado de Globant) y caídas de hasta 2,7% (YPF).

En la plaza local, el MSCI Merval sube 1,6% medido en pesos.

Del rebote del lunes a las bajas del martes

El comportamiento de este martes contrasta con la recuperación que habían registrado los ADR durante el lunes 23 de noviembre, cuando la Bolsa porteña permaneció cerrada por el feriado nacional.

En aquella jornada, los papeles argentinos aprovecharon la recuperación de Wall Street y registraron subas generalizadas. Globant encabezó los avances con un incremento de 9,46%, seguida por Central Puerto (+6,16%), Cresud (+5,46%), Grupo Financiero Galicia (+5,26%) y Mercado Libre (+5,17%).

También avanzaron Loma Negra (+5,04%), BBVA Argentina (+4,78%), Grupo Supervielle (+4,43%) y Banco Macro (+3,69%).

El rebote internacional estuvo relacionado con la recuperación de los principales índices estadounidenses. El Nasdaq Composite avanzó 6,5%, el S&P 500 ganó 4,7% y el Dow Jones subió alrededor de 3%.

Sin embargo, la mejora no logró consolidarse en la rueda siguiente. La volatilidad de los mercados internacionales y las dudas sobre las valuaciones de las compañías tecnológicas volvieron a condicionar el desempeño de los activos de riesgo.

Qué factores presionan sobre el riesgo país

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos que condicionan el interés de los inversores por los activos argentinos.

n el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, en particular los correspondientes a mercados emergentes.

En el frente local, las principales preocupaciones pasan por el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento de 2027 y la posibilidad de que el Gobierno recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda.

Un dato que siguieron de cerca los operadores fue que el Banco Central no realizó compras de divisas el viernes, después de cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales finalizaron esa jornada en u$s49.362 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de $1.580.

A las dudas sobre la acumulación de dólares se suman los compromisos financieros del próximo año. Uno de los vencimientos más relevantes llegará en enero de 2027, cuando el Gobierno deberá afrontar pagos a bonistas privados por aproximadamente u$s4.500 millones.

En este escenario, la evolución del riesgo país seguirá siendo una referencia central para medir las condiciones de financiamiento de la Argentina. La capacidad del Banco Central para fortalecer las reservas y las señales oficiales sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos serán determinantes para una eventual recuperación de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de los inversores.