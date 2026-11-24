Los papeles revierten el rebote del lunes en Wall Street y vuelven a caer hasta 6,46%, mientras el riesgo país continúa al alza

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de bajas este martes 24 de noviembre, en la reapertura de los mercados locales después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. El movimiento revierte las subas registradas durante el lunes en Nueva York y vuelve a mostrar diferencias entre el comportamiento de los papeles privados y la deuda soberana.

En la última actualización de las cotizaciones consultadas, las mayores pérdidas correspondían a Cresud, que retrocedía 6,46%; Grupo Supervielle, con una baja de 4,56%; BBVA Argentina, que perdía 4,39%; y Grupo Financiero Galicia, con un descenso de 4%.

También operaban en rojo YPF (-3,24%), Tenaris (-2,77%), Banco Macro (-2,53%), Telecom Argentina (-2,47%), IRSA (-2,39%) y Ternium (-2,05%).

Entre las pocas excepciones, Edenor avanzaba 0,23% y Central Puerto registraba una variación positiva de 0,05%. Pampa Energía, en tanto, cedía 0,43%, mientras que Transportadora de Gas del Sur retrocedía 1,39%.

Cuánto cotizan los ADR argentinos en Wall Street

Según los registros de invertirOnline, estas eran las cotizaciones y variaciones de los principales papeles argentinos en Nueva York:

BBVA Argentina : u$s9,59 (-4,39%)

u$s9,59 (-4,39%) Banco Macro : u$s53,10 (-2,53%)

Central Puerto: u$s10,43 (+0,05%)

Cresud : u$s8,40 (-6,46%)

u$s8,40 (-6,46%) Edenor : u$s13,02 (+0,23%)

Grupo Financiero Galicia : u$s27,39 (-4%)

IRSA : u$s11,43 (-2,39%)

Loma Negra: u$s8,06 (-1,95%)

Pampa Energía : u$s62,30 (-0,43%)

Grupo Supervielle : u$s5,23 (-4,56%)

u$s5,23 (-4,56%) Telecom Argentina : u$s10,26 (-2,47%)

Transportadora de Gas del Sur : u$s20,25 (-1,39%)

Tenaris : u$s57,56 (-2,77%)

Ternium : u$s46,89 (-2,05%)

YPF: u$s35,23 (-3,24%)

Los precios corresponden a la última actualización consultada y pueden modificarse durante la rueda.

Del rebote del lunes a las bajas del martes

El comportamiento de este martes contrasta con la recuperación que habían registrado los ADR durante el lunes 23 de noviembre, cuando la Bolsa porteña permaneció cerrada por el feriado nacional.

En aquella jornada, los papeles argentinos aprovecharon la recuperación de Wall Street y registraron subas generalizadas. Globant encabezó los avances con un incremento de 9,46%, seguida por Central Puerto (+6,16%), Cresud (+5,46%), Grupo Financiero Galicia (+5,26%) y Mercado Libre (+5,17%).

También avanzaron Loma Negra (+5,04%), BBVA Argentina (+4,78%), Grupo Supervielle (+4,43%) y Banco Macro (+3,69%).

El rebote internacional estuvo relacionado con la recuperación de los principales índices estadounidenses. El Nasdaq Composite avanzó 6,5%, el S&P 500 ganó 4,7% y el Dow Jones subió alrededor de 3%.

Sin embargo, la mejora no logró consolidarse en la rueda siguiente. La volatilidad de los mercados internacionales y las dudas sobre las valuaciones de las compañías tecnológicas volvieron a condicionar el desempeño de los activos de riesgo.

Los bonos argentinos, en caída

Los bonos Globales (bajo legislación extranjera) muetras pérdidas y los títulos de mayor vencimiento son los más afectados.

El Global 2029 (GD29) cede 1,3% y el Global 2030 (GD30), 1,5%. Mientras tanto, el Global 2035 (GD35) pierde 1,8% y el Global 2038 (GD38) baja 1,8%. Las mayores caídas se concentran en el tramo largo de la curva: tanto el Global 2041 (GD41) como el Global 2046 (GD46) se hunden 2%.

El riesgo país supera los 1.100 puntos y los bonos profundizan las bajas

La presión sobre los activos argentinos también alcanza a la deuda soberana. Los bonos en dólares operan con pérdidas generalizadas, con retrocesos que llegan al 2% en Wall Street. El deterioro de los títulos impulsó al riesgo país hasta los 1.108 puntos básicos, un salto del 7,9% respecto del cierre anterior.

De esta manera, el indicador dejó atrás el retroceso que había registrado durante el lunes y alcanzó su nivel más elevado desde el 10 de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo.

Entre los títulos Globales, que cotizan bajo legislación extranjera, las bajas se extienden a toda la curva. El GD29 pierde 1,3%, el GD30 retrocede 1,5%, el GD35 cae 1,8% y el GD38 registra una merma similar. En los vencimientos más largos, el GD41 y el GD46 encabezan los descensos, con retrocesos del 2% cada uno.

El comportamiento de los bonos refleja la cautela de los inversores frente a las perspectivas financieras de la Argentina. A diferencia de las acciones, cuyo desempeño también depende de las expectativas sobre los resultados de las empresas, los títulos públicos están más expuestos a las dudas sobre la capacidad de pago del Estado y la disponibilidad de divisas.

Qué factores presionan sobre el riesgo país

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos que condicionan el interés de los inversores por los activos argentinos.

n el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, en particular los correspondientes a mercados emergentes.

En el frente local, las principales preocupaciones pasan por el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento de 2027 y la posibilidad de que el Gobierno recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda.

Un dato que siguieron de cerca los operadores fue que el Banco Central no realizó compras de divisas el viernes, después de cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales finalizaron esa jornada en u$s49.362 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de $1.580.

A las dudas sobre la acumulación de dólares se suman los compromisos financieros del próximo año. Uno de los vencimientos más relevantes llegará en enero de 2027, cuando el Gobierno deberá afrontar pagos a bonistas privados por aproximadamente u$s4.500 millones.

En este escenario, la evolución del riesgo país seguirá siendo una referencia central para medir las condiciones de financiamiento de la Argentina. La capacidad del Banco Central para fortalecer las reservas y las señales oficiales sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos serán determinantes para una eventual recuperación de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de los inversores.